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Сборы цветут пышным цветом

За озеленение приходится расплачиваться москвичам

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]

Сборы цветут пышным цветом
Покупаете газировку – платите за цветы

 Летом у каждого московского магазина – от маленькой палатки до монстра-супермаркета – появляется свое озеленение: где кадки с цветочками стоят, где клумбочка, где маленький газончик разбит, где кашпо повешено. Бывает и такое, что сам тонар грязный и задрипанный, но из вазона все равно торчит какая-нибудь гвоздичка. Стоит ли сомнительное эстетическое удовольствие от наблюдения этих цветочных красот реально потраченных на него средств?

 СБОРЫ на такое озеленение устанавливаются законодательством на уровне органов местного самоуправления – муниципалитетов. Как удалось выяснить «АН», в среднем по городу каждому предприятию торговли приходится платить «налог на цветочки» по 200–300 руб. с кв. метра. Рассказывает Марина, собственник небольшого продуктового магазина на Первомайской: «Для нас «зеленый налог» – 300 рублей с кв. метра (у меня их 60). Кстати, платить за озеленение приходится и зимой – официально в холодный период эти деньги идут на украшение фасада. За 18 тыс. рублей в месяц нам предоставляют услуги и материал: один раз в сезон приезжает соответствующая подрядная организация, весной выдают два подвесных пластиковых горшочка с цветочками-одногодками. Поначалу я попыталась возмутиться – за такие деньги я могу сама содержать вокруг магазинчика небольшой парк многолетних растений. Мне должностные лица ответили: дескать, если хочешь торговать дальше без проблем, нужно делать, как все».

 «Если каждый магазин будет озеленяться по-своему, получится некрасиво, – пояснил сотрудник городского Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. – У нас есть инструкция, согласно которой проводится подобное озеленение». Все бы ничего – если бы инструкция эта была разумна и озеленение соответствовало тем деньгам, которые за него платят предприниматели.

 Надо ли говорить, что в этой ситуации оказываются крайними обычные москвичи. Как удалось выяснить «АН», «зеленый сбор» приводит к увеличению цен на самые ходовые товары – сигареты, пиво, газировку, жевательную резинку. Так как «за зелень» отсчитывают все магазины, то и цены выросли повсеместно. Владельцы магазинов утверждают, что от введения «зеленого сбора» они даже выиграли! Платить пришлось больше – зато повышение цен оказалось массовым, поэтому прошло незамеченным.

Аргумент-реплика

 В ОДОБРЕННОМ Правительством Москвы Постановлении «О прогнозе социально-экономического развития города до 2011 года» говорится, что к 2011 г. необходимо довести площадь озеленения в Москве до 800 га, чтобы снизить негативное воздействие реального сектора экономики на окружающую среду. Принята Генеральная схема озеленения Москвы до 2020 года. Документ мэру столицы понравился: «Он серьезный, многоаспектный, проработанный до уровня  каждой районной управы. Это хорошее руководство к реальному планированию и достижению поставленной цели, обозначенной в Генеральной схеме. Цель – достойная и весьма привлекательная для такого крупного мегаполиса, каким является Москва». Какие предложения находим в Генеральной схеме? По-прежнему больше всего внимания уделяется разнообразным цветникам. Но ведь они однолетние! Почему бы не посадить обычные деревья, которые лучше очищают воздух и важнее для воссоздания природной среды? Поверхностный ответ таков: деревьям, чтобы вырасти, нужно минимум 10 лет. Все это время такие насаждения выглядят не слишком привлекательно. На самом деле не такая уж это и большая беда. Просто выделять деньги ежегодно на цветы и обновляемые клумбы чиновникам выгоднее, чем один раз «потратиться» на дерево – и больше никаких средств не «осваивать». Напомним, в этом году на цветочки потратили 3,5 млрд. руб. при том, что деревьев новых не высадили – только восполнили срубленные древесные насаждения.

 

 

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