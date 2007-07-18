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Про тех, кто в море

Яхта «Апостол Андрей» прошла 110 тыс. морских миль

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО ]

Про тех, кто в море
Вот так и прошел Николай Литау от Арктики до Антарктики...

 Идея кругосветных путешествий под парусом и через четыреста лет после первых кругосветок, в век крейсеров и атомоходов, продолжает привлекать наших современников. Сегодня гость редакции – капитан яхты «Апостол Андрей» Николай ЛИТАУ, трижды обошедший вокруг земли по всем океанам, включая Северный Ледовитый.

Про капитана

  НИКОЛАЙ Литау родился в 1955 г. в Северном Казахстане, из русских немцев, заслуженный мастер спорта России, кавалер ордена Мужества, член Русского географического общества. Удостоен престижных международных наград: медалей «За искусство мореплавания» и «Голубая вода».

 и про судно

 «АПОСТОЛ Андрей» – океанская яхта. Длина 16 м, осадка 2,7 м, водоизмещение 25 т. Корпус яхты сварен из стальных листов, имеет граненые обводы. Прочность и жесткость обеспечиваются за счет толщины обшивки – 20 мм на днище и жесткости переборок. Две мачты – грот (19 м) и бизань (14 м) – несут 130 м2 парусов. Вспомогательный двигатель 85 л.с. Экипаж 5–7 человек.

  – У РОССИИ славная морская история. Мож­­но ли сказать, что мы – морская держава?

 – В международном морском праве нет понятия «морская дер­жава». Статус морской державы – это, скорее, вопрос морального преимущества. Страна, конечно, окружена со всех сторон морями и имела большой флот. Но Россия все-таки больше материковая держава, чем морская. А главное, про нас нельзя сказать, что мы культурная морская держава, скажем, как Великобритания.

 – А чем это определяется?

 – В частности, отношением к моряку, к путешественнику. Для нас трудности путешествия начинаются на родине. К примеру, оформление выхода в море из Питера отличается от оформления во Владивостоке. Как будто в разных государствах находишься. А в Петропавловске-Камчатском от нас потребовали задекларировать все продукты, которые мы загрузили на борт, и заплатить за них пошлину… Но я их везу не на продажу – съем с командой! Иностранцу, посетившему Россию на яхте, зачастую вообще непонятно, куда податься. Да еще каждый норовит ободрать несчастного «по полной программе».

 Совершенно другая картина при посещении английских территорий. Я был в Лондоне, на Фолклендских островах, на островах Питкерн, Южная Георгия, Св. Елена, Вознесения. Вопрос о визе вообще не возникает – есть она у тебя или нет. Если ты пришел с моря, тебя обязательно примут, ты приличный человек. Доходит до смешного – ни паспорта не спрашивают, ни визы не нужно, не приходит таможня. Судовую роль отдашь капитану порта, и все. Платишь 30–40 фунтов с яхты и месяц можешь гулять по территории. В метрополии, как правило, не платишь ничего.

 – Чем такое положение вещей можно объяснить?

 – У нас история морской дер­жавы насчитывает всего 300 лет. А у англичан, голландцев, испанцев, португальцев – море в крови. Потом, у нас граница-то мор­ская хоть и огромная, но в основном – это Северный Ледовитый океан, который для коммерческого использования малопригоден, а уж для яхт...

 – В чем выражается изменение климата? Ведь вы прошли через Северный морской путь…

 – Глобальное потепление – это факт. В прошлом году судно «Академик Федоров» – судно ледокольного класса, но не ледокол – дошло до Северного полюса! Дизельные ледоколы регулярно ходят к Северному полюсу. А всего лишь 30 лет назад атомоход «Арктика» первым дошел до Северного полюса – это был подвиг. Наша станция в Антарктиде – Беллин­сгаузен на о. Ватерлоо (Кинг Джордж) – уже несколько лет наблюдает, что льды не образуются. Вся гряда Южных Шетландских островов у Антарктиды окружена чистой водой. На такой широте и нет льдов! Такого раньше не было.

 – Как вы относитесь к теории Тура Хейердала о переселении рас на плотах? Реально ли переплыть океан на плоту, джонке?

 – Что касается теории, то она и при жизни Хейердала подвергалась жесткой критике, что уж говорить о сегодняшнем дне. Главный козырь Хейердала: сядьте на плот и попробуйте! Но на самом деле в научных трудах вы нигде не увидите, что заселение островов Тихого океана шло из Америки. Нет, оно шло через южный Китай, через Индонезию, Ав­стралию, Новую Гвинею, а затем на восток. Мне лично кажется, что человек, наблюдающий, как 360 дней в году ветер дует в одну сторону и только 5 дней – в обратную, не кинется сломя голову в плавание по принципу «куда ветер дует». В жизни происходит по-другому: при благоприятной погоде идет на разведку против ветра, а потом гарантированно возвращается!

 – По поводу биоресурсов: вы ощущали, что океан – это кладовая, что там находятся запасы, которых человечеству хватит на много-много лет?

 – Человечество с этим изобилием успешно справляется, например, некоторые виды китов и морских животных исчезли совсем – их выбили. Но все же океан поистине неисчерпаем. Океанских богатств хватит и нам, если разумно подходить к их использованию.

 – Прокормиться в океане можно?

 – Можно. И это доказал Ален Бомбар, который на надувной лодке с одной удочкой пересек Атлантику, питаясь рыбой и планктоном, собирая дождевую воду. Он совершил подвиг, показав, что люди гибнут в морях в первую очередь из-за страха и неуверенности в своих силах.

 – Чем питались вы?

 – В основном консервами, крупами, свежими овощами, картошкой. На яхте мы не ограничены в весе. Ловить рыбу можно, только если ты плывешь со скоростью воды. Если же имеешь хотя бы какой-то ход, то ловли не получается. Но стоит лечь в дрейф, и вокруг начинает собираться жизнь. Так, в Атлантике мы увидели старую брошенную сеть –  подошли и под ней сразу наловили штук пять тунцов.

 – Вам приходилось чувствовать себя оторванными от всего мира?

 – Приходилось. Это были самые счастливые дни плавания! Один раз мы остались без связи по организационным (не по техническим) причинам: не успели проплатить за один телефон и вышли из зоны действия другого. Недели две нас никто не доставал, были предоставлены сами себе. При том на борту есть три компьютера, три системы космической связи, элект­ронная почта работает, радиосвязь… Любая крейсерская яхта может обходиться без связи, идти под парусами, без дизеля (он и нужен-то для заходов в порты и зарядки аккумулятора).

 – Было ли страшно в какие-то моменты? Боялись пучины, мор­ских чудовищ, акул?

 – Наверное, нет человека, который бы ничего не боялся. Многое зависит от размеров лодки. Для нашей лодки ни акула, ни кит не представляют опасности.

 Опасны тяжелая погода, природа, шторма. Ну и команда. Как говорил мой товарищ, большего вреда, чем сама команда, никто не приносит. За десять лет плавания было всякое. Так, в первом плавании мы потеряли руль, его подводную часть – перо. Это довольно тяжелая железяка. Случилось ЧП как раз посередине Индийского океана. Пришлось пройти без руля 2 тыс. миль до Авст­ралии. Удар был, как говорится, ниже ватерлинии… Вся экспедиция была под вопросом. Еще драматический случай произошел в 2002 г. в Канадской Арктике, когда нас затерло во льдах, яхту начало выжимать. Вроде бы и льды были не тяжелые, однако руль свернули и винт повредили. А пересаживаться на льдины нель­зя – их легко может раскрошить.

 – Что вас поразило?

 – Я много видел интересных и редких явлений природы, например, лунную радугу. Это настоящая радуга, только бледная, ночная. Ее мало кто видел. Видел потрясающее по красоте северное сияние. Видел, как играют вокруг нас горбатые киты – они очень любопытные. Под конец один красавец перевернулся, прошел под яхтой и шлепнул хвостом снизу по борту. Поднял массу воды на палубу (хвост метра четыре в размахе), после чего группа ушла.

 – Насколько населен океан?

 – Пробок еще долго не будет. Что касается перевозок, то самый интенсивный трафик, пожалуй, на Северном море, можно сказать, сумасшедшее европейское движение. Моря вообще суетливое место. А вот в океане можно идти неделю-другую и никого не встретить.

 – Мусора много?

 – В основном все-таки океан чист. Но есть места, где мусора – пластика – довольно много. Он и не тонет, и не перерабатывается, как органика. Особенно много его к востоку от Японии. Не проходит и часа, чтобы мимо не проплыли буи, стулья, холодильники. Хотя у себя дома японцы очень чистоплотны: садятся в машину – снимают обувь. Все водители общественного транспорта – в белых перчатках…

 – Что вас как рус­ского человека удивило?

 – Европейцы и есть европейцы – они не лезут в твои дела. А вот микронезийцы не дадут остаться одному. Во время стоянки в порту они рассаживаются на причале и наблюдают за тобой. Непрерывное реалити-шоу, которое очень утомляет. В Меланезии Россию путают со Швейцарией! Что любопытно: все, кто говорит по-русски, будь то грузин, еврей или украинец, – все мы за границей русские.

 – У вас не возникло желания пуститься в плавание на джонке, плоту, надувной лодке?

 – Такие желания возникают постоянно. Это, видимо, уже диагноз.

 ВМЕСТО P.S. Скоро яхта отправится в поход на Соловецкие острова. Маршрут: Москва – Онежское озеро – Беломорканал – Соловки – Беломорск. Потом двинется на Архангельск, Петрозаводск и Кижи. И обратно – в Москву. Лично для капитана поход на Белое море означает, что он наконец-то полностью «закроет» арктическую тему. Здесь «Апостол Андрей» еще не был...

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