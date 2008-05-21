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Пионер капитализма

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Вадим САМОДУРОВ ]

Пионер капитализма
А. Мордашов и его команда утверждают, что могут сделать прибыльным любое предприятие, фото Б. КРЕМЕРА

Топорный промысел

 ИСТОРИЯ семьи Мордашовых уходит корнями в Заволжье. Здесь на богатых лесом, но малопригодных для сельского хозяйства землях, родился древодельческий, «топорный», промысел. Целые деревни занимались изготовлением деревянных ложек, посуды, мебели и забавных игрушек. Род Мордашовых пошел из старинного нижегородского села Федосеево, которое славилось своими древоделами-игрушечниками.

 Забавные деревянные фигурки вырезал и прадед Алексея Мордашова, и его дед... Металлургическую главу в истории рода начал отец Мордашова. Он единственный из трех братьев не пошел в «матрешечники», а окончил Горьковский политехнический институт по специальности «Инженер-электрик» и в начале шестидесятых переехал в Череповец. Там на Череповецком металлургическом комбинате он познакомился с матерью Мордашова, работавшей в отделе оборудования.

 Алексей родился в Череповце 26 сентября 1965 года. В раннем детстве у него обнаружили серьезную врожденную травму, и, по собственному признанию, он уже точно знал, что ни летчиком, ни космонавтом ему не быть.

 Освобожденный от уроков физкультуры, Леша Мордашов мог вдумчиво заниматься подготовкой домашних заданий или мечтательно смотреть в окно. Возможно, в результате этих мечтаний Мордашов решил стать экономистом. И подтолкнул его к этому... Карл Маркс. Создатель «Капитала» не бросал бомбы в царя, не держал в руках винтовку, не пересекал моря и пустыни в поисках истины. Между тем его идеи оказали на мир такое мощное воздействие, с которым мало что могло сравниться. Вдохновленный его идеями, к окончанию школы Мордашов уверенно ориентировался в основах экономической теории.

На крыльях экономики

 ПОЛУЧИВ среднее образование, юноша отправился поступать в Ленинградский инженерно-экономический институт. Мордашов еще застал те времена, когда в начале 90-х на последнем этаже института часто заседал клуб «младореформаторов» во главе с Анатолием Чубайсом. О Чубайсе Мордашов до сих пор отзывается с большой ученической благодарностью. Анатолий Борисович дал ему много редких по тем временам знаний о хозяйственных механизмах, впервые познакомил с работами Егора Гайдара.

 Студенчество стало для Мордашова настоящим прорывом в другую жизнь. У него словно крылья выросли за спиной. Появилось чувство уверенности в собственных силах, ясность в понимании окружающего мира и собственной жизни.

 Свою первую любовь Алексей Мордашов встретил на втором курсе, прямо в коридоре института. Однокурсники Лену Митюкову - жизнерадостную отличницу с широко распахнутыми глазами - называли Солнышком. Это Солнышко и ослепило Лешу Мордашова весной 1985 года.

Молодые люди стали встречаться. А вскоре обнаружилось, что Лена беременна. Алексей вначале испугался ответственности, но, в конце концов, женился. 15 января 1986 г. у Алексея и Елены родился сын Илья. Рождение ребенка заставило молодого отца взглянуть на вещи с практической стороны. Втроем с женой и сыном Мордашов жил в одной комнате в студенческом общежитии. Стипендии, даже повышенной, едва хватало для того, чтобы свести концы с концами.

 Поразмыслив над своими перспективами в Питере после окончания вуза, студент пришел к выводу, что ему ничего «не светит». И вернулся в Череповец. Доброе имя и знакомства родителей, которые отдали комбинату всю свою жизнь, позволили Алексею в августе 1988 г. стать старшим экономистом в бюро организации труда Череповецкого металлургического комбината.

 А четыре года спустя, в возрасте 27 лет, Мордашов, проявивший себя как активный и инициативный руководитель, стал директором по экономике и финансам.

Достойный преемник

 ТОГДАШНЕМУ директору «Северстали» Юрию Липухину было в то время уже 60 лет, и он искал человека, которому можно было бы доверить руководство комбинатом. Это была нормальная практика советских директоров: готовить себе преемника. Активный и серьезный Мордашов подходил на эту роль. И он оправдал ожидания Липухина.

 Нет ничего удивительного в том, что именно Мордашову Липухин доверил заняться приватизацией комбината. Под его началом была создана структура, начавшая скупку ваучеров, а затем и акций у рабочих, - компания «Северсталь-Инвест», которую в народе метко прозвали «Северсталь-инцест» за слишком уж пикантную близость с самим комбинатом. Двадцать четыре процента акций этой новой структуры принадлежало «Северстали», а все остальное - Мордашову.

 Для выкупа акций комбината были необходимы большие деньги. Чтобы заработать их, «Северсталь-Инвест» прибегла к обычной для того времени тактике - стала посредником между комбинатом и покупателями металла. Выглядела эта схема следующим образом. Череповецкий металлургический комбинат продавал по минимальной цене свой металл компании «Северсталь-Инвест». А та, в свою очередь, с большой прибылью перепродавала металл западным потребителям. Полученная прибыль оседала в «Северсталь-Инвесте». Эти деньги можно было тратить на покупку акций у рабочих.

 Скупать у рабочих акции было делом несложным. Они не придавали большой ценности «бумажкам», которые вдруг оказались у них в руках.

 Когда приватизация была успешно завершена, Липухин хотел преподнести Мордашову «щедрый» подарок в виде должности директора. Но он в этом уже не нуждался! Работая над приватизацией «Северстали», Мордашов какие-то акции приобретал для предприятия, но в большей степени для себя. И к началу 1996 г. контрольный пакет бумаг «Северстали» оказался у руководимой Мордашовым компании «Северсталь-Инвест». Так де-юре Алексей Мордашов стал владельцем комбината.

Порвать с прошлым

 ИЗМЕНИВ свое положение на комбинате, новый хозяин решил изменить и свою семейную жизнь. В 1996 г. он официально развелся с женой. Сыну Илье на тот момент было 10 лет. Ровно столько понадобилось Алексею Мордашову для того, чтобы проделать путь от нищего студента до владельца одного из самых мощных и прибыльных металлургических предприятий России.

 Внешне эти десять лет не были отмечены никакими неожиданными событиями и опасными поворотами. Но это только видимость. «Северсталь» была центром противостояния основных сил, деливших рынок. Мордашову удалось каким-то чудом избежать столкновений с группировками, заинтересованными в контроле над комбинатом.

 Развод побудил бывшую жену опубликовать «Открытое письмо к женщинам России», в котором она поведала, как ее бывший муж по мере получения больших денег и власти буквально оставил ее и сына без средств к существованию. Эта история вызвала скандал в обществе, но не помешала Алексею Мордашову в его движении к финансовым вершинам.

 В 2003 г. журнал «Форбс» в рейтинге богатейших людей планеты поставил Алексея Мордашова на 348-е место. В списке российских миллиардеров он занял девятую строчку. Эксперты оценили его состояние в 1,2 млрд. долларов. За последующие четыре года он увеличил свое состояние более чем в девять раз. В 2007 г., по данным «Форбс», состояние его составляет 11,2 млрд. долл., что делает его одним из десяти богатейших людей России.

 Став хозяином «Северстали», Мордашов решительно взялся за вывод комбината из кризиса и реформирование его деятельности. Первым делом привел западных консультантов и начал борьбу за снижение издержек. Он продал принадлежащие комбинату непрофильные активы, такие, например, как мебельная фабрика. Начал сокращение численности сотрудников. До его прихода на комбинате работало больше 50 тыс. человек. Он сократил штат до 37 тыс. человек.

 Устаревшие производства были без промедления закрыты. Вместо того чтобы «латать дыры», он принялся развивать новые технологические линии для производства товаров, пользующихся большим спросом на рынке.

Железный дровосек

 В ДЕКАБРЕ 2004 г. «Северсталь» приобрела седьмое по объемам производства американское сталелитейное предприятие Rouge Industries Inc. Эта компания была основана Генри Фордом для обеспечения сталью собственных автозаводов. В 2003 г. предприятие фактически обанкротилось. Мордашов пообещал американцам, что сделает для компании то, что в свое время сделал для «Северстали». К немалому удивлению американцев, применение опыта «Северстали» на их территории позволило вывести «жемчужину в короне Генри Форда» из кризиса и вернуть компании утраченные позиции.

 Мордашов и его команда утверждают, что могут сделать прибыльным любое предприятие. За последние несколько лет он стал владельцем Ульяновского автомобильного завода, Ижорского трубного завода в Петербурге, акционерного общества «Карельский окатыш», Оленегорского горно-обогатительного комбината и т.д. У «Северстали» своя авиакомпания, телецентр, газеты, под ее контролем радио Вологодской области.

 Не останавливаясь на достигнутом, Алексей Мордашов начал наступление даже на лесоперерабатывающую отрасль. Еще в 1997 г. он приобрел Усть-Ижорский фанерный комбинат. Впоследствии создал совместное производство с финской компанией UPM. В его планах - развитие в Вологде лесопильного производства и строительство целлюлозно-бумажного комбината.

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