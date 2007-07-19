Кто заказал заповедник
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]
В Крылатской пойме на территории
ЕЩЕ в прошлом году Московское правительство дало распоряжение НИиПИ Генплана Москвы о разработке плана застройки уникального заказника.
Доводы экологов о том, что здесь на полянах каждая вторая травинка занесена в Красную книгу столицы, а в лесах
«Любые планы масштабных строительных работ на территории этого самого большого столичного заповедника площадью около 3 тыс. га я называю варварскими, – говорит замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. – Тем более что в границах Москворецкого парка уже построено несколько непрофильных объектов.»
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