На прошлой неделе буквально в ста метрах от Московского Кремля – на площади Революции – высадился десант северян. Жители Камчатки, Чукотки, Ямала, Таймыра, Эвенкии, Горной Шории в традиционных одеждах лихо демонстрировали умение играть на национальных инструментах и петь на родных языках. Так начал свой путь IV Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». Благодаря поддержке Минрегиона России уже третий год фестиваль кочует по регионам страны в прямом смысле. В этом году выступления артистов увидят Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Адлер, Лазаревское и Гагры.

В Москве, чтобы оценить талант выступающих, билетов не требовалось – вход был свободный, а концерт проходил под открытым небом. На экзотические звуки горлового пения, характерные для народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, люди собирались как завороженные, да так и оставались до конца программы не в силах оторваться от удивительного зрелища.

Около шести вечера жара начала потихоньку отступать, а дым от торфяных пожаров слегка развеял легкий ветерок, дышать стало легче. «Не иначе как гости нашаманили», – шутили собравшиеся.

Открыла фестиваль ненка Марина Сигуней задорными музыкальными скетчами. Эстафету подхватила ее соплеменница с Ямала Елена Демичья, которая исполнила более лиричные народные песни. Хант Валентин Вальгамов продемонстрировал поистине несокрушимое северное здоровье – плясал и пел с молодецким задором при полном северном параде. Чылтыз Таннагашевой из Горной Шории пришлось не раз возвращаться на сцену – публика никак не хотела отпускать удивительную певицу, способную горловым пением передать и голоса птиц, и плач ребенка, и даже вой волчицы…

Многим собравшимся приглянулись веселые парни из Мордовии – фольклорный ансамбль «Торама». К северным народам они отношения не имеют, поэтому на фестивале выступали в качестве гостей. Сочетание народных инструментов и скрипок вкупе с красивыми мужскими напевами на эрзянском и мокшанском языках – то звали публику в пляс, то заставляли притихнуть и задуматься. Песни были и о любви, и о том, как жена мужа 25 лет с войны ждала. Вдобавок «Торама» сделала подарок Москве, исполнив «закличку дождя». Быть может, недавняя гроза и есть дело их рук?

Ломая привычный ход концертов, организаторы фестиваля устроили викторину для слушателей на тему «какой народ где проживает». Зрители включились с азартом и, как оказалось, были неплохо ознакомлены с этнической картой своей родины. Больше всех правильных ответов дал молодой человек «славянской наружности», за что и получил в награду амулет из бивня мамонта. А я поспешил у него поинтересоваться, случайно ли он попал на фестиваль:

– Почти. Узнал от друга, который увлекается этническими искусствами. А ему рассказала знакомая с Чукотки. Да мы и сами оттуда. Но на таком концерте впервые.

А на сцене вовсю уже зажигал национальный ансамбль танца «Сыра’сэв» из Салехарда, продолжили хороводить толпу ансамбли «Чукотка», «Эльвель» и «Ангт» с Камчатки. Я понял, что танцами и музыкой эти люди рассказывают нам о своей жизни: рыбалке и оленеводстве, обрядах стариков и играх молодежи. Да и названия песен говорящие: «У реки», «Танец рыб, идущих на нерест»…

Хэдлайнером фестиваля стал Владимир Хоменко из Эвенкии. И тут дело не только в том, что родился в творческой семье и работал в профессиональном коллективе, но еще и в том, что умудряется сочетать в своем искусстве современные тенденции и уважение к национальным песенным стилям. Во время исполнения песен Владимир в лучших эстрадных традициях «пошел в народ»: спрыгнул со сцены и просил подпевать ему в микрофон. Эвенк был настойчив и обаятелен, зрители не смогли устоять и запели про далекий «Нарьян-Мар» и северную красавицу «Алеуточку».

Когда в завершение программы все артисты вышли на сцену и исполнили прощальный танец, зрители зауважали их еще больше. Шутка ли, провести двухчасовой концерт на 40-градусной жаре в национальных костюмах из меха! Слегка подпортил впечатление дым, который снова сгустился над фестивальной площадью к середине выступления, и частые заминки из-за поломок микрофонов. Впрочем, все это нисколько не уменьшало свежей северной энергетики, которую артисты дарили публике. Зрители, не желая отпускать северян, кинулись к ним прямо на сцену фотографироваться.

– Как вам московская жара? – интересуюсь у Владимира Хоменко.

– Отлично! Мы хоть погрелись да позагорали.

– А в каком городе теплее принимают? Здесь-то публика в основном случайная.

– В отличие от Москвы в других городах достаточно одной маленькой рекламы о нашем фестивале, и народ толпами бежит смотреть – чукчи приехали! Детей перед сценой столько набивается, что даже спрыгнуть мне некуда, прошу их: «расступись!», а они только кричат да ручки тянут – собираются меня такого здорового ловить!

После групповых фото, автографов и расспросов артистам все же удалось собрать аппаратуру и отправиться дальше кочевать по городам юга России. Не зря ведь программа фестиваля называется «Под бубен вечного аргиша». Аргиш – караван из нескольких оленей, летом — вьючных, зимой — запряженных в нарты. Но философское значение слова гораздо шире. Это и тщательные сборы в длительное кочевье, и тысячекилометровые переходы по бесконечной лесотундре. Это – жизненный путь северного человека.

Удачи тебе, кочевой фестиваль! Россиянам на юге важно знать, как живут, о чем поют россияне на севере. Ведь мы одна страна – без всяких «однако», которое, кстати, коренные народы в своей речи не употребляют никогда!