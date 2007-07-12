БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНСКАЯ НУЖДА

ракетно-космической

19 МЛН. долл. готовы отвалить США российскойкорпорацииза то, что та соорудит для них… туалет. Американцы хотят установить его в своем сегменте международной космической станции.

«Орбитальный» туалет существенно отличается от земного. Например, у него есть специальные фиксаторы для ног. Иначе космонавту попросту невозможно будет «занять позицию». К тому же, известен второй, «реактивный», закон Ньютона: сила действия равна силе противодействия…

Особое устройство позволит также перерабатывать мочу в питьевую воду – по своим качествам практически не отличающуюся от обычной.