У пограничников форма почернеет

Высокие начальники с Лубянки, прилетающие на Курилы или Камчатку, говорят: форма у погранцов скоро станет черная, как у Штирлица из фильма «Семнадцать мгновений весны». Вполне официально это подтвердил и заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенант Николай Кошарный.

УКАЗОМ Президента РФ №921 для военнослужащих органов ФСБ, в том числе пограничников, определена к ношению новая военная форма одежды иссиня-черного цвета. Цветовая гамма была выбрана на основе истории военного костюма.

Символ пограничника – зеленая фуражка – остается в комплекте военной формы одежды, изменился только цвет канта и околыша. Он стал васильковым – по принадлежности к ведомству.

За всю историю этого главного атрибута пограничной формы одежды, которая берет начало с приказа министра финансов России от 16 сентября 1909 г. №52, это не первое изменение деталей зеленой фуражки. Но менять исторически сложившийся цвет головного убора не стали. На Лубянке пограничное начальство решило, что ветераны и нынешние часовые границы не поймут и примут новше­ство в штыки.

Сегодня только отдельные подразделения Пограничной службы, задействованные в мероприятиях на межгосударственном уровне, обеспечены комплектами новой формы одежды. Прежде всего планируется одеть в новую форму сотрудников контрольно-пропускных пунктов.

Сейчас Пограничная служба разрабатывает спецодежду для отдельных категорий военнослужащих, исполняющих специфические служебные обязанности в разных климатических и географических районах России. Предстоит создать специальную форму одежды, максимально комфортную и соответствующую условиям службы. Уже есть уникальные образцы такого комплекта одежды, которую можно носить и в дождь, и в зной, и в стужу.

Разработаны и проходят экс­периментальную носку специальная одежда для непосредст­венного несения службы по охране государственной границы, досмотровая специальная одежда для сотрудников пограничного контроля.