Дети играют вместе со взрослыми

К ДНЮ защиты детей канал «Россия» приготовил документальный фильм «Мальчик из Армавира. Необыкновенные вундеркинды». Речь в нем идет о Благотворительном фонде «Мир искусства». Его основатель Владислав Тетерин собирает по всей стране музыкально одаренных детей-инвалидов
и учит их большой музыке.
Когда-то
Тетерин был концертирующим пианистом. Однажды во время гастролей в Японии его попросили дать благотворительный концерт в интернате для детей-инвалидов.
После него он бросил свою карьеру и стал организовывать концерты, в которых талантливые дети поют и играют на одной сцене с великими музыкантами – Монтсеррат Кабалье, Дмитрием Хворостовским, Владимиром Спиваковым, Эвелин Гленни.
Слепому мальчику из Армавира Олегу Аккуратову нашли хороших педагогов в его родном городе. Он брал мастер-классы в Москве и дважды ездил в Лондон учиться в Королевской академии музыки. Володя Ненастин также лишен зрения. Он гениально играет на гуслях. Девочки, прикованные к инвалидным коляскам, – талантливые певицы. Таких детей-вундеркиндов, талантливых и одаренных каждый по-своему, в нашей стране очень много. И у каждого из них есть мечта – выступать на сцене… Автор фильма – Олег Колин.