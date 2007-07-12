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Рукотворная пробка

Почему никто не разрулит затор у Лужников?

№ 28(62) от 12.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Рукотворная пробка

 Съезд с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Комсомольский проспект, если двигаться со стороны Ленинского проспекта, всегда забит. Если с большинством московских пробок невозможно бороться по причине огромного количества машин, то эта пробка, можно сказать, «рукотворная». Главный виновник того, что москвичам приходится терять здесь в среднем полчаса, – рынок Лужники.

 ОДИН из выходов рынка «смотрит» прямо на съезд. Корреспондент «АН» лично наблюдал, как люди, идущие на рынок, бросали машины прямо на съезде. В узкой «горловине» под мостом умудрились припарковаться даже несколько фур!

 «Это вина водителей. Они паркуют машины на проезжей части и на обочинах, – сухо комментируют в ОАО «Олимпийский комплекс Лужники». – У нас есть несколько специально отведенных парковочных зон. Паркинги, как правило, не перегружены. Арендаторы даже жалуются на недостаток клиентуры. И вообще случаи образования заторов можно сосчитать по пальцам». Так что в самих Лужниках проблему предпочитают не замечать.

 Не хотят повлиять на торговый комплекс и в Управе Хамовники. Там утверждают, что правитель­ство Москвы несколько лет назад предоставило ОАО «Олимпий­ский комплекс Лужники» землю в долгосрочную аренду. Ни управа, ни префектура Центрального административного округа не несет ответст­венности за ее использование. «Мы рынками вообще не занимаемся, – возмущается специалист первой категории отдела жилищно-коммунального хозяйства Управы Хамовники Петр Фокин. – К тому же, в договоре аренды четко прописано, что арендатор отвечает за организацию и уборку машино-мест. Лужники должны сами разруливать ситуацию по распределению или выделению дополнительных парковок. В зону нашей ответст­венности входит только крытый паркинг между Комсомольским проспектом и Фрунзенской набережной. Но он к затору не имеет отношения».

 В ГИБДД Москвы заверяют, что о пробках, образующихся на этом участке, им известно. По мнению гаишников, во всем виноваты исключительно владельцы машин, которые бросают свои автомобили под запрещающим знаком. «В ближайшее время мы кардинально решим этот вопрос, – говорит представитель столичного ГИБДД. – Будем штрафовать нарушителей, а их машины станем отвозить на штраф-стоянку». Только одно пугает: как в таком узком перешейке развернутся эвакуаторы? Не будет ли от них еще больших пробок? Корреспондент «АН» предложил администрации рынка радикальное решение: нужно перекрыть вход на Лужники со съезда на ТТК. Тогда там не будет ни машин, ни пешеходов. Но это может отпугнуть клиентов. Стоило ли сомневаться? Нам сказали, что Лужники на такое не пойдут. А городские власти на пару с ГИБДД безмолвствуют.

Екатерина КАРАЧЕВА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

 

Двухколесное решение

 ВЕЛОСИПЕДОМ никого не удивишь во многих странах Западной Европы, в частности, в Голландии.

 Истории продвижения велосипеда как основного вида городского транспорта уже более 30 лет. Еще в 1964–1965 гг. анархистское молодежное движение Provo устраивало различные мирные акции с целью заменить автомобили на улицах Амстердама на велосипеды. Provo хотели, чтобы городские власти предоставили 20 тыс. бесплатных выкрашенных в белый цвет велосипедов. Их собирались расставить по всему центру города, дабы каждый мог в любой момент доехать до нужного места. Тогда Provo своих целей не добились, но идея заменить машины на велосипеды получила дальнейшее развитие. И сегодня в любой части города можно взять велосипед напрокат.

 Дороги Амстердама полностью «подогнаны» под нужды велосипедистов – повсюду для них есть выделенная полоса. С 1995 г. присутствует и экономический стимул: предприятия могут купить своим работникам велосипеды со всей экипировкой и списать затраченную сумму с налогов. У тех, кто едет на работу на велосипеде, нет проблем ни с пробками, ни с парковкой. Можно даже оставить свой велосипед, например, на вокзале и продолжить путь домой на поезде или на трамвае.

 И все же Амстердам – прежде всего город искусств. И молодые голландские и немецкие архитекторы разработали проект, отвлекающий застрявших в пробке и негодующих водителей. Звукозащитную стену вдоль одного из автобанов построили в виде необычной формы шоу-рум, где разместили красивые автомобили благородных марок. Ими можно любоваться, пока стоишь в пробке.

Анна ТКАЧЕВА, Амстердам

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