БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНСКАЯ НУЖДА
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ЛОРИЯ ]
«Орбитальный» туалет существенно отличается от земного. Например, у него есть специальные фиксаторы для ног. Иначе космонавту попросту невозможно будет «занять позицию». К тому же, известен второй, «реактивный», закон Ньютона: сила действия равна силе противодействия…
Особое устройство позволит также перерабатывать мочу в питьевую воду – по своим качествам практически не отличающуюся от обычной.
Как признают сами американцы, обратиться к россиянам их заставила большая нужда: денег лишних у NASA (Национального аэрокосмического агентства США) сегодня нет, а в разработку своего туалета пришлось бы «вложиться» гораздо солиднее. Как минимум раза в
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