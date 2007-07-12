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Системный кризис не за горами?

Катастрофы в столице, увы, неизбежны

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Системный кризис не за горами?

 Наш мегаполис так быстро растет, что тесен уже становится его лесной пояс, маловаты водные бассейны, коротковаты дороги… Накормить, напоить, обогреть гиганта и сейчас непросто, но рост все продолжается. 

Порт семи морей без чистой воды

 «ЧИСТАЯ вода в городе может закончиться в любой момент, – говорит Евгения Богомолова, начальник отдела по связям с общественностью МГУП «Мосводоканал». – Это при том, что мы находимся в благоприятной зоне – вокруг Москвы достаточно водоемов. Столица потребляет 4,8 млн. кубометров воды в сутки. Система водоснабжения может при необходимости дать еще 1,5 млн. кубометров. Пока, несмотря на то что город растет, водопотребление снижается на 2% в год. Сказывается установка счетчиков, повышение тарифов. Так что воды столице хватит на многие годы. Но эту воду еще нужно очищать, что проблематично».

 В столице всего один блок по очистке воды с использованием озонирования, расположенный на самой старой городской станции – Рублевской. На прочих оборудование не столь современное. Соответственно, страдает и качество очистки. Городу необходимо по меньше мере еще с десяток блоков озонирования.

 Хрупкость системы водоснабжения в городе показывает и то, как она ведет себя в экстремальных ситуациях. Когда в конце прошлого года на Можайском гидроузле вышла из строя насосная станция, нечистоты напрямую попадали в водозаборную систему столицы. В тот раз экологической катастрофы удалось избежать. А дальше?

Зеленое на грязном

 «ЛЕГКИЕ» Москвы – это 180 тыс. га лесов в ближнем Подмосковье. Область смотрит на них иначе – как на дорогую землицу и большое подспорье в хозяйстве. Коммерческая цена лесозащитного пояса составляет около 100 млрд. долларов. «Существование этого пояса – необходимое условие выживания огромного мегаполиса, – констатирует Леонид Бочин, руководитель московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды.– Но руководство Московской области настаивает, чтобы полномочия по управлению этими 180 тыс. га были переданы ему. Учитывая общую площадь пояса, может показаться, что это немного. Но тут каждый гектар дорог. Лесозащитный пояс должен быть объявлен заповедной зоной».

 А пока городские власти возятся с этим «объявлением», столица, по подсчетам экологов, лишилась едва ли не половины своих лесов. Этот процесс продолжается и сейчас. Кстати, не меньше, чем от притязаний застройщиков, страдают леса и от мусора. Ежегодно из Москвы его вывозится 5 млн. тонн! Из них только 30% попадают на зарегистрированные свалки. Остальные 70% лежат в оврагах, на полянах и опушках.

Тьма в конце тоннеля

 ЕСЛИ воды и воздуха Москве может не хватить лишь в перспективе, то электроэнергии недостаточно уже сейчас. График отключения висит над столицей крестом. За прошлый год спрос на электроэнергию вырос на 8%, в то время как самые смелые прогнозы обещали не более 5%. Отрасль сильно запущена. Нужна комплексная модернизация, которая идет черепашьими шагами. «Сейчас нам должно хватить и средств, и политической воли для решения двух главных проблем: энергетической и дорожной,– считает депутат Мосгордумы Степан Орлов.– Отставание от реальных темпов развития города так велико, что раньше, чем через десятилетие, улучшений ждать не приходится».

 «Дорог не хватало еще 20 лет назад, – подчеркивает Юрий Бочаров, академик Всероссийской академии архитектуры и строительных наук. – Город строился исходя из нормы 70 машин на тысячу жителей. А сегодня их уже 300. Беда в том, что до сих пор у властей нет концепции по выходу из кризиса. Сейчас реализуют только дорогие проекты. Построили Третье кольцо. А оно стоит из-за того, что не продуманы съезды. Четвертое, увы, мало чем поможет. Нужно строить дублеры основных проспектов».

 По данным НИиПИ Генплана Москвы, дефицит протяженности магистралей в 2006 г., по самым скромным подсчетам, составил 350–400 километров. Мэр Лужков обещал построить 300 километров. Но к тому времени, когда эти пути будут проложены, городу при нынешней хаотичной системе развития будут нужны еще 300 километров!

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