Новоселье без обид

Управляющая компания «Внешторгстрой» успешно решает проблемы частного сектора микрорайона «2Б» в Жулебино. Без обмана и насилия все местные домовладельцы получат новые квартиры в домах, которые проектируются и строятся с учетом их пожеланий.

ПРОЕКТ новой планировки района Жулебино уже утвержден городскими властями соответствующим правовым актом Правительства Москвы. «И совсем скоро мы покажем жителям Жулебино реальный, прошедший все инстанции макет стартового дома, – говорит генеральный директор ООО «ИнвестСтрой-А» – компании-парт­нера ООО «Внешторгстрой» Адлан Шишханов. – Хозяева всех 49 домовладений должны знать, что, пока последний член территориальной общины не получит квартиры, никакой коммерческой застройки в районе не будет».

«Это справедливо, ведь среди наших частников много престарелых, ветеранов войны и труда. Многих в свое время помимо воли буквально вывезли из центра, – рассказывает председатель Комитета общественного самоуправления территориальной общины поселка Жулебино Вера Орехова. – Обычно строители сначала набивают себе карманы распродажей коммерческого жилья, а людей кормят обещаниями. В Жулебино все наоборот. Люди надеются на новоселье. Правда, пока не начато строительство, и свою квартиру на третьем или на пятом этаже нель­зя увидеть, зайти в нее, некоторые еще побаиваются. Вдруг их землю заберут, а взамен ничего не дадут? Такие настроения в последнее время сеют у нас заезжие «доброжелатели».

Кому-то явно хочется повторения в Жулебино бутовского конфликта – ведь на таком противостоянии накануне выборов легко заработать себе дешевый политический авторитет. Совсем недавно в микрорайон «2Б» приехали лимоновцы и устроили митинг. Стали запугивать старушек, которые за свою долгую жизнь во многом уже разуверились. На митинге распространяли листовки: мол, вся земля в Жулебино уже продана, и на социальное жилье, тем более по индивидуальным проектам, рассчитывать нечего.

Но те, кто уже в деталях знает контуры будущей квартиры, в кривотолки не верят и беспокоятся лишь о том, чтобы скорее началось возведение нового дома. Ну, а чтобы успокоить сомневающихся, представители компании «Внешторгстрой» во взаимодействии с Комитетом общественного самоуправления открыли в районе постоянно действующую приемную, где опытные специалисты консультируют всех желающих.

«Я лично два раза в неделю работаю с будущими новоселами, – говорит Наталья Черкасская, президент «Первой управляющей строительной корпорации». – Мы обсуждаем условия получения жителями новых квартир. Люди могут ознакомиться с проектом будущего жилья, все делается гласно, открыто». Такой бесконфликтный индивидуальный подход к людям, когда частный сектор сам выступает заказчиком, – настоящее ноу-хау, которое принадлежит возглавляемой Натальей Петровной Черкасской Корпорации.

«До прихода в Жулебино «Внешторгстроя» никто не мог так деликатно подойти к решению проблемы с частным сектором», – утверждает первый заместитель префекта ЮВАО по строительству Александр Скороспелов.

Пример мирного расселения жителей очень важен для столицы, для подвергаемых реорганизации 66 деревень вокруг Москвы. Жители многих из них объединились в комитеты общественного самоуправления или в ТСЖ. Но при этом люди не всегда знают, на что они имеют право. «Внеш­торгстрой» готов взять восполнение недостающего людям ресурса и все хлопоты решения их жилищных проблем на себя. Вместе с городскими властями переселить всех частников в новые дома. Опыт Жулебино должен показать, как работает этот механизм, насколько эффективно он решает больной вопрос расселения реконструируемых территорий города.