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Страховка отдыхает!

Что нужно знать туристу о страховом полисе

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Иван ПРОХОРОВ ]

 Один молодой человек, вернувшись из отпуска, пришел в фирму, продавшую ему тур. «Я насчет страховки», – сказал он. «Что случилось?» – спросили у клиента сотрудники. «Ничего, поэтому я хочу назад деньги, заплаченные за полис».

 ЭТОТ анекдотический случай действительно произошел в одной из российских турфирм. Зачастую туристы, подписывая страховой полис, не имеют ни малейшего представления о том, какие услуги они получат.

 По закону туристическая компания страховать вас не обязана. Она всего лишь должна предоставить гарантию того, что клиент во время отдыха получит медицинскую помощь. Теоретически фирма может заплатить за нее сама. Но поскольку большинство стран не выдает визу без страхового полиса, в стандарт­ный пакет документов, предоставляемый туроператором, входит договор со страховой компанией.

 Обычно клиенту предлагается типовой страховой контракт. Его цена не зависит от стоимости тура и составляет от 120 до 500 рублей. В контракт входит (а может и не входить – обязательно проверяйте!): медицинская помощь, возможные расходы на скорую помощь, перевозка больного в страну проживания.

 Казалось бы, «медицинские» пункты в полисе есть, волноваться не о чем и можно смело оправляться в путь. Но не тут-то было! Важно знать не только, окажут ли вам медицинскую помощь, но и то, как она будет оказана. «Если во время поездки вы станете лежачим больным, один страховщик всего лишь довезет вас до ближайшего аэропорта на территории России. Другой сам найдет вам медика, купит билет до дома и вызовет к трапу самолета бригаду местных врачей», – говорит начальник управления по работе с туристическим бизнесом компании РОСНО Олег Некрасов.

 Чтобы не полагаться на случай, по­требуйте, чтобы все условия перевозки и объем медпомощи были подробно прописаны в страховке. Тогда, как бы с вами ни обошлись, вы всегда сможете отстоять свою правоту в суде.

 А главное, помните: если турфирма не хочет удовлетворять ваши требования к контракту, вы всегда можете выбрать другую страховую компанию. Менять туроператора при этом не обязательно.

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