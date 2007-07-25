Воздух по сходной цене
Как улучшить атмосферу в квартире
№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
По статистике, в среднем горожанин проводит в помещении до 80% времени. По мнению Всемирной организации здравоохранения, в плохо проветриваемой квартире воздух вдвое грязнее, чем на оживленной трассе. Как сделать «атмосферу» в доме комфортной для жизни? Для этого придумано множество приборов, улучшающих вентиляцию, увлажняющих воздух и насыщающих его
Аэротюрьма
ВООБЩЕ-ТО квартира должна проветриваться без помощи дополнительных средств. По строительным нормам, на каждый квадратный метр должны поступать 3 кубометра воздуха в час. Этого достаточно, чтобы в однокомнатной квартире «свободно дышали» 3 человека. Но строительные нормы соблюдаются не всегда. Да и вентиляционные шахты быстро забиваются и вместо того, чтобы проветривать квартиру, становятся источником пыли.
Что делать? Самый простой способ «освежить» воздух в квартире – установить на окно или форточку вентилятор. Такие приборы обходятся в 2–3 тыс. рублей. Но придется смириться с тем, что квартира заполнится уличным смогом, да и зимой придется выбирать между свежим воздухом и теплом. Избежать таких проблем помогают
Существуют также бытовые очистители воздуха. Они фильтруют воздух в квартире, избавляя его от вредных веществ. Выбирая очиститель, обратите внимание, какой фильтр в нем установлен. Самый простой – угольный. Он устраняет неприятные запахи, но плохо справляется с пылью или шерстью животных. Чтобы очистить воздух от них, нужен очиститель с электростатическим фильтром. Он не удаляет запахи, но «притягивает» к себе пыль, поляризуя ее частицы. Стоят очистители от 7 до 25 тыс. рублей.
Концентрированный воздух
ЗАЧАСТУЮ воздух в квартирах слишком сухой. Нормальной влажностью считается 60–70%, тогда как в большинстве квартир, особенно в отопительный сезон, этот показатель не превышает 20–30%. Поэтому кроме обычных очистителей существуют
Людям с затруднениями дыхания, астматикам и тем, кто страдает хроническим бронхитом, врачи рекомендуют концентраторы кислорода. Они отфильтровывают кислород из воздуха. С
Профессиональные медицинские модели стоят 25–45 тыс. рублей. Существуют и бытовые концентраторы. В зависимости от производительности они стоят от 15 до 25 тыс. рублей. Эти машины могут помочь на дому снять приступ астматику или больному хроническим бронхитом. Здоровому человеку концентратор также полезен: при вдыхании кислорода улучшается настроение, да и дышать становится легче. Но содержание углекислого газа в квартире концентраторы не снижают: ведь они аккумулируют О2 из комнатного воздуха, так что углекислоты в комнате меньше не становится.
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