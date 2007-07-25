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К мандатам почтения нету!

В России процветает рынок фальшивых дипломов и липовых научных степеней

№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

К мандатам почтения нету!
Пять тысяч рублей – и аттестат у вас в кармане

 Россиян оперируют врачи, не имеющие медицинского образования, преступников ловят следователи, никогда не учившиеся на юридическом факультете, а студентам преподают профессора без высшего образования. Кошмарный сон? Увы – явь. Ежегодно десятки тысяч граждан с «липовыми корочками» не только поступают на работу, но и предъявляют такие документы в администрациях губернаторов, вузах, НИИ, клиниках. И не забывают потребовать для себя всех льгот и надбавок, положенных ученым.

Красная цена

 ВАМ нужен аттестат зрелости? Пять-десять тысяч рублей – и через пару дней он у вас в кармане, причем внешне неотличимый от настоящего, с печатями и размашистой подписью директора школы. Хотите стать обладателем «корочек» о высшем образовании? Тоже нет проблем. И не надо сдавать вступительные экзамены, дрожать перед сессиями, бегать по репетиторам… Достаточно обратиться все к тем же людям, и через неделю-другую вам вручат диплом инженера, врача, юриста или физика, причем со знанием английского, а если хотите, то и китайского, идиш, суахили… За красный диплом обычно просят вдвое больше.

 Вывести обладателя липового диплома на чистую воду очень сложно. Чтобы проверить подлинность документа, нужно послать запрос в выдавший его вуз. Проблема в том, что вузы не только не должны, но и не имеют права отвечать на подобные запросы, если они поступили от коммерческой структуры. Мало ли в каких целях она использует информацию? Такие сведения предоставляют лишь правоохранительным органам и госорганизациям, связанным с обороной или безопасностью страны. К тому же, хотя канцелярии высших учебных заведений обязаны хранить досье на выпускников, спустя три года бумаги отправляют в архив, где отыскать их проблематично.

Прямая речь

ПРИВОДИМ мнение депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Оксаны Дмитриевой:

– Приобретение дипломов – это, безусловно, мошенничество. Однако оно не является преступлением против личности. И максимальная ответственность тут может приравниваться разве что к высокому денежному штрафу. Но если дело касается бездипломных врачей или других строго контролируемых сфер деятельности, то это может приравниваться к созданию угрозы человеческой жизни. И здесь применимо гораздо более жесткое наказание, вплоть до лишения лжеспециалиста свободы.

Страна докторов

 УЧЕНЫЕ степени – отдельный разговор. В России сложилась индустрия, продающая докторские или кандидатские диссертации за деньги. Официальных государственных академий всего пять, на всех их «не хватило», поэтому за последние 15 лет было открыто еще 80 новых «академий наук». Названия у них порой самые нелепые, наподобие Академии Белой и Черной магии…

 Право присуждения государственных ученых степеней имеет только одна организация – Высший аттестационный комитет (ВАК). Пройти через ее процедуры не легче, чем забраться на Джомолунгму. Сначала нужно сдать три предварительных экзамена: опубликовать в научной прессе десяток статей, написать диссертацию, защитить ее в диссертационном совете. Затем надо ждать, когда эксперты ВАКа рассмотрят вашу диссертацию и, как присяжные на суде, вынесут вердикт. Порой этот процесс растягивается на годы.

 Создатели негосударственных академий вышли из положения, создав собственные аттестационные советы. Вот выдержка из памятки «Как поступить в докторантуру», выпущенной одним из этих учреждений. Пункт А: Обратиться в Высший докторский комитет академии к главному ученому секретарю. Пункт Б: Уп­латить вступительный взнос. Пункт В: Все финансовые вопросы решаются в индивидуальном порядке.

 В стране зарегистрированы 80 общественных академий наук: при них работают 50 эксперт­ных советов, взявших на себя право присуждать докторскую степень по любым наукам, вплоть до эротологии и парапсихологии.

 За год через государственный ВАК со всеми его «старомодными» процедурами проходит не более трех тысяч доктор­ских диссертаций. Через частные конторы, где «научный процесс» протекает молниеносно (нет никаких экзаменов, автор представляет диссертацию в виде доклада), проносится в десятки раз большее число шедевров научной мысли.

Синдром близнецов

 ЗАКОННА ли деятельность таких советов? Прокуратура дала заключение: «Эти степени и звания являются общественной оценкой заслуг и на признание государственными органами не претендуют». Значит, состава преступления нет.

 Формально это так. «Но сход­ство наших дипломов и тех, что выдают некоторые негосудар­ственные ВАКи, похоже, намеренное, – уверен руководитель департамента аттестации научных кадров ВАКа Сергей Погодин. Он приводит в пример такую историю. Год назад почта принесла в ВАК запрос: «Вятский университет просит разъяснить, имеет ли силу прилагаемый диплом доктора технических наук?» Между делом выясняется: ученый муж, увенчанный докторскими лаврами в частном ВАКе, баллотируется в члены государственной академии наук.

 Заместитель главы администрации одного из подмосковных городов намеревался получить 25%-ную надбавку к жалованью за кандидатскую степень, присужденную в негосударственной академии.

 Руководитель ВАК академик Николай Карлов не раз обращался в Генеральную прокуратуру. На его запрос неизменно приходил ответ: «Применение… академиями процедуры присвоения званий однотипной той, которая используется государственным ВАКом, и выдача диплома, схожего с государственным, нарушением законодательства не являются. В выдаваемом дипломе нет указания на то, что это государственный документ». Так что покупка научных степеней в негосударственных вузах вполне законна.

Что грозит за поддельный диплом?

 НАКАЗАНИЕ зависит от того, купили ли вы чистый бланк, впоследствии заполнив его собственной рукой, или заказали готовый документ. Поясняет член Московской коллегии адвокатов Андрей Колокольников: «Продаваемые на рынках трудовые книжки и дипломы относятся к правовому понятию «бланки». За их изготовление предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 327 УК. Это ограничение свободы до трех лет, арест на срок от четырех до шести месяцев или лишение свободы до двух лет».

 Для тех, кто переложил заполнение бланков на плечи торговцев фальшивыми дипломами, предусмотрена статья «Использование заведомо подложного документа». Нарушителю грозит крупный штраф (вплоть до размера заработной платы за шесть месяцев). Могут наказать исправительными работами на срок от 180 часов до двух лет.

 По словам Андрея Колокольникова, как правило, суды квалифицируют подобные преступления как легкие и серьезного наказания не назначают. Тем более что по закону с момента использования поддельного диплома до передачи дела в суд должно пройти не более двух лет.

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