В Волгоградской области продают заповедники

В августе 2004 г. администрация Среднеахтубинского муниципального района заключила с местной предпринимательницей договор купли-­продажи земельного участка площадью 21 тыс. кв. метров. Он расположен… в особо охраняемой зоне природного парка Волго-Ахтубинской поймы.

ХОТЯ в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» прямо говорится, что «природные парки, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, предназначены только для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях», среднеахтубинские чиновники «пошли навстречу» предпринимательнице. Ей выделили участок в заповедной зоне «для эксплуатации базы отдыха в собственность за плату».

Сотрудниками областной прокуратуры был подан иск в суд, который признал недейст­вительным договор купли­продажи и обязал вернуть участок назад субъекту Российской Федерации – Волгоградской области. Но оказалось, что предпринимательница, которая завладела участком земли, перепродала его другим лицам, которые успели зарегистрировать на себя право собственности на землю. Новый владелец также перепродал часть Волго-Ахтубинской поймы другому заинтересованному лицу, который, недолго думая, зарегистрировал право собственности на землю уже на свое имя.

Так возникла тупиковая ситуация. Хотя суд и отменил первичную сделку, следующие покупатели являются добросовестными приобретателями. Поэтому часть Волго-Ахтубинской поймы, судя по всему, для субъекта федерации теперь безвозвратно потеряна.