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ДОЛГАЯ ДОРОГА К ДОМУ

№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ДОМУ
Переживают – «святые могилки» останутся в Гореловке

 Уже полтора месяца в Тамбовской области, на родине предков, обустраивается «передовой отряд» духобор­ской общины Ниноцминдского района Грузии. Появление 56 крепких мужчин с несмываемым южным загаром произвело на жителей крошечного села Малый Снежеток неизгладимое впечатление. «Курдов переселяют», – решили всезнающие бабушки, издали опасливо присматриваясь к незнакомцам, из всей одежды предпочитающим практичный армейский камуфляж. Доказывать свое тамбовское происхождение переселенцам пришлось недолго. Чистая, незамусоренная иностранными заимствованиями русская речь, без какого-либо акцента, а также привычные имена и фамилии убедили – «кавказцы» и в самом деле наши. Теперь в Малом Снежетке оживилась и спортивная жизнь – на поле, где раньше паслись козы, каждую субботу проводятся футбольные матчи «приезжие – местные».

 Но сказать, что на этом все проблемы исчерпаны, было бы не совсем верно. Наш корреспондент Владимир ЛЕОНОВ разбирался в ситуации – почему трудно идет процесс переселения русских людей с кавказских гор.

«Грузинская Сибирь»

 СЛЕВА Армения, справа Турция, а земля, на которой стоят русские избы, грузинская. Джавахетское ущелье. И высота над уровнем моря за два километра. Кругом горы и альпийские луга. Весной ярчайшими красками цветут занесенные в Красную книгу первоцветы. Летом все выгорает – жара и жесткое горное солнце. А вот зима вполне русская – снег по пояс и выше, лютые ветры и морозы под минус 30. Отсюда и прозвище – «грузинская Сибирь».

 Русские здесь за полтора века сохранили здесь не только веру, но и обычаи, язык. Только непривычно пышные для русского крестьянина застольные тосты выдают, что полтора века в горах не прошли бесследно.

Историческая справка

 В 1841—45 гг. по настоянию официальной церкви царь Нико­лай I выслал духоборов из центральных губерний на Кавказ. Но воинственные горцы их не вырезали. К концу XIX в. духоборов в Закавказье насчитывалось уже около 20 тысяч. А 28 июня 1895 г. духоборы, живущие в Ахалкалакском уезде Тифлисской губернии, собрали в поле, около села Спасское, все имевшееся оружие и, обложив его дровами, сож­гли. Показав, что отказываются от защиты своей жизни и собст­венности. Правительство восприняло это как бунт и отказ от воинской службы, прислало казаков. Многие участники акции были репрессированы, около 500 семей сослали в Сибирь. Однако Льву Толстому удалось организовать международную кампанию по переселению духоборов в Канаду. Тогда за океан перебрались около 8 тыс. человек.

Кстати

 ОБЩИНЫ духоборов считаются осколками разгромленного старообрядчества. Они совместили библейские положения с русской честностью. По их мнению, Бог – в духе. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом». Бог может пребывать лишь в душе человека и в своем небесном царстве. Убийство человека духоборы рассматривают как посягательство на самого Бога.

 Лет 10 назад, когда был в гостях у духоборов, вышел утром из избы и не поверил своим глазам: хозяин Михаил пристраивал на крюк подле крыльца тушу огромного волка. «Вы на охоту ходили?» – «Нет, собаки взяли!»

 Духоборские стада тогда охраняли огромные полудикие белоснежные собаки с купированными ушами, чем-то похожие на среднеазиатских и кавказских овчарок. Свирепые волкодавы расправлялись с крупными горными волками и присматривали за овечьими кошарами и жильем.

 Интересуюсь у нынешних переселенцев – волкодавов на новое место с собой возьмете? «Не осталось собак-то. Как начали на Родину перебираться, скота стало все меньше и меньше, а такие собаки без работы не могут».

 Как я пожалел, что в прош­лом отказался от щенка, которого духоборы, по законам кавказского гостеприимства, готовы были подарить московскому корреспонденту.

 Что собаки – коров и овец из Грузии перевезти невозможно. Прямого железнодорожного сообщения с Россией после начала грузино-абхазского конфликта полтора десятка лет не существует.

 В Малом Снежетке хозяйство плодово-ягодное, почти 1 тыс. га садов и рассады. На рабочие руки переселенцев рассчитывают в первую очередь.

 Будучи землепашцами до царской ссылки, на Кавказе духоборы стали знаменитыми сыроделами и животноводами. «Наш сыр на экспорт шел!» – любит прихвастнуть старшее поколение. «Мы грузинские сулугуни и гуду делали, и даже швейцарский!» – «А здесь, на тамбовщине, сможете производство наладить?» – «А как же, мы свои секреты и рецепты храним». Скрыто тоскуют по привычному делу: «Какие луга стоят некошеные!» И дивятся – область вся на «порошковом» молоке сидит! Тамбовские власти уже пообещали им молочное стадо в 300 голов. «Маловато это для серьезного производства, да лиха беда начало…»

 Не привыкать – в советские времена восемь духоборских сел Грузии закрывали планы всего региона по сдаче государству продукции.

Заложники

 ГЛАВНАЯ проблема репатриантов сегодня – никто не хочет покупать их хозяйства в Грузии. Соседи армяне (в этом регионе преобладает не грузинское, а армянское население) ждут не дождутся, когда же наконец русские тронутся в путь. Тогда и земля, и дома, и техника достанутся им даром.

 При президенте Шеварднадзе был создан специальный правительственный фонд, который выкупал за небольшие деньги духоборские дома. Русским эти «подъемные» были как нель­зя кстати. А правительство Грузии в их богатые избы вселяло собст­венных бездомных. Но слишком суровы оказались эти места для жителей черномор­ских курортов. В холода, когда у грузин-новоселов закончились дрова, они стали разбирать на­дворные постройки и отправлять их в русские печи. Так грузины-беженцы, потерявшие все в Абхазии, не обрели второго дома и в «Сибири» – после первой же зимы сбежали в теплые края.

 Новая власть президента Саакашвили долго уговаривала последние духоборские семьи остаться. Обещала, как водится, многое, но ничего реально не предложила. Русские школы закрываются. С электроэнергией и топливом для техники – проблемы. Наши, российские, тарифы и цены по сравнению с грузинскими просто благотворительность. Да и отношение соседей к сокращающейся русской общине становится все более пренебрежительным.

 А как же грузинский фонд помощи переселенцам? Он сегодня не работает. Невыгодно тбилисскому руководству «спонсировать» бегство русских граждан из Грузии. Это уже политика. Помощь соотечественникам может прийти только с севера, из Москвы.

Исход

 С 1 ЯНВАРЯ 2007 г. в Рос­сийской Федерации дейст­вует госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Дорога за счет федерального бюджета и упрощенная процедура получения гражданства РФ – это, конечно, замечательно. Но переезд целой общины необходимо финансировать отдельной строкой – речь идет об одномоментном переселении сотен людей.

 По расчетам, сюда готовы перебраться до 200 семей. Значит, надо строить столько же домов. Все как один твердят: «Ну нет у нас денег на строительство жилья. Бросаем в Грузии все, что нажили. Если Российская Федерация поможет – тогда другое дело. Мы же вынужденные переселенцы». А вот именно этого статуса, который открывает канал госфинансирования, у них нет. Духоборов с Кавказа в открытую никто не гонит. «Мы вроде и не бедные люди, а приезжаем в Россию как нищие».

 Область и местные власти и так стараются. Землю выделили, отвели по 40 соток жирного тамбовского чернозема. На днях заложили фундаменты первых 5 домов. Строят водонапорную башню, тянут дорогу. В село и к «нарезанным» участкам подвели газ. К слову, больше всех этому радуются старожилы – если бы не приглашение духоборов в эти края, газ они не скоро бы увидели.

 Но без помощи федерального центра отстроить в Малом Сне­жет­ке «с нуля» поселок, которому и название уже дали – Новый, задача в масштабах области трудновыполнимая. Да и такое строительство за счет областного бюджета – дело подсудное для губернского руководства.

 Сейчас все силы «кавказцев» брошены на капитальный ремонт трехэтажного общежития – от некогда презентабельного здания остались одни стены. Устанавливают стеклопакеты, батареи центрального отопления, монтируют котельную, водопровод и канализацию. Получается не на 5 звезд, но основательно. Приедут женщины, будет и уют.

 «Я думаю, в Грузии никто не останется», – говорит Татьяна Чучмаева, главный организатор переселения последних духоборов из Грузии. Допекли. В конце перестройки бежали от «великого демократа» Звиада Гамсахурдиа с его лозунгом «Грузия для грузин» и войной в Южной Осетии. Потом – от разрухи, криминального беспредела и безысходности времен Эдуарда Шеварднадзе. Сейчас – от русофобии Михаила Саакашвили и его братвы.

 В Администрации Президента РФ в Москве запланировано совещание, где вопрос переселения духобор­ской общины должен быть центральным. Есть шанс, что и правительством будет принято отдель­ное постановление, которое развяжет клубок финансовых проблем, образовавшихся вокруг общины. Тем более что есть поручение Президента Рос­сии и опыт первых «партий» кавказских духоборов, которые обосновались в Тульской, а затем, в середине 90-х, в Брянской областяч. Тогда Москва сработала оперативно. На это и надеются последние жители горного грузинского села с исконно русским названием Гореловка.

Фото автора

Прямая речь

 ПРИВОДИМ мнение депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Оксаны Дмитриевой:

 – Миграционная политика в целом должна быть ориентирована на прием русскоязычного населения. Нужны специальные программы, предполагающие режим наибольшего благоприятствования для русских. Ведь обеспечила же Германия переселение поволжских немцев. И подобных успешных опытов довольно много. Причем этническая принадлежность может быть не единственным критерием обеспечения миграции. Если, к примеру, стране нужны высококвалифицированные специалисты или одаренная молодежь, то и они могут переселяться на равных условиях с этническими русскими…

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