//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

ТАНКЕРЫ ВМЕСТО РЕЙДЕРОВ

«Красное Сормово» на плаву, но атомных подлодок уже не строит

№ 28(62) от 12.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ТАНКЕРЫ ВМЕСТО РЕЙДЕРОВ
Спуск на воду нового, как этот танкер, судна – всегда праздник для заводчан

 Лет 20 назад на нижегородском «Красном Сормове» притворялись, что строят сухогрузы. Их, конечно, собирали – на стапеле под открытым небом. Шпионские спутники потенциальных агрессоров могли сколько влезет фотографировать процесс мирного судостроения. Зато рядом, в огромных зданиях, «пряталось» производство сначала дизель-электрических, а потом и атомных субмарин. Теперь открытый стапель пустует, а в эллингах государственную тайну сменила коммерческая – здесь строят танкеры и сухогрузы «река–море». Корреспондент «Аргументов неделi» побывал в цехах легендарного завода и убедился, что фраза «впервые в России» по-прежнему применима к тому, что здесь происходит.

Первая линия

 МЕНЯ ведут показывать новое достижение завода – автоматическую линию. На ней металлические листы и балки сваривают в панели, из которых затем собирают корпуса танкеров и сухогрузов. Такой линии нет ни на одном российском предприятии.

 По дороге на глаза попадается установленная на заводском дворе черная рубка субмарины с мемориальной табличкой. Это макет в натуральную величину, память о самых бесшумных дизельных подлодках ВМФ СССР серии «Варшавянка».

 Меня сопровождает Геннадий Илескин, он проработал на «КС» всю жизнь (руководил завод­ской многотиражкой), а теперь занимается историей завода. Он показывает на старые, еще дореволюционной постройки корпуса, мимо которых мы проезжаем: «А вот здесь была заводская электростанция, отсюда гудки подавали на стачки».

ИСТОРИЯ

 ДАТОЙ основания завода считается 21 января 1849 г., когда была подписана купчая на землю между деревнями Соромово и Мышьяковка. А уже через год со стапелей Нижегородской машинной фабрики сошел первый пароход – небольшая колесная «Ласточка». 4 февраля 1872 г. возникло акционерное общество «Сормово». Оно учреждалось «для выплавки чугуна, выделки железа и стали, приготовления из них изделий, построения машин, судов, подвижного состава для железных дорог, рельсов и прочего…». Перед Октябрьской революцией на «Сормово» работало уже 20 000 человек. Здесь и колыбель рабочего движения – политическая демонстрация 1 мая 1902 г. в Сормове описана М. Горьким в романе «Мать». Прилагательное «красное» в названии завода появилось уже при советской власти. Здесь производили паровозы, трамваи, суда и боевые корабли. Во время Великой Отечественной строили знаменитые танки Т-34 и подлодки – «малютки», «щуки», «эски».

 Новая линия огорожена, на входе охрана и видеонаблюдение. Участок – всего четверть здоровенного помещения цеха. Операции, на которые раньше уходило несколько дней, теперь выполняют за 20 минут.

 – Люди неохотно идут рабочими в судостроение, – объясняет директор корпусного производства Валерий Семенков. – Тяжелый физический труд, да еще не слишком высокооплачиваемый. Поэтому во всем мире переходят к максимальной автоматизации производства. Но главный фактор – требования заказчика к качеству.

 Когда смотришь на размеренную работу автоматов, понимаешь, что влияние человеческого фактора здесь сведено к минимуму. Линию обслуживают лишь несколько рабочих.

 – У нас по 2 оператора работают на первом портале и на четвертом, – показывает начальник участка Сергей Райков. – Обучали, пока шел монтаж линии. Отбирали молодых рабочих-сварщиков. Те схватывали на лету.

 Реконструкция и обучение, кстати, заняли всего три месяца.

 К своему удивлению обнаруживаю, что двое из операторов – женщины. На «КС» их работает много, особенно в соседнем цехе, где «кроят» заготовки для судовых корпусов.

 – Здесь полегче, чем по-старому работать, – говорит Надежда, – но нужно следить за всем.

 – Чтобы ничего не сломать, – добавляет со смехом Светлана. Они рассказывают, что зарабатывают здесь больше (около 15 тыс.  руб.), устают – меньше. На вопрос, почему пошли работать на судостроительный завод, отвечают просто: «Мы же сормовские, вот и пошли на «Сормово».

 – К хорошему быст­ро привыкаешь, и теперь уже непонятно, как мы раньше работали, – заключает Семенков. – Это один из этапов стратегического плана реконструкции завода. Следующий – установка дробометной очистки и окраски, тоже из Германии. Мы купили плазменно-винторезную машину и к декаб­рю ждем еще одну.

Большая сборка

 РАЗУМЕЕТСЯ, самое впечатляющее место на любом заводе – сборочный цех. Здание – огромное, этажей на 10. В нем одновременно собирают несколько судов. Таких цехов на заводе два.

 В цехе светло. Справа возвышается рыжей глыбой еще не окрашенный корпус будущего сухогруза, слева – пока не соединенные носовая и кормовая части морского танкера водоизмещением 13 600 тонн. Оба судна окружены лесами, на которых то и дело вспыхивают ослепительными букетами искры сварки.

 На сборке работают не только «сормовские» рабочие. Из-за нехватки квалифицированной рабочей силы завод заключает подряды с судостроителями из Санкт-Петербурга, Украины… Алексей, крепкий парень с логотипом «Балтийской верфи» на спецовке, ведет меня к зажатому стапелями танкеру. Странное ощущение: стоишь словно посередине разрезанного надвое судна.

 – К нам привозят секции и блоки – кормовой, носовой и т.д. Потом мы, сборщики, стыкуем блоки между собой с помощью сварочных полуавтоматов. Здесь же ставят силовую установку, оборудование… Во время работы техники не один раз проверяют качество узлов и стыковок. Судно выходит из завода «под ключ».

 Геннадий Илескин поправляет:

 – В «теплый сезон», когда, бывает, завод спускает на воду по одному судну в месяц, часть внутренних работ доделывается уже на плаву, чтобы освободить эллинг для работы.

 Спрашиваю Алек­сея, как, по его мнению, «КС» в сравнении с другими судостроительными заводами.

 – Ну, здесь работаешь под крышей, в тепле и зимой, и летом. А в остальном… Порядок здесь, каждый знает, что делать. В судостроении без порядка никак – от нас человеческие жизни зависят.

 Во всю высоту цеха – ворота. Через них по рельсам на тележках вытягивают лебедками почти готовое к плаванию судно на трансбордер – оборудованную направляющими наклонную площадку – для спуска в отгороженный на Волге затон.

 Каждый спуск на воду – праздник на заводе. Даже в прежние времена, когда грузили в специальные баржи атомные субмарины – в режиме строжайшей секретности, выбирая часы между облетами иностранных спутников-шпионов – об этом событии знало все «Сормово» и праздновало его.

 Когда судно боком, накреняясь, входит с плеском в воду и становится на киль, кто-то из женщин по традиции разбивает о его борт бутылку шампанского.

Назло рекордам

 В САМЫЕ трудные годы государство оставило «Красное Сормово» наедине с его проб­лемами. Достраивать заказанные флотом лодки приш­лось, экономя на зарплате корабелов. Высотные здания некогда «вышедших» из заводского КБ научно-исследовательских институтов сданы под офисы или склады. Собст­венная инженерно-технологическая группа на заводе значительно поредела. Это – лишь часть цены, которую завод заплатил за выживание.

 Вопрос – какие надежды предприятие связывает с вхождением в государст­венную Судостроительную корпорацию и одноименным нац­проектом – вызвал скорее недоумение, чем энтузиазм.

 – По большому счету, то, что завод остался на плаву, – заслуга генерального директора Николая Сергеевича Жаркова. Это все понимают. Что может дать заводу это объединение – трудно понять, – говорит Валерий Семенков. – Заказы есть, модернизация идет…

 Прошедшие европейскую сертификацию сормовские танкеры и сухогрузы покупают Азербайджан, Турция, Ита­лия, Финляндия.

 Не покупают их только наши, отечест­венные, судовладельцы. Могу предположить – та же история, что и с пассажирскими самолетами. Импортные подержанные суда дешевле.

 Но так или иначе, «Красное Сормово» остается непотопляемым в своем большом плавании.

Игорь КРАВЧЕНКО, фото Геннадия ИЛЕСКИНА

СПРАВКА «АН»

 В ИСТОРИИ российских промышленных рекордов «Красное Сормово» отметилось так, что перечислять пришлось бы долго. Вот некоторые достижения.

 Первые в России: мартеновская печь, силовая установка знаменитого крейсера «Очаков» (самая большая по тем временам), землечерпалка, первый советский танк, промышленная установка непрерывной разливки стали, дизель-электроход, судно на подводных крыльях, экраноплан…

 Первые в мире: многопалубный речной пароход, теплоход, речной ледокол, подводный спасательный аппарат, опытная спасательная подводная лодка, атомная субмарина, вооруженная крылатыми ракетами подводного старта…


Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не навязывать гражданам своей страны идею «русского мира». Недавно он заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран. О сути - Анатолий ВАССЕРМАН...

//В мире

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по поводу угроз министра иностранных дел Украины Павла Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник» для России. Иван Чихаев: заявление Климкина продиктовано бессилием.

//Общество

Губернатором Севастополя занялись силовые структуры

Губернатором Севастополя занялись силовые структуры

Правоохранительные органы могут инициировать уголовное дело в отношении губернатора Севастополя. Сейчас проводится проверка по заявлению депутатов Законодательного Собрания города. Эксклюзивное интервью АН дал заместитель председателя севастопольского парламента Александр Кулагин.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Украинские лебедь, рак и щука: кто станет президентом?

Украинские лебедь, рак и щука: кто станет президентом?

Такого Украина еще не помнит: сразу 44 кандидата баллотируются на пост Президента. В жаркой предвыборной гонке, как показывают рейтинги, активно соревнуются между собой «народные любимчики» Зеленский, Тимошенко и Порошенко.

//В мире

Бойцы ДНР ответили на удары ВСУ разгромом позиций военных Украины под Мариуполем

Бойцы ДНР ответили на удары ВСУ разгромом позиций военных Украины под Мариуполем

Бойцы ДНР разгромили позиции украинских военных пол Мариуполем в ответ на новые атаки территории республики со стороны противника. Соответствующую информацию озвучили в армии непризнанного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Выборы в Эстонии: что изменится для русскоязычных жителей?

Выборы в Эстонии: что изменится для русскоязычных жителей?

3 марта сего года состоялись парламентские выборы. Разумеется, подсчет голосов продлился до утра 4 марта. По предварительным данным первое место в Рийгикогу заняла Партия реформ с результатом 31,5 %.

//В мире

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети

Ванга в конце своей жизни сделала предсказание, касающееся гражданской войны на востоке Украины. С таким заявлением выступил Стоян Петров, являвшийся помощником и переводчиком болгарского экстрасенса.

//Общество

8 Марта — хорошо, что только раз в году

8 Марта — хорошо, что только раз в году

Будем смотреть правде в глаза: женский праздник и весенний день 8 Марта для мужчин хорош лишь тем, что бывает раз в году. Предлагаем улыбнуться суровой реальности Международного женского дня, прочитав эти четверостишия.

//Здоровье

Вероятные первые признаки развития рака головного мозга обозначили специалисты

Вероятные первые признаки развития рака головного мозга обозначили специалисты

Специалисты в области медицины назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии опухоли головного мозга на ранней стадии развития заболевания. Соответствующая заметка появилась в интернете.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Общество

Наступил 21 век, но женщина еще не человек

Наступил 21 век, но женщина еще не человек

В преддверии 8 Марта редакция «АН» сделала обзор вопиющих нарушений прав женщин в разных странах. Комментарии, как говорится, излишни.

//Новости СМИ2

//Общество

Прокуратура заинтересовалась "самообслуживанием" в одном из моргов ЕАО

Прокуратура заинтересовалась "самообслуживанием" в одном из моргов ЕАО

Прокуратура в Еврейской АО проводит проверку сообщений о нарушениях в предоставлении ритуальных услуг в регионе. Об этом журналистам сообщили в понедельник в областном ведомстве.

//В мире

Патриарх Кирилл намерен посетить КНДР

Патриарх Кирилл намерен посетить КНДР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен посетить Северную Корею. Данную информацию утром в понедельник, 4 марта, предоставил пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.

//Происшествия

Мальчик, высаженный водителем маршрутки не на той остановке, потерялся в Подмосковье

Мальчик, высаженный водителем маршрутки не на той остановке, потерялся в Подмосковье

В Московской области десятилетний мальчик потерялся после того, как водитель маршрутки высадил его не на той остановке. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники ГИБДД Подмосковья.

//Непознанное

В Великобритании в эфир радиостанции вмешался "голос из будущего"

В Великобритании в эфир радиостанции вмешался "голос из будущего"

В Великобритании в эфир одной из радиостанций прорвался, предположительно, сигнал из будущего. Информация о странном происшествии появилась на сайтах, посвященных сверхъестественным явлениям.

//В мире

Владимир Путин намерен посетить Катар

Владимир Путин намерен посетить Катар

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утром в понедельник, 4 марта, сообщил, что президент России Владимир Путин принял приглашение в ближайшем будущем посетить Катар.

//Происшествия

При пожаре в жилом доме в Подмосковье погиб подросток

При пожаре в жилом доме в Подмосковье погиб подросток

В подмосковном Ногинске подросток погиб при пожаре в одной из квартир жилого дома. Согласно последней информации осведомленных источников, родители 14-летнего мальчика были госпитализированы.

//Новости партнеров

//В мире

Последствия атаки ВСУ запрещенным оружием по югу ДНР запечатлели на видео

Последствия атаки ВСУ запрещенным оружием по югу ДНР запечатлели на видео

Под огнем киевских силовиков в субботу оказался поселок Коминтерново. Как выяснили побывавшие в населенном пункте военные корреспонденты, ВСУ применили в ходе атаки минометы и зажигательные боеприпасы.

//Экономика

Специалист объяснил, почему Украина снизила импорт газа из Европы

Специалист объяснил, почему Украина снизила импорт газа из Европы

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил, почему Украина в январе – феврале 2019 года снизила импорт газа из Европы.

//Шоу-бизнес

Солистку группы "Ранетки" бросил муж

Солистку группы "Ранетки" бросил муж

Солистка музыкальной группы "Ранетки" Женя Огурцова сообщила, что ее бросил муж. Около трех лет назад артистка вышла замуж за дизайнера Анатолия Рамонова, а через некоторое время в семье появился сын.

//Общество

Наши за границей: осуждать, гордиться или завидовать?

Наши за границей: осуждать, гордиться или завидовать?

Наши люди уже давно осваивают другие страны и, судя по динамике эмиграции, - весьма успешно. Они рискуют, вкладывают свои деньги, время, энергию. Они не жалуются на жизнь. Вот несколько примеров как они упорно и много учатся, работают и добиваются успехов.

//В мире

В США спасли аномального крокодила

В США спасли аномального крокодила

Американские биологи спасли огромного аллигатора вблизи искусственного озера Блэкшир, штат Джорджия. Гигантское животное не смогло самостоятельно выбраться из ирригационной канавы.

//В мире

Премьер-министр Пакистана отказался от Нобелевской премии мира

Премьер-министр Пакистана отказался от Нобелевской премии мира

Пакистанский премьер-министр Имран Хан отказался от Нобелевской премии мира. Соответствующее заявление политик в понедельник, 4 марта, обнародовал на своей страничке в социальной сети Twitter.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры