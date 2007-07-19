Кто заказал заповедник

В Крылатской пойме на территории природно-исторического парка «Москворецкий» планируется строительство гостиничного комплекса и целого ряда спортивных объектов. Собравшийся на днях экспертный совет при Комиссии МГД по экологической политике считает предложенный проект гибельным для этой особо охраняемой природной территории.

ЕЩЕ в прошлом году Москов­ское правительство дало распоряжение НИиПИ Генплана Москвы о разработке плана застройки уникального заказника.

Доводы экологов о том, что здесь на полянах каждая вторая травинка занесена в Красную книгу столицы, а в лесах каким-то чудом выживают редкие ушастые совы и горностаи, не были услышаны, и план застройки был разработан. Но его реализация под вопросом, поскольку природоохранный прокурор города нашел нарушения федерального и москов­ского законодательства при его разработке. Непонятно только, как этот проект получил одобрение в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

«Любые планы масштабных строительных работ на территории этого самого большого столичного заповедника площадью около 3 тыс. га я называю варварскими, – говорит замглавы Роспри­роднадзора Олег Митволь. – Тем более что в границах Москворецкого парка уже построено несколько непрофильных объектов.»