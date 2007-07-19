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Пожалейте бездомного пса!

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ ]

 О московских проблемах мы беседуем с заслуженной артисткой России Ларисой Вербицкой, которая приехала делать карьеру в Москву из Кишинева.

 ПЕРВОЕ время столицу я не воспринимала как что-то одно целое, а прочитывала ее фрагментарно. Сейчас это ощущение прошло. Думаю, потому, что я смогла нырнуть в московскую жизнь, как в омут с головой. Да по-другому и нельзя! Иначе тебя выплеснет, как пену на берег.

 Каждый раз, когда возвращаюсь в Москву из очередной командировки, не могу нарадоваться, насколько красивым стал наш город. Звонким, ритмичным и современным. Жаль, что многие москвичи вместе с городом не меняются и живут так, как жили 15–20 лет назад. По принципу «моя хата с краю, ничего не знаю». В своей квартире люди следят за чистотой и порядком, стремятся ее обустроить, а все, что за дверью, их уже не интересует. Кто-то может спокойно намусорить во дворе или даже в подъезде, другие пройдут мимо и не остановят.

 Также меня несколько удручает, что те изменения и реформы, которые сейчас происходят в городе, часто не доводят до логического конца. Типичный пример – бездомные псы. Знаю, что в городе есть программа по стерилизации животных. И этот подход мне кажется правильным, потому что отлавливать и отвозить на живодерню бездомных псов – это и жестоко, и несправедливо. Но с другой стороны, кто позаботится о том, чтобы стерилизованные бездомные собаки не умирали собачьей смертью? Я очень жалею несчастных дворняжек, постоянно их подкармливаю. Едва ли могу удержаться от слез, когда зимой (на улице – минус 30!) я возвращаюсь домой с работы в три часа ночи – и вижу их голодные глаза. Знаете, это зрелище не для слабонервных. Поэтому я всегда беру с собой несколько кусочков колбасы или сыра, чтобы поддержать уличных дворняг.

 

 

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