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БОЛЬШАЯ АМЕРИКАНСКАЯ НУЖДА

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ЛОРИЯ ]

 19 МЛН. долл. готовы отвалить США российской ракетно-космической корпорации «Энергия» за то, что та соорудит для них… туалет. Американцы хотят установить его в своем сегменте международной космической станции.

 «Орбитальный» туалет существенно отличается от земного. Например, у него есть специальные фиксаторы для ног. Иначе космонавту попросту невозможно будет «занять позицию». К тому же, известен второй, «реактивный», закон Ньютона: сила действия равна силе противодействия…

 Особое устройство позволит также перерабатывать мочу в питьевую воду – по своим качествам практически не отличающуюся от обычной.

 Как признают сами американцы, обратиться к россиянам их заставила большая нужда: денег лишних у NASA (Национального аэрокосмического агентства США) сегодня нет, а в разработку своего туалета пришлось бы «вложиться» гораздо солиднее. Как минимум раза в полтора-два. Дело, в частности, в том, что Россия имеет несравненно больший, чем американцы, опыт работы на орбитальных станциях – а соответственно, и опыт создания для них систем жизнеобеспечения.

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