Давно не девочка

Сексуальная революция в России давно осуществилась. Однако на ТВ существует всего пара внятных передач на эту тему. Одна из них – «Азбука секса» на Муз-ТВ. Ведущая «Азбуки» – штучка соблазнительная, говорит внятно, смотрит томно, женские прелести периодически демонстрирует… В личной жизни у Маховой тоже все тип-топ: заботливый муж и трехлетняя дочка. Чем не достойный пример для подражания для молодежной аудитории Муз-ТВ?

– АРИНА, Вы уже какой год просвещаете людей в интимной сфере в программе «Азбука секса» на Муз-ТВ. Вы уже ощущаете себя знатоком в этой области?

– В сексе нет предела самосовершенствованию. А в передаче я выступаю просто как человек, который может свободно и грамотно говорить об этом, не стесняясь пограничных тем.

– Что Вы знаете о сексе такого, что другим не известно?

– Я не ставлю перед собой цели позабавить человека искушенного. Наш потенциальный зритель – человек, имеющий знания лишь в той или иной области секса. А о сексе, поверьте мне, я знаю многое.

– Кто или что является источником Ваших сексуальных знаний?

– Знакомые, книги, жизненный опыт…

– Сексуальная революция в России давно осуществилась. Однако на ТВ существуют всего две внятные передачи на эту тему: Ваша и Анфисы Чеховой. Как Вы думаете, почему?

– Этот вопрос не ко мне. Видимо, нам с Анфисой просто повезло, что у нас больше нет конкурентов.

– Вы знакомы с Чеховой?

– Да. Мы часто видимся на светских мероприятиях. Всегда обнимаемся, целуемся…

– Как Вы оцениваете свою конкурентку?

– Я не считаю Анфису своей конкуренткой. У нас разный формат и разная возрастная аудитория. Что ни говори, а на Муз-ТВ зритель значительно моложе.

– Зато в откровенной фотосессии для мужских журналов Вы переплюнули Чехову. Выходит, Вы девушка без комплексов?

– Да, без комплексов. Если есть что показать, то почему бы это не сделать? Главное, чтобы это было красиво, без пошлости… Я очень открытый и коммуникабельный человек. И за это меня все очень любят.

– Как Ваш муж Сергей на такие съемки реагирует?

– Достаточно адекватно. Сергей понимает, что это всего лишь работа, PR.

– Чем занимается Сергей?

– Бизнесом. У него много направлений. Последнее – развитие пляжного футбола.

– По Вашим словам, Ваш муж – самый заботливый мужчина. Как это выражается в по­вседневной жизни?

– Мы почти шесть лет вместе. Конфетно-букетный период у нас прошел, но до сих пор все мои желания исполняются мгновенно!

– По образованию Вы товаровед-экономист. Как Вы вообще на ТВ попали?

– Я закончила Плехановскую академию, но по профессии никогда не работала. Через полгода после того, как я родила ребенка, мне позвонила моя приятельница, которая в тот момент жила с Сашей Пряниковым, и сказала: «Махова, не хочешь попробовать себя в каче­стве радиоведущей на радио «Попса»?» Я, конечно, отказалась. А она свое: «Ну ты по­пробуй!» И я поехала на кастинг. И меня взяли! Через год мне предложили сходить на кастинг Муз-ТВ. Как раз в тот момент с канала ушла Маша Малинов­ская и им требовалось новое лицо. И на этот раз все произошло случайно, само по себе…

– Почему «Азбуку секса» поручили вести именно Вам?

– Изначально я должна была вести программу «10 секси». Выш­ло несколько выпусков, а потом руководство решило, что можно сделать и другой проект. Видимо, они почувствовали во мне потенциал, поняли, что я смогу.

– Как строятся Ваши отношения с корреспондентами программы? Вы строгий и капризный начальник или опекаете?

– Те, кто начинает «звездить», – это люди, которые ничего не понимают в жизни… А я уже давно не девочка и много что повидала… Я совершенно спокойно и дружелюбно отношусь ко всем, кто меня окружает. Я непривередлива, некапризна, стараюсь со всеми ладить…

– Ваша передача не только о сексе, но и о любви… Как телевизионный теоретик, скажите, что смехотворнее: секс без любви или любовь без секса?

– Секс без любви – это спорт, а любовь без секса или безответная любовь – это зависимость, разрушительный процесс, толкающий человека на безумные поступки. Ни то ни другое, на мой взгляд, не смешно.

– Что чаще случалось в Вашей жизни?

– Я занимаюсь сексом только по любви. А невзаимной любви у меня никогда не было.

– Скажите, а какие сны могут сниться такой телеведущей, как Вы?

– Я в последнее время так много работаю, что мне уже ничего не снится. Ложусь в кровать и сразу вырубаюсь. Моя передача никак не отражается на моих сновидениях.

– У Вас трехлетняя дочка Даша. В каком возрасте Вы собираетесь учить ее азбуке секса?

– Лет в 12–13. Думаю, все придет само собой.