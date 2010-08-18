Август знаменуется сразу тремя православными праздниками с лакомыми названиями – Медовым, Яблочным и Ореховым Спасами. Второй и третий вполне очевидно совпадают со временем созревания плодов, поделившихся именем с христианскими торжествами. Но как быть с первым – медовым? Ведь есть даже майский мед, а первый Спас выпадает только на 14 августа.

Сегодня, как и предписано традициями, к Медовому Спасу открывают ярмарки, куда привозят мед со всех уголков страны. Традиционно медовые регионы – Центральная и Южная Россия, Мордовия, Башкирия, Алтай – на августовских смотрах «пчелиной промышленности» теперь соседствуют с Дальним Востоком, Сибирью и Уралом. Липовый, донниковый, акациевый, каштановый, гречишный, кипрейный, падевый, одуванчиковый, малиновый, вересковый, васильковый, клюквенный, будяковый, дягильный, иссоповый, мятный и даже каменный – всех сортов и видов меда так сразу не перепробуешь и тем паче не упомнишь! Но сколько же пользы содержит это янтарное лакомство, известное со времен Древнего Египта. Правда, там мед больше использовали в ритуальных целях – в качестве дара богам и при бальзамировании тел фараонов. По химическому составу он близок к плазме крови. Уникален как источник энергии: в одном килограмме меда 3150 калорий – примерно столько же в пшеничном хлебе или жирном сыре.

Однако полезен медок только в зрелости. Пчела носит в улей не готовый мед, а нектар. В составе этого сырья более 80% воды, остальное – фруктоза и глюкоза. Затем начинается таинство медового приготовления: выпаривание лишней жидкости из нектара и обогащение пчелиными ферментами. Пчелы сами определяют необходимый уровень влажности для будущего меда и запечатывают его восковыми крышечками. Мед можно считать зрелым только после того, как рамка в улье будет полностью запечатана. А незрелый мед – это сладость, и ничего больше. В таком продукте содержится больше нектара. Незрелым он и пользы не принесет, и храниться не будет – забродит, закиснет. Все необходимые процессы ферментизации и созревания заканчиваются приблизительно через сорок дней после заполнения сот нектаром.

Даже упомянутый майский мед в конце весны ничем особенным не выделяется: бледный сладкий сироп, почти не имеющий запаха. Но, созрев, настоявшись, он добавит к нежному цветочному запаху неповторимый ментоловый аромат. Майский мед очень богат фруктозой, благодаря которой он усваивается быстрее, чем другие сорта. А усвоение фруктозы (даже в больших количествах) не требует инсулина, а значит, не нарушает функций поджелудочной железы и не способствует развитию диабета. К слову, этот вид меда полезен при заболеваниях печени, атеросклерозе, применяется как успокоительное средство при нервных заболеваниях и бессоннице. А готов он будет, как не сложно догадаться, никак не раньше конца июня. Вот такая мудреная медовая арифметика! И выходит, что не напрасно наши предки условились раньше Спаса мед не качать. Готовый, выдержанный мед и полезнее, и качественнее. А уж до середины августа пчелы столько медов наготовят!

И хоть в этот день начинается строгий Успенский пост, столы полагалось накрывать щедрые. Не зря в народе говорили: «Петровка — голодовка, а Спасовка – лакомка». Считается, что в Медовый Спас даже самый нуждающийся человек должен откушать свежего меда: «На Первый Спас Медовый и нищий мед ест». Гостей в любом доме ждали пшеничные пироги, коврижки, фрукты. И все это, конечно, с медом! А уж как вкусны были медовые квасы и сбитни. Сахара-то наши прапрадеды не знали. Вот и добавляли в напитки – вино, брагу, пиво, кисели – единственную сладость – мед. Не зря ж иноземные гости рассказывали, что Россия «течет медом», и не уставали восхищаться искусству приготовления хмельных медов. Чтобы придать напитку опьяняющие свойства, в разведенный водой пчелиный мед прибавляли дрожжи, хмель и оставляли бродить. На Руси знали множество рецептов: вешний, стоялый, сборный, красный, белый, с гвоздикой и особо крепкий «княжеский». Готовился мед и с ягодами – смородинный, вишневый, малиновый. Предполагают, что выражение «медовый месяц» от того и пошло, что молодоженов угощали слабоалкогольной медовухой на свадьбе и тридцать дней после нее.

Так что самое время отведать свежего медку да сделать запасы на зиму. А чтобы приобрести качественный пчелиный мед, нужно следовать простому правилу: покупать у того продавца, который торгует не только медом, но и сотами и соглашается налить вам мед прямо из того сосуда, из которого вы его только что пробовали. К тому же знатоки уверяют, что, когда пробуешь настоящий мед, легко уловить не только сладость и аромат цветов, трав, но и почувствовать, как, попав на язык, мед начинает его сразу «покусывать» да «пощипывать» – мол, это фруктоза расщепляется вместе с ферментами.