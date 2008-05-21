Люблю ставить новые цели

- Светлана, в это трудно поверить, но вначале вас считали бесперспективной гимнасткой.

- Действительно. В детстве я была таким нескладным лебеденком, «необтесанным бревнышком». А то, что потом из него получилась гимнастка с мировым именем - результат моего труда, работы тренеров, педагогов и, конечно, моих родителей. От мамы мне передались красота, артистизм, обаяние. От папы - упорство и трудолюбие.

- Ключевую роль в вашей судьбе сыграл белгородский тренер Борис Васильевич Пилкин?

- Борис Васильевич дал мне шанс. Ему многие говорили: «Из-за роста Хоркина на брусьях будет цепляться за жерди». Но тренер говорил: «Света, длинные ноги должны тебе помогать. У тебя будет получаться очень красивая линия и амплитуда полета. Брусья станут твоим козырем». Мы с Борисом Васильевичем были первопроходцами - открыли для девочек с высоким ростом дорогу в спортивную гимнастику.

Дай Бог каждой собрать трофеи, какие есть у меня. Сейчас я провожу кубок Светланы Васильевны Хоркиной. Это открытые соревнования, где мы даем шанс всем. Спортивная борьба на моем турнире - честная.

- Ваши поклонники лелеяли надежду, что вы примете участие в Олимпийских играх в Пекине...

- Я буду в них принимать участие. Как телевизионный комментатор спортивной гимнастики.

Признаюсь, жалею, что перевернула страничку своей спортивной карьеры, не побывав на играх в Пекине как спортсменка.

Ума достает, и очень много

- ЗАВЕРШИВ спортивную карьеру, вы охотно пробуете себя в разных амплуа. Это ваша потребность в самореализации?

- В спорте я была сама оригинальность, создала в гимнастике свой стиль. Всегда была непредсказуема. Мне как человеку творческому участие в проектах «Цирк со звездами», «Танцы со звездами» помогало открывать в себе новые грани. Книга «Кульбиты на шпильках» по сути - автобиография. Она может стать настольной книгой как для спортсменов, так и для обычных людей, которые хотят добиться в жизни успехов. Я сама училась на книгах великих спортсменов.

Целый год занималась с преподавателем вокалом. Собираюсь записать свой первый альбом. Есть предложения поучаствовать в театральных антрепризах. В моей жизни уже был театральный опыт - сыграла в спектакле Сергея Виноградова «Венус» возлюбленную писателя Генри Миллера.

- В жизни вы тоже непредсказуемый человек?

- Предсказуема, у меня есть голова на плечах. Не надо говорить о том, что блондинке и красивой женщине недостает ума. Достает, и очень много. Мне интересно ставить цели, реализовывать задуманное. И говорить себе: «И это я смогла!»

- Как вы чувствуете себя в роли депутата Госдумы?

- Я выбрана депутатом от Белгородской обл. и стараюсь помогать родному городу. Это совершенно новая для меня сфера, в которой только начала осваиваться. Сейчас занимаюсь проектом по созданию общественной молодежной палаты при Госдуме. Мне это интересно.

По зову сердца

- В КАКОМ возрасте вы перестали ждать принца?

- Никогда его не ждала. Это сказки. Родители должны учить своих дочек искать человека по любви, по зову сердца, а не по размерам его кармана. Хорошо, если это совпадет. Но на всех не хватит.

- Поклонники когда-нибудь пытались купить ваши чувства?

- Никогда. Они знают, что я выбираю себе мужчину по душевным качествам. Отношения, построенные на расчете, не для меня. Есть хороший пример моих родителей, которые очень любят и ценят друг друга и живут вместе больше 30 лет.

- В 2005 г. у вас родился сын Святослав. Вас изменило материнство?

- До Святика спорт был для меня единственным смыслом жизни. Но когда я родила, с легкостью простилась со всеми снарядами и олимпиадами. Помню, как вставала к сыну по ночам, как с удовольствием кормила его грудью. Мне нравилось возиться с ним, купать, менять подгузники. Все свободное время провожу с сыном. Святослав - очень шустрый, настоящий сорванец. Что ж, ему есть в кого таким быть.

Досье

РОДИЛАСЬ 19 января 1979 г. в Белгороде. Неоднократная чемпионка России, Европы, мира, Олимпийских игр. В 2003 г. в Анахайме (США) стала трехкратной абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике. До нее это не удавалось ни одной спортсменке. 21 июля 2005 г. в Лос-Анджелесе родила сына Святослава. В 2007 г. в Белгороде ей установили памятник.