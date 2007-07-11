Страховка отдыхает!
Что нужно знать туристу о страховом полисе
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Иван ПРОХОРОВ ]
ЭТОТ анекдотический случай действительно произошел в одной из российских турфирм. Зачастую туристы, подписывая страховой полис, не имеют ни малейшего представления о том, какие услуги они получат.
По закону туристическая компания страховать вас не обязана. Она всего лишь должна предоставить гарантию того, что клиент во время отдыха получит медицинскую помощь. Теоретически фирма может заплатить за нее сама. Но поскольку большинство стран не выдает визу без страхового полиса, в стандартный пакет документов, предоставляемый туроператором, входит договор со страховой компанией.
Обычно клиенту предлагается типовой страховой контракт. Его цена не зависит от стоимости тура и составляет от 120 до 500 рублей. В контракт входит (а может и не входить – обязательно проверяйте!): медицинская помощь, возможные расходы на скорую помощь, перевозка больного в страну проживания.
Казалось бы, «медицинские» пункты в полисе есть, волноваться не о чем и можно смело оправляться в путь. Но не
Чтобы не полагаться на случай, потребуйте, чтобы все условия перевозки и объем медпомощи были подробно прописаны в страховке. Тогда, как бы с вами ни обошлись, вы всегда сможете отстоять свою правоту в суде.
А главное, помните: если турфирма не хочет удовлетворять ваши требования к контракту, вы всегда можете выбрать другую страховую компанию. Менять туроператора при этом не обязательно.
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