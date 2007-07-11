Обидно загорать под бронежилетом

По плану спецпредставителя ООН Марти Ахтисаари, заселенное албанцами Косово, эти 11% исторической территории Сербии, должно обрести независимость за 120 дней. Этот срок сжимается, как шагреневая кожа. Вслед за Косово могут быть признаны независимыми государст­вами Абхазия и Южная Осетия. Президент Грузии Михаил Саакашвили поклялся не допустить этого. Поэтому полномочный представитель президента Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев в беседе с корреспондентом «Аргументов неделi» предсказал резкое обострение грузиноосетинского конфликта в самое ближайшее время.

– ОПЕРАЦИЯ против нас начнется с провокации, подобной «обстрелу» Кодорского ущелья, якобы совершенному российскими вертолетами и абхазской артиллерией, – полагает Дмитрий Медоев. – Однако все это будет лишь отвлекающим маневром.

Южноосетинский представитель считает, что мы увидим настоящую «войну провокаций». В ней не брезгуют ничем. Ведь опыт огромен. Еще при первом грузинском президенте Гамсахурдии по проспекту Руставели в Тбилиси возили простреленную детскую колыбель, в которой якобы осетины убили грузинского младенца. (Позже выяснилось, что девятимесячного ребенка случайным неосторожным выстрелом убил собственный отец.) Еще шло следствие и реальная колыбель была изъята как вещдок – а на Цхинвали сразу ломанулись более 40 тыс. «грузинских добровольцев».

Теперь в дело может вступить регулярная армии Грузии. По данным осетинской разведки, на каждого цхинвальского ополченца сейчас приходится до 30 грузинских солдат. Причем 4 батальона подготовлены американскими инструкторами по спецназовской программе «зеленых беретов». Многие прошли боевую стажировку в Ираке и Афганистане. Словом, силы вроде бы явно неравные.

Однако в горах один местный партизан стоит трех десятков грузинских спецназовцев. Тем более, на помощь тут же придут добровольцы из Северной Осетии.

«Если кто-то думает, что боевые действия будут проходить только на территории Южной Осетии, очень ошибается. Сегодняшняя Южная Осетия не та, что была в 2004 году. У нас есть силы и средства, чтобы с этой точки зрения побеспокоить много городов Грузии», – заявил президент непризнанной республики Эдуард Кокойты.

Но поддержку Южной Осетии в случае обострения обстановки в конфликтной зоне уже выразил президент Абхазии Сергей Багапш. В распространенном им заявлении, в частности, сказано, что Абхазия окажет Южной Осетии помощь в случае начала военных действий со стороны Грузии. Багапш раскритиковал позицию международного сообщества, которое, по его мнению, должным образом не реагирует на действия Грузии, «несущие угрозу начала крупномасштабных военных действий в регионе».

Наши миротворцы, несмотря на все издевательства – их и краской обливали грузины, и бензином, – пока хранят «олимпийское спокойствие». Как отметил заместитель Главкома Сухопутных войск генерал-полковник Владимир Молтенской, «то, что сейчас там происходит, – это события на бытовом уровне, возможно, кем-то провоцируемые. Но необходимости увеличения миротворческих сил нет. Мы военный потенциал нигде не наращиваем – ни в зоне грузино-осетинского конфликта, ни в зоне гру­зи­но-абхазского».

Да оно и не надо, говорят военные эксперты. А что до военного решения, то части 58-й армии СКВО, дислоцированные в соседнем Владикавказе, и 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия в Новороссийске всегда могут быть переброшены для «проведения учений с боевой стрельбой по реальным целям».

В неофициальных беседах наши миротворцы давно жалуются: как солнышко пригреет и наступит курортный сезон, так в Южной Осетии и Абхазии – заваруха! Обидно летом загорать под бронежилетом.