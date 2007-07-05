Давно не девочка
Арина Махова не советует шутить с любовью
№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]
Сексуальная революция в России давно осуществилась. Однако на ТВ существует всего пара внятных передач на эту тему. Одна из них – «Азбука секса» на
– АРИНА, Вы уже какой год просвещаете людей в интимной сфере в программе «Азбука секса» на
– В сексе нет предела самосовершенствованию. А в передаче я выступаю просто как человек, который может свободно и грамотно говорить об этом, не стесняясь пограничных тем.
– Что Вы знаете о сексе такого, что другим не известно?
– Я не ставлю перед собой цели позабавить человека искушенного. Наш потенциальный зритель – человек, имеющий знания лишь в той или иной области секса. А о сексе, поверьте мне, я знаю многое.
– Кто или что является источником Ваших сексуальных знаний?
– Знакомые, книги, жизненный опыт…
– Сексуальная революция в России давно осуществилась. Однако на ТВ существуют всего две внятные передачи на эту тему: Ваша и Анфисы Чеховой. Как Вы думаете, почему?
– Этот вопрос не ко мне. Видимо, нам с Анфисой просто повезло, что у нас больше нет конкурентов.
– Вы знакомы с Чеховой?
– Да. Мы часто видимся на светских мероприятиях. Всегда обнимаемся, целуемся…
– Как Вы оцениваете свою конкурентку?
– Я не считаю Анфису своей конкуренткой. У нас разный формат и разная возрастная аудитория. Что ни говори, а на
– Зато в откровенной фотосессии для мужских журналов Вы переплюнули Чехову. Выходит, Вы девушка без комплексов?
– Да, без комплексов. Если есть что показать, то почему бы это не сделать? Главное, чтобы это было красиво, без пошлости… Я очень открытый и коммуникабельный человек. И за это меня все очень любят.
– Как Ваш муж Сергей на такие съемки реагирует?
– Достаточно адекватно. Сергей понимает, что это всего лишь работа, PR.
– Чем занимается Сергей?
– Бизнесом. У него много направлений. Последнее – развитие пляжного футбола.
– По Вашим словам, Ваш муж – самый заботливый мужчина. Как это выражается в повседневной жизни?
– Мы почти шесть лет вместе.
– По образованию Вы
– Я закончила Плехановскую академию, но по профессии никогда не работала. Через полгода после того, как я родила ребенка, мне позвонила моя приятельница, которая в тот момент жила с Сашей Пряниковым, и сказала: «Махова, не хочешь попробовать себя в качестве радиоведущей на радио «Попса»?» Я, конечно, отказалась. А она свое: «Ну ты попробуй!» И я поехала на кастинг. И меня взяли! Через год мне предложили сходить на кастинг
– Почему «Азбуку секса» поручили вести именно Вам?
– Изначально я должна была вести программу «10 секси». Вышло несколько выпусков, а потом руководство решило, что можно сделать и другой проект. Видимо, они почувствовали во мне потенциал, поняли, что я смогу.
– Как строятся Ваши отношения с корреспондентами программы? Вы строгий и капризный начальник или опекаете?
– Те, кто начинает «звездить», – это люди, которые ничего не понимают в жизни… А я уже давно не девочка и много что повидала… Я совершенно спокойно и дружелюбно отношусь ко всем, кто меня окружает. Я непривередлива, некапризна, стараюсь со всеми ладить…
– Ваша передача не только о сексе, но и о любви… Как телевизионный теоретик, скажите, что смехотворнее: секс без любви или любовь без секса?
– Секс без любви – это спорт, а любовь без секса или безответная любовь – это зависимость, разрушительный процесс, толкающий человека на безумные поступки. Ни то ни другое, на мой взгляд, не смешно.
– Что чаще случалось в Вашей жизни?
– Я занимаюсь сексом только по любви. А невзаимной любви у меня никогда не было.
– Скажите, а какие сны могут сниться такой телеведущей, как Вы?
– Я в последнее время так много работаю, что мне уже ничего не снится. Ложусь в кровать и сразу вырубаюсь. Моя передача никак не отражается на моих сновидениях.
– У Вас трехлетняя дочка Даша. В каком возрасте Вы собираетесь учить ее азбуке секса?
– Лет в 12–13. Думаю, все придет само собой.
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