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Таможня взялась за побелку

Чем обернутся обещания таможенников покончить с «серым» импортом электроники?

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

 Таможенники вновь ужесточили правила ввоза электроники и бытовой техники. Не приведет ли это к очередному дефициту и росту цен?

 НЕЛЕГАЛЬНОЙ электронике нанесли удар по самому чувствительному месту – цепочке продаж. Чтобы покончить с «серой напастью», импортеров обязали указывать в таможенных декларациях серийные номера и год выпуска самых «проблемных» товаров. В «черный список» вошли цифровые фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки, плазменные панели, жидкокристаллические и плазменные телевизоры.

 Сама по себе идея декларировать номера неплохая. Это позволит ловить недобросовестных поставщиков за руку даже тогда, когда они будут считать, что давно обвели таможню вокруг пальца. Вопрос – во что обойдется таможенная новация рядовым потребителям техники. Опыт прошлых лет показывает, что каждый раз, когда на таможне поднимается очередная волна борьбы с «серым импортом», в стране начинается дефицит тех или иных товаров. Обычно акции по «побелке импорта» проводят не реже двух раз в году. И каждый раз они по странному стечению обстоятельств совпадают с периодами, когда на рынке – пик спроса (это ранняя осень и Новый год). Сценарий прост: таможня «заворачивает кран», товары на месяцы зависают на складах, а цены на то, что уже успели ввезти в страну, резко подскакивают. Соответственно, одни импортеры подсчитывают убытки, другие – сверхприбыли.

 Не повторится ли история и на этот раз? Эксперты успокаивают. «На конечном потребителе новые правила не отразятся, поскольку большая часть товаров сейчас ввозится «вбелую»», – уверен Максим Захир, директор по маркетингу концерна «Белый ветер».

 За последние годы таможне действительно удалось прищемить хвост «серому змию». По оценкам консалтингового агентства БДО «Юникон», объем «серого» импорта упал до 15%. Еще столько же приходится на «черный» импорт, или, проще говоря, контрабанду. Улучшения налицо: три года назад с нарушениями закона в страну ввозилось более половины электроники и бытовой техники.

 Но если копнуть глубже, окажется, что по отдельным товарам ситуация далеко не столь радужна. Треть жидкокристаллических телевизоров, половина ноутбуков и 80% цифровых фото- и видеокамер до сих пор пересекают границу с нарушениями закона. Действует универсальное правило: чем компактнее товар и чем он при этом дороже, тем выгоднее возить его в обход таможенных барьеров.

 Именно по этим категориям товаров ударят новые правила. По серийному номеру можно отследить их «судьбу». Например, если выяснится, что импортер заявил в декларации стоимость сотового телефона в 2 тыс. руб., а потом продал его магазину за 15 тыс., компанию обвинят в мошенничестве.

 Впрочем, как будет действовать новая система и заработает ли она вообще, пока непонятно. «Реализовать планы таможенников трудно, поскольку товар придется отслеживать по всей России», – объясняет руководитель направления по таможенным вопросам БДО «Юникон» Юрий Храмов. Не будут же сами таможенники обходить магазины, вылавливая нелегальную электронику?

 А вот небольшого «таможенного кризиса» точно не избежать. Опасаясь попасть под удар, импортеры наверняка перестрахуются и повременят с поставками. «Подорожание отдельных видов элект­роники и бытовой техники возможно, но оно будет незначительным и кратковременным», – уверен представитель отраслевой ассоциации импортеров РАТЭК Антон Гуськов. Как считают эксперты, повышение цен на ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры начнется ближе к осени.

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