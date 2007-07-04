//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

ДИПЛОМАТЫ С ДЕНЬГАМИ

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Павел РУДАКОВ ]

ДИПЛОМАТЫ С ДЕНЬГАМИ

 Аудиторы Счетной палаты частенько именуют хозяйст­венную деятельность МИДа РФ времен министра Игоря Иванова финансовой «черной дырой». Как выяснилось, наши дипломаты в начале 2000-х гг. жили истинно по-гусарски: размашисто, ни в чем себе не отказывая, и – за казенный счет. Причем широкие возможности для такой жизни открыл для своих подчиненных не кто иной, как сам глава внешнеполитического ведомства страны.

Коммунизм в министерстве

 В 2003 Г. СЧЕТНАЯ палата провела плановую проверку финансовой деятельности Министерства иностранных дел РФ. В соответствии с законом «О федеральном бюджете за 2002 год» проверке подлежали нормативные акты по операциям со средствами федерального бюджета, бухгалтерская и финансовая отчетность, платежные и иные документы.

 Вполне, на первый взгляд, заурядное мероприятие в итоге обернулось грандиозным скандалом. В Представлении Счетной палаты прямо говорится: «В 2002 г. МИД России, допустив грубейшие нарушения законодательст­ва Российской Федерации, израсходовал средств федерального бюджета на сумму 2165730,3 тыс. руб., в том числе нецелевым образом — 32445,2 тыс. рублей».

 Аудиторы в ходе проверки обнаружили столь вопиющие и неприкрытые нарушения по расходованию средств госбюджета, что они уже граничили с настоящим криминалом. Единственным объяснением масштабов финансовых злоупотреблений могла быть только уверенность руководст­ва МИДа в своей безнаказанности. К слову, серьезной ответст­венности никто из руководства ведомства так до сих пор не понес...

 В те годы главные дипломаты, вероятно, считали, что жить припеваючи можно (и нужно!) и не будучи богатым наследником или преуспевающим бизнесменом. Светлое коммунистическое будущее с лозунгом «каждому – по потребностям», оказалось, вполне возможно построить прямо сейчас, в отдельно взятом министерстве. Правда, открыто нарушив при этом сразу несколько статей Бюджетного кодекса. Но высокопоставленных мидовцев это не остановило. Вот только несколько примеров ловких «дипломатических» ходов.

Там денег не считали

 ВЫ никогда не интересовались, сколько стоит снять дачу в Подмосковье? Верно, недешево. А на Рублевке? Тогда вопрос на засыпку: а вы могли бы снять особняк в престижнейшей подмосковной Барвихе площадью 3202 кв. м на 10 га земли, где-то за 500 долл. в месяц? И сразу – на десять лет? Ответ очевиден. За такую сумму, по мнению риелторов, уже тогда невозможно было снять и 1 кв. м такой недвижимости.

 Однако документы МИДа подтверждают: была такая сделка! Данный особняк был передан в хозяйственное ведение структурному подразделению МИД России, впоследст­вии преобразованному в государственное унитарное предприятие. В соответствии с договором от 12 июля 1996 г. №01-12/1209 данная супердорогая госнедвижимость оказалась с согласия МИДа в аренде у загадочного ЗАО «Лиокс». За указанную выше впечатляющую сумму.

 По данным Госкоми­му­щест­ва России, в 2002 г. в федеральный бюджет поступило в качестве арендных платежей 201,7 тыс. рублей. За тот же период государственное унитарное предприятие получило от ЗАО «Лиокс» доходов в виде компенсации затрат по содержанию государственного особняка на сумму 508,8 тыс. руб. и платежей в федеральный бюджет не осуществляло. Проще говоря, сняли дворец «за так». Неужели об этом не знал сам Игорь Иванов?

 Такие «договоры об аренде» у сотрудников налоговой службы и УБЭП всегда вызывают законные вопросы. И всегда, как показывает практика, небезосновательно. Потому что в подоплеке чаще всего лежат конкретные статьи Уголовного кодекса: подлог, незаконное предпринимательство, «липовая» сделка, злоупотребление служебными полномочиями, примитивная взятка от «заинтересованных лиц».

 Широко, в обход всех лимитов, тратились казенные деньги на безлимитную мобильную связь для сотен сотрудников МИДа – аж по 1,5 тыс. долл. на нос в год! Нецелевым образом было израсходовано 29,6 млн. руб. на приобретение 41 автомобиля «КИА Мажентис» и 2 автомобилей «КИА Карнивал» (договор купли-продажи от 22 ноября 2002 г. №122-11/02 с ЗАО ПКФ «СИМ»). Машины были куплены без проведения обязательного в таких случаях конкурсного отбора. Прямые убытки федерального бюджета при проведении указанной сделки составили, по оценке Счетной палаты, от 147 тыс. руб. до 192 тыс. руб. по каждому автомобилю. Бесхозяйственность? Некомпетентность мидовцев? Но не дураков же там держат!

 Принимались и другие решения, повлекшие нецелевое использование бюджетных средств. Как не порадеть о себе, любимых? Так, на ремонт сауны представительского особняка «Мещерино» были потрачены 2 млн. 840 тыс. рублей. Имея утвержденную смету на производство указанных работ и заключив договор с ЗАО «Инвестстрой» для их выполнения на сумму 2,2 млн. руб., МИД России неоднократно продлевал сроки завершения работ и увеличивал их стоимость. Последующие увеличения расходов на ремонт сауны в особняке «Мещерино» сметами вообще не определялись и в результате составили 6 млн. 593 тыс. рублей. В общем, ремонтные работы «в парилке» обошлись как строительство неплохого коттеджа. Впрочем, в те времена это никого в МИДе особенно удивить не могло.

 В нарушение ст. 84 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выплаты работникам Центрального аппарата МИД России на санаторно-курортное лечение и на оплату сотрудникам билетов по проезду в отпуск израсходовано 36 млн. 255,3 тыс. рублей.

 В общем, деньги расходовались не только широко, но часто без каких-либо бухгалтерских оснований. Нарушений и злоупотреблений был выявлен целый букет. И не только в расходной части, но и в доходах ведомства. Например, более 670 млн. руб. в 2002 г. МИД получил от консульских сборов. Из этой суммы в бюджет было перечислено чуть более 230 миллионов. Остальные деньги в нарушение ст. 8 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2002 год» осели на счетах Централизованного резерва МИД России и расходовались, что называется, «по моему хотенью, по моему веленью».

Бухгалтер? Посторонись!

 ПОЧЕМУ все это стало возможным в ведомстве, где по определению не может и не должно быть недоучек, разгильдяев и откровенно глупых людей? Дело в том, что в МИДе главных бухгалтеров низвели до роли обычных порученцев, привыкших брать «под козырек». В Представлении Счетной палаты отмечается: за все в МИДе отвечают руководители департаментов, т.к. они имеют статус самостоятельных юридических лиц. Что прямо противоречит Положению о МИД и идет вразрез с нормами бухгалтерского учета, в соответствии с которыми за финансовую деятельность организации ответственность несет главный бухгалтер. Ведь только с его подписью финансовые документы и обязательства являются законными.

 Конечно, когда пирожник берется тачать сапоги – толку не жди. И масштабные нецелевые траты госсредств в МИДе можно попытаться оправдать некомпетентностью в бухгалтерии местных «юридических лиц» – руководителей департаментов. Но резонно спросить: разве это снимает ответственность с руководства ведомства, породившего порочную практику и давшего тем самым простор для злоупотреблений?

 Вообще, в работе ведомст­ва под руководством Игоря Иванова Счетная палата неоднократно находила серьезные «проколы». Руководству ведомства рекомендовалось, в частности, привести нормы бух­учета к общероссийским, возвратить в федеральный бюджет использованные в 2002 г. по нецелевому назначению средства в сумме 32 млн. 689,4 тыс. рублей. Также было предложено использовать федеральное имущество в соответствии с законодательст­вом, а не по своему усмотрению. Особо акцентировалось, что госконтракты на закупку товаров, работ и услуг следует проводить только на основе конкурсов.

 Однако этим дело и ограничилось. Серьезные проблемы с финансами, которые могли бы стать фатальными для руководителя любого, даже самого почтенного ведомства, остались в наследство новому руководству МИДа. Бывшего министра они уже заботят постольку поскольку. Сейчас Игорь Иванов служит секретарем Совета безопасности РФ. Интересно, а как теперь обстоят дела с порядком расходования государственных бюджетных средств по его новому месту работы? Об этом мы узнаем после очередной проверки Счетной палаты.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Общество

Инопланетный разум оказался слабее земного

Инопланетный разум оказался слабее земного

Что лучше – Сталинская или Нобелевская премия? И что страшнее – взрыв термоядерной бомбы на Новой Земле или подрыв Академии наук изнутри? Обо всём этом рассказал главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову лауреат Нобелевской премии по физике академик РАН Жорес Иванович АЛФЁРОВ.

//live

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не навязывать гражданам своей страны идею «русского мира». Недавно он заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран. О сути - Анатолий ВАССЕРМАН...

//Политика

Запад понимает, что вернуть Крым Украине уже невозможно

Запад понимает, что вернуть Крым Украине уже невозможно

Немецкий политик Андреас Маурер рассказал, что на Западе начинают принимать тот факт, что Крымский полуостров стал частью Российской Федерации. По его словам, в Европе уже не относятся серьёзно к заявлениям Киева о возвращении Крыма.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Яковенко ждет официальных извинений за клевету

Яковенко ждет официальных извинений за клевету

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений за клевету в его адрес, ранее опубликованную в издании Mail on Sunday (воскресный выпуск Daily Mail).

//Армия

"Настоящий убийца": СМИ США оценили российский автомат ШАК-12

"Настоящий убийца": СМИ США оценили российский автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12. В публикации, посвященной этому оружию, американский таблоид называет ШАК-12 "настоящим убийцей".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Евродепутат Мамыкин: один раз я пришёл в Европарламент в разных носках

Евродепутат Мамыкин: один раз я пришёл в Европарламент в разных носках

Евродепутата от Латвии Андрея Мамыкина можно слушать бесконечно. Интересно. Хотя сегодня журналист Мамыкин все больше говорит на серьезные политические темы. Отправляясь «на интервью» с Андреем, я точно знала, что меньше всего буду задавать «умные политические вопросы»!

//Общество

В Крыму задержан архиепископ ПЦУ

В Крыму задержан архиепископ ПЦУ

"Новая церковь" Украины пожаловалась на задержание "архиепископа" на территории Крымского полуострова. В Киеве утверждают, что 3 марта полиция в Симферополе задержала священнослужителя Климента.

//Метеоновости

Синоптики рассказали о погоде 8 марта

Синоптики рассказали о погоде 8 марта

Март для столичного региона считается скорее зимним месяцем. Однако синоптики прогнозируют жителям Москвы и Московской области теплые мартовские праздники, сообщили в Гидрометцентре.

//Спорт

«Спартак» и «Краснодар» не выявили победителя, 1:1

«Спартак» и «Краснодар» не выявили победителя, 1:1

В воскресенье, 3 марта, в Москве, на стадионе «Открытие Арена» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги состоялся матч между «Спартаком» и «Краснодаром»», встречу обслуживал арбитр Кирилл Левников.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//В мире

В Испании СМИ пожалели гитлеровцев и осудили СССР

В Испании СМИ пожалели гитлеровцев и осудили СССР

Автор статьи "Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет" Мануэль Вильяторо пожалел немецких нацистов, воевавших при взятии Берлина. Данный материал опубликован в испанской газете ABC.

//Новости СМИ2

//Политика

На Украине мэр города пришел на митинг против самого себя и остался инкогнито

На Украине мэр города пришел на митинг против самого себя и остался инкогнито

Мэр украинского города Олевска Житомирской области Олег Омельчук принял участие в протестной акции против самого себя. Антикоррупционный рейд "Стоп коррупция" прошел 1 марта, передают "Известия".

//Политика

Эксперты: Для чего придумано дело Скрипалей?

Эксперты: Для чего придумано дело Скрипалей?

В день годовщины случая в британском Солсбери посольство России призвало британские власти раскрыть подробности дела Скрипалей, сообщается в официальном заявлении российского дипведомства.

//Шоу-бизнес

София Ротару после тяжелой болезни вновь вернулась на сцену

София Ротару после тяжелой болезни вновь вернулась на сцену

София Ротару вернулась на сцену и выступила перед публикой на фестивале Российской и Советской песни "Песня года". Долгое время 71-летняя артистка отказывалась от концертов из-за тяжелой болезни.

//Политика

ДНР: на юге Донбасса украинские военные подорвались на своей же мине

ДНР: на юге Донбасса украинские военные подорвались на своей же мине

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики установила, что автомобиль с пятью украинскими военнослужащими подорвался на мине, которую ранее установили их же сослуживцы.

//Наука

Ученые "оживили" волшебную шляпу из саги о Гарри Поттере

Ученые "оживили" волшебную шляпу из саги о Гарри Поттере

В Массачусетском технологическом институте США создали прототип распределяющей шляпы из серии романов про Гарри Поттера британской писательницы Джоан Роулинг. Шляпа "читает мысли" человека.

//Происшествия

В Швеции перевернулся автобус с туристами

В Швеции перевернулся автобус с туристами

Туристический автобус попал в аварию в шведской провинции Херьедален. В результате ДТП несколько человек пострадали. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает газета Expressen.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Екатерина Волкова провалилась под сцену перед началом спектакля

Екатерина Волкова провалилась под сцену перед началом спектакля

Актриса театра и кино, особенно запомнившаяся телезрителям ролью Веры в сериале "Воронины", перед началом спектакля с ее участием провалилась под сцену и получила травмы. Об этом сообщает "РГ".

//Общество

Во Львове снесли стелу Монумента Славы в честь воинов ВОВ

Во Львове снесли стелу Монумента Славы в честь воинов ВОВ

С третьей попытки во Львове снесли стелу Монумента Славы, который установлен в честь погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинов. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС.

//Общество

Севастополь стал девятым городом, принявшим поезд-музей «Сирийский перелом»

Севастополь стал девятым городом, принявшим поезд-музей «Сирийский перелом»

Стартовавший 23 февраля с Казанского вокзала Москвы поезд-музей «Сирийский перелом» в воскресенье прибыл в город-герой Севастополь.

//Армия

В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова

В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова

Россия и Индия открыли в воскресенье, 3 марта, в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова. Проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией.

//Политика

Захарова "наехала" на британские СМИ за фейки про Скрипалей

Захарова "наехала" на британские СМИ за фейки про Скрипалей

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала "тупой местью" "расследование британской прессы", в котором российского посла Александра Яковенко выставили шпионом.

//Наука

Crew Dragon состыковался с МКС, запустив сигнал тревоги

Crew Dragon состыковался с МКС, запустив сигнал тревоги

Американский космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon) пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в NASA. Стыковка произошла в 13:56 по московскому времени.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Актер Федор Добронравов обратился к поклонникам
2

Три самые вредные для человеческого здоровья каши назвали диетологи
3

А Волга ли впадает в Каспийское море?
4

Федора Добронравова от смерти спасла Татьяна Васильева
5

Легкий способ снизить давление без таблеток посоветовали австралийские ученые

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры