У армии взыграла кровь
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
ЦЕЛИ и задачи у всех этих маневров разные. Но, как отмечают военные эксперты, есть одно общее: на всех этапах учений активно применяется авиация. Это вызывает повышенный интерес военных разведок стран НАТО. Например, как отмечает командование российских войск противовоздушной обороны, никогда еще зарубежные
– Так за нами не следили с советских времен, – сказал корреспонденту «Аргументов неделi» дежурный генерал на ЦКП Генштаба.
По словам помощника Главнокомандующего ВВС России полковника Александра Дробышевского, военная авиация активно поддерживала действия Сухопутных войск как на учениях «Кавказский рубеж – 2007», так и на море. В Баренцевом море боевые стрельбы выполняли самолеты
Особо надо отметить дальнюю авиацию. В ходе проведения учений с Северным флотом
Но наибольший интерес вызвали тыловые военные учения
Когда-то посадка на автострады входила в программу боевой подготовки военных летчиков. Сейчас же даже бывалые пилоты не припомнят, когда в последний раз они сажали самолеты на шоссе.
– Во всяком случае, в бытность мою главкомом ВВС в 1991–1998 гг. мы этого не делали, – заявил генерал армии Петр Дейнекин. – Время было тяжелое для авиации, лишь бы элементарные навыки пилотирования отработать. К тому же, керосин поступал в войска по каплям. Поэтому я очень рад, что сейчас снова стали возрождать забытые тактические приемы. Летчики должны уметь садиться и взлетать с автострад на тот случай, если противник разрушит
Итоги учений
Общая численность войск, участвующих в комплексном тактическом учении «Кавказский рубеж – 2007», составляет несколько тысяч человек. В маневрах задействовано более 250 единиц бронетехники и артиллерийских систем, свыше 30 самолетов и вертолетов ударной, истребительной, армейской и
Так, Ростовское объединение ВВС и ПВО ежедневно выполняло более 50 вылетов самолетов
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес