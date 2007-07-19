Борьба с «блошками»

До недавнего времени на севере столицы рядом с платформой Марк работал любимый многими москвичами блошиный рынок. «Блошка» была местом по-своему культовым. На рынке мог торговать любой желающий. Колоритное старье привлекало не только городскую бедноту, но и художников, фотографов, костюмеров, находивших здесь уникальные вещи и предметы, рождавшие новые темы и идеи. Но весной блошиный рынок неожиданно закрыли. Обещали, что на время. Теперь выясняется, что навсегда.

ОФИЦИАЛЬНО «Блошка» закрыта. Но нелегальная торговля здесь продолжается прямо на железнодорожных путях. Некогда шумный и пестрый рынок выглядит довольно мрачно. Рядом ведется прокладка новых путей: машины и люди смешались в единую массу. «Нас прогнали оттуда, – рассказывает мне бабуся в вязаном берете (за разговором она пытается очистить ножом, как чистят картошку, засаленный теннисный мячик). – И отсюда гоняют: вон, вишь, милиционер стоит, сейчас погонит. Никому мы не нужны. Я тут купила зимнее пальто за 100 руб., а то где бы я нашла такое?» Она бросает мячик на землю и прибавляет: «Ладно уж, живи, милый, хотя бы ты».

«Эгей, девушка, купите сумочку», – предлагает мне один из торговцев – средних лет дядечка без одного уха. Он сразу раскусил, что я журналист: «А вы напишите статью, что нас выгнали. Почему? Все куплено! Мы не выгодные. Платили по 10 руб. за день торговли. Я раньше торговал детскими вещами. Они отлично расходились! Нам же ничего не говорят – будет снова рынок или нет. А тут вон бабушки – им единственный заработок…»

«Торговлю прекращаем! Торговля запрещена!» – раздается над рядами усиленный мегафоном голос милиционера. В «ярмарочных рядах» шевеление. Продавцы начинают собирать с «прилавков» свой товар и разбредаться кто куда, таща за собой бесформенные сумки. «Может, нам снова дадут места», – надеются многие из них.

В Управе района «Лианозово» мне сообщили, что рынка рядом с платформой Марк больше не будет, так как это место признано непригодным для торговли. Кроме того, закончился договор аренды. Что будет здесь строиться, по словам представителя Управы, «пока неизвестно». Впрочем, со временем сами увидим. Как ранее заявлял глава Управы Сергей Семерханов, для чиновников блошиный рынок был настоящей проблемой – продавцы вроде бы оставляли такое количество мусора, что вывозить его приходилось грузовиками. А денег, собираемых с торговцев, не хватало на содержание территории в надлежащем виде.

В столичном Департаменте потребительского рынка и услуг подтвердили, что «рынок действительно закрыт в связи с окончанием земельно-правовых отношений, а также потому, что через данную территорию ведется прокладка инженерных коммуникаций к строящемуся жилью. Открытие блошиного рынка в данном районе было скорее экспериментальным, и его содержание вызывало множест­во проблем. Например, нельзя было контролировать качество товаров. Однако есть планы на 30 рынках столицы выделить более 700 рабочих мест под торговлю бывшими в употреблении товарами». Правда, эти планы главой Департамента Владимиром Малышковым были озвучены еще в 2003 г., но воз и ныне там. Ломать – не строить: чиновники, лишив столицу единственного блошиного рынка, пока реальной альтернативы не предложили.

