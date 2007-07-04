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Страдания водочных королей

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Страдания водочных королей

 Беспрецедентный шаг. Федеральная налоговая служба сочла ЕГАИС неудачным экспериментом. Налоговики признали, что наломали дров с системой автоматического контроля над оборотом алкогольной продукции. Они направили в Госдуму письмо, в котором призвали отказаться от акцизных марок на алкоголь и упразднить систему автоматизированного учета. Уплату акцизов хотят переложить на производителей спирта. Поддержат ли эту идею власти?

 ЕГАИС дорого обошелся стране. При упоминании этой аббревиатуры большинство «употребляющих» россиян вздрагивает, вспоминая пустые винные полки и дефицит качественной водки. Да и производители алкоголя жалуются, что установка счетчиков на предприятиях обошлась им в 4 млрд. рублей.

 Но чем ЕГАИС не угодила налоговикам? Система должна была обеспечить предельно жесткий контроль над оборотом алкоголя, что свело бы к минимуму теневой рынок. Этого не произошло.

 «В 2006 г. легальное производство крепкого алкоголя в стране сократилось на 21,6%. Однако нелегальный оборот остался на прежнем уровне: в «тени» находится более 50% рынка. Из-за этого в прошлом году бюджет недополучил 55 млрд. руб.», – рассказывает «АН» аудитор Счетной палаты Валерий Горегляд.

 Почему ЕГАИС оказалась неэффективна? Теневики нашли простой способ обойти контроль. Компьютеры учитывают только объем производства алкоголя. Был он выпит или нет, системе неизвестно. А так как акцизная марка со штрих-кодом клеится сбоку бутылки, то при вскрытии она не повреждается. В посуду можно вновь разливать водку, используя ее по многу раз. Для автоматизированной системы учета содержимое останется легальным.

 Налоговая служба хочет поменять правила игры. Она предлагает отказаться от акцизных марок и взимать пошлины не с производителей водки, а со спиртовых заводов. Контролировать такие предприятия проще, так как их гораздо меньше. В России 486 водочных заводов и только 160 спиртовых. Если акциз будет заложен в стоимость сырья, сложная система контроля алкогольной продукции не по­требуется.
Однако производители водки от этой идеи не в восторге. Они уже освоились с ЕГАИС и вложили в нее огромные сред­ства. «За полтора года нам приш­лось трижды менять счетчики спирта от одного и того же производителя из-за появления новых моделей», – рассказывает директор Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. Первую модель, которую разрабатывали в авральном режиме, налоговики признали недостаточно надежной, вторую – неточной. Когда казалось, что эпопея со сменой счетчиков закончилась, ФНС потребовала поставить на каждую линию по разливу водки дублирующие аппараты. Каждый раз заводы покупали технику за свой счет. Недешево обошлось и обучение сотрудников: разработчик системы НТЦ «Атлас», подведомственный ФСБ, организовал «добровольно-принудительные» двухдневные курсы, которые обходятся в 15 тыс. руб. с человека.

 Потратив столько сил, средств и нервов на внедрение ЕГАИС, «водочные короли» не горят желанием ввязываться в новый эксперимент. К тому же они понимают, что он может оказаться далеко не последним. Ведь главную проблему алкогольного рынка предложенные ФНС меры все равно не решат. Теневой алкоголь никуда не денется, просто с водочных заводов криминал переместится на перегонные фабрики, которые делают спирт. Себестоимость спирта не превышает 15 руб. за литр. Очевидно, что если на него введут акциз в 162 руб., как предлагают налоговики, нелегальное производство станет очень выгодным.

 В правительстве это понимают. По данным наших источников, власти отклонили предложение ФНС. Они не собираются отказываться ни от акцизных марок, ни от системы ЕГАИС. При внедрении системы было сделано бесчисленное множест­во ошибок, но сейчас она кое-как работает, позволяя хоть как-то контролировать розничный оборот спиртного.

 А для борьбы с теневым рынком, по нашей информации, готовится ряд мер. Прежде всего – ужесточение ответственности для изготовителей нелегального алкоголя. «Уголовный кодекс очень либерален по отношению к таким преступлениям, – говорит представитель Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. – Например, если вас поймают с фурой нелегальной водки, вы отделаетесь штрафом в 400 минимальных зарплат».

 Кроме того, предполагается ввести минимальные розничные цены на водку. Это уравняет стоимость «паленого» продукта с ценой легального спирт­ного.

 Так что законопослушных производителей алкоголя оставят в покое – отрасль достаточно настрадалась от экспериментов.

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