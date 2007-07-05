Дом из другого города

Нынешний дом №8 по Трехпрудному выгодно выделяется на фоне московского центра. До революции здесь находился другой дом, маленький, на одно семейство. В нем обитал Иван Цветаев, основатель знаменитого музея на Волхонке.

МОЖНО сказать, что в том, маленьком доме, и родился Музей изобразительных искусств. Все началось с того, что молодой ученый-историк, филолог и искусствовед Иван Цветаев влюбился в девушку Вареньку Иловайскую. Но без взаимности. Однако же Цветаев не сдавался и в конце концов добился своего. Варвара Дмитриевна, наконец, отправила ему письмо с признанием в любви:

«Иван Владимирович!.. Издали как-то лучше умеешь чувствовать людей. Так и я, живя в Москве, мало чем Вас приличала из толпы знакомых, с переездом за границу я даже думала, судя по нашему последнему свиданию, что между нами все кончено. Но услыхав потом, что Вы все еще меня не забыли, я стала припоминать Ваши отношения ко мне, и нашла в них столько благородства и доказательства такой чистой души, что невольно меня взяло раскаяние, как могла я не оценить прежде такого человека».

Свадьба была сыграна в июне 1880 года. Священными узами брака соединились легкомысленная красавица и невзрачный профессор. А он был и вправду невзрачным. Василий Розанов писал: «Он вечно «тащился» и никогда не «шел». Этот мешок можно унести или перевезти, но он сам никуда не пойдет и никуда не уедет». Так думалось, глядя на его одутловатое, с небольшой русой бородкой лицо, на всю фигуру его «мешочком» и всю эту беспримерную тусклость, серость и неясность».

Впрочем, союз оказался крепким. Молодые поселились в домике в Трехпрудном переулке, подаренном им Дмитрием Ивановичем Иловайским, отцом молодой жены. Этот дом был двухэтажным, уютным, в одиннадцать комнат. За домом располагался зеленый двор, усаженный тополями. Два погреба, каретный сарай. Дворник Лукьян завел уток – несмотря на то, что дом находился в самом центре Москвы, здесь раздавалось трогательное кряканье.

В скором времени у Цветаевых родилась дочь Валерия. Безмятежное, счаст­ливое московское интеллигентское семейство.

Именно здесь Иван Цветаев всерьез начал думать о своем музее. И если бы не этот маленький участочек в центре Москвы, то, видимо, громадного музея на Волхонке и не вышло бы.