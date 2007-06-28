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GOOD BYE, АМЕРИКА!

Была без радости любовь, разлука будет без печали...

№ 26(60) от 28.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

GOOD BYE, АМЕРИКА!
Мечта американского президента – быть хозяином всего

 Даже с поправкой на возможную контузию во Вьетнаме, Маккейн все-таки круто заложил! Статья сенатора была опубликована в Financial Times практически одновременно со статьей А. Кончаловского в одном из предыдущих выпусков «Аргументов неделi» и стала блестящей иллюстрацией политических тупиков «евроцентризма».

 В Москве у власти находится глубоко авторитарный режим, в котором доминируют разведслужбы, враждебно настроенные по отношению к западным либеральным ценностям и купающиеся в деньгах, получаемых от продажи нефти и газа.

Сенатор Маккейн

 РОССИЯ и Америка начали бракоразводный процесс. Пока непонятно, закончится ли дело мировым соглашением или обе стороны разденутся до белья, потратив все сред­ства на тяжбу...

 Это был противоестественный союз. Такой может возникнуть либо в порыве страсти, либо по принуждению. По принуждению было в 1941–1945 гг., кончилось плохо. По любви случилось в начале 90-х, финал тоже не радует.

 Может быть, хорошо, что Джульетта не вышла замуж за Ромео. Семейные предрассудки Монтекки и Капулетти очень скоро одержали бы верх над романтическими иллюзиями, и трагедия превратилась бы в фарс семейной ссоры с взаимными подозрениями и обвинениями.

 Истоки сегодняшнего «разочарования» в России, которое переживает Запад, лежат в беспричинном «очаровании» 90-х. В той знаменитой «горбомании», которая захлестнула Америку и Европу двадцать лет назад. То, что холодная война закончилась, и на Востоке, и на Западе поняли быстро. Но поняли совершенно по-разному. На Востоке наивно радовались победе свободы над рабст­вом. На Западе прагматично праздновали поражение СССР в войне.

 Оставим на время в стороне неоправдавшиеся надежды русской интеллигенции. Поговорим о войне. Сегодня даже в России стало модным считать, что мы потерпели в ней поражение.

 В действительности никакого «поражения в холодной войне» не было. Это миф, который навязан нам Западом и который мы восприняли с мазохистским сладострастием.

 Поскольку прямого военного конфликта между системами не было, мы можем только умозрительно рассуждать о взаимном изматывании экономик гонкой вооружений. При этом пока никем не доказано, что по количеству и качеству этих самых вооружений СССР хоть в чем-то сильно отставал от США. То есть речь может идти только о цене паритета: чего это стоило Советскому Союзу и чего это стоило Америке. Подразумевается, что СССР это обходилось дороже, что не могло не сказаться на уровне жизни народа, он восстал, и система рухнула.

 Эта гипотеза совершенно не работает, потому что никогда в России уровень материального благополучия населения в среднем не был так высок, как при позднем Брежневе. Народ всегда жил в России беднее, чем на Западе, и само по себе это не могло привести к крушению государ­ственного строя.

 Более тонкой выглядит версия «идейного коллапса» СССР. В этом случае речь идет не столько об экономической, сколько о духовной капитуляции перед западными ценностями. Подразумевается, что народ проникся идеалами свободы и демократии и советская элита под руководством отважного генсека осуществила бархатную революцию. Здесь есть о чем поговорить.

 То, что к концу 80-х вера в коммунистическую утопию была убита в русской душе, не вызывает сомнений. То, что выстроенное на этом идейном фундаменте государство тут же затрещало по всем швам, тоже очевидно. Но смерть коммунизма – вовсе не то же самое, что торжество либерализма. Помимо коммунизма и либерализма в мире много и всяких других идей...

 И уж совсем наивно со стороны Запада относить смерть коммунизма исключительно на свой счет. Это очень большое самомнение. Источник такого самомнения – тот самый западный эгоцентризм, о котором пишет А. Кончаловский. Все, что за пределами западного мира, пребывает в упадке и не развивается – вот точка зрения Америки. Однако – нет. Все течет, все меняется. Даже в России (неважно, в какую сторону).

 Преодоление коммунизма было есте­ственным следствием внутренней социальной и духовной эволюции советского общества. Результатом собственного, независимого от внешнего воздействия развития, общественного сознания. Запад имеет к этому лишь косвенное отношение. Коммунизм был преодолен самим народом, а не побежден внешним врагом.

 После коммунизма Россия вошла в новую, очередную (какую именно – еще только предстоит определить) стадию своего исторического развития, логика которого не имеет к Западу прямого отношения. Естественно, что переход от одной стадии к другой сопряжен с потрясениями и катастрофами. В этом нет ничего нового ни для России, ни для мира. Так же естественно, что все рано или позд­но проходит, в том числе и зона «исторической турбулентности». И если западная элита восприняла эту турбулентность как крах, как окончательное историческое поражение России, то это ее, элиты, проблема. Бывают приятные заблуждения, после которых следует неприятное пробуждение. Но зачем же стулья ломать...

 Альянс между «новой» Россией и «старой» Америкой был искусственным и непрочным союзом. В нем одна сторона все время претендовала на то, что другая и не думала давать. И демократия здесь совершенно ни при чем. Есть простые вопросы, положительные ответы на которые сняли бы любые упреки в «несвободе». Если бы руководство России закрыло глаза на размещение американских ракет в Европе и Азии, а еще лучше – разместило бы американские военные базы на своей территории, если бы оно согласилось на отделение Косово от Югославии с одновременным присоединением Абхазии к Грузии и Приднестровья к Молдавии, если бы решилось передать контрольный пакет акций на управление нефтяными и газовыми компаниями западным инвесторам, а заодно поставить под международный контроль все нефтепроводы по аналогии с Панамским каналом, то американцы закрыли бы глаза на все нарушения прав человека, принимали бы в Белом доме любого самого замызганного диктатора! А для подавления «марша несогласных» выделили бы пару батальонов из состава «миротворческого контингента».

 Этот ханжеский союз сегодня распадается, и о нем не надо жалеть. Иногда отношения между бывшими супругами становятся только лучше после развода. Важно, чтобы разбегание не стало «разводом по-итальянски» с битьем посуды и криками. Нам не надо дружить с Америкой. Будет достаточно, если она нас будет просто уважать. Как она уважает Китай, например, отнюдь, между прочим, не демократичный.

 Со своей стороны, нам надо позаботиться и о том, чтобы нас было за что уважать. Законность, правопорядок, гарантии личной свободы и неприкосновенности собственности важны для России не потому, что это «западные», «либеральные» ценности, а потому, что это условия, без которых современная экономика развиваться не может. Не надо уподобляться Америке и отбрасывать эти ценности только потому, что за них ратует не дружественный нам сегодня Запад. Другое дело, что как эти условия обеспечить, мы должны решать сами. Тут Запад нам не помощник, потому что он может опираться только на свой культурно-исторический опыт, сильно от нашего отличающийся.

 А что касается г-на Маккейна, то мне особенно нравится пассаж о «глубоко авторитарном режиме». Если бы! В том-то и дело, что режима никакого нет, ни авторитарного, ни демократического, а есть пока бардак, где народ не боится больше власти, а власть ни во что не ставит народ. «Глубоко авторитарный режим» в сравнении с этим состоянием был бы суще­ственным прогрессом. Но самое главное состоит в том, что как раз усилиями таких рыцарей демократии, как Маккейн, мы имеем тот режим, который имеем. Как говорил Джордж Вашингтон, еще никому не удавалось удержать демократию во время войны. А именно войну по всему фронту нам сейчас объявили.

Владимир ПАСТУХОВ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Стоит ли дружба с США их контроля над нашими нефтепроводами и отделения Косова от Сербии?
Спросили мы граждан России

Ангелина Баланская, 49 лет, художник, Кострома:
 – Конечно, не стоит! Что такое дружба? Нечто эфемерное. А Косово – территория братской Сербии, это совсем другое дело. И трубопроводы – будущее нашей страны и детей. Так что такой размен на дружбу с Америкой – явно неравноценный.

Олег Лосиков, 37 лет, бортинженер, Тюмень:
 – А разве американцы контролируют наши трубопроводы? Да и Косово в виде самостоятельного государства Запад не получит, если Россия будет твердой в своей позиции. А что касается дружбы с Америкой… Зачем нам их дружба? Пусть считаются с нами как с равными – этого вполне достаточно.

Константин Ряхов, 29 лет, торговый менеджер, Ростов-на-Дону:
 – Как можно дружить с теми, кто по всякому поводу, а то и вовсе без повода норовит нас ущипнуть?! У самих рыльце в пушку, о чем им постоянно напоминает наш президент. Какое американцам дело до того же Косова? Лучше б с Ираком для начала разобрались.

Лидия Челинцева, 32 года, домохозяйка, Волгоград:
 – А почему бы и не дружить с Америкой и при этом не отстаивать свои интересы? Мир – это ведь большая коммунальная квартира. И если перессоришься со всеми соседями – себе же в первую очередь жизнь осложнишь. А самый гадкий сосед еще и в кастрюлю с супом втихаря будет плевать…

Маргарита Николенко, 36 лет, менеджер, Смоленск:
 – Дружба как таковая между государствами невозможна. Мы ж не в дет­ском саду! У каждой страны – собст­венные интересы. В международном общении принято уважать силу. Если не дадим слабину, нас будут уважать и дальше. В том числе и США. И тогда ни на Косово, ни на трубопроводы наши, ни на какие другие интересы они покушаться не будут.

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