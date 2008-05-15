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МИТРО – верный путь в прямой эфир

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Записал Валерий БУЛДАКОВ ]

МИТРО – верный путь в прямой эфир
Звездное жюри во главе с ректором института Д.Н. Кирпичевой выбирает лучшие видеоролики, снятые учащимися МИТРО

 ЖИВАЯ жизнь телерадиоэфира в ­МИТРО ощущается сразу. Ин­ститут находится на территории Останкинского телерадиовещательного комплекса, в здании АСК-3. Студенты живут и дышат в профессиональной атмосфере: они участвуют в передачах, видят, как они готовятся и проводятся. В сущности, вся учеба в институте – это один большой мастер-класс.

 Прийти сюда за востребованной на ТВ профессией можно и в восемь лет, и в сорок. Дело в том, что МИТРО – это образовательный холдинг. В Дет­ской академии телевидения учатся школьники, в ин­ституте студенты получают выс­шее образование, в Школу телевидения «Останкино» за новой профессией приходят люди как с полным средним, так и с высшим образованием.

С мечтой о славе

«МНОГИЕ стремятся на телевидение, потому что хотят стать известными, узнаваемыми. Эта мечта приводит в наш институт, – рассказы­вает ректор ­МИТРО Дарья Николаевна Кирпичева. Поначалу все в основном видят себя в роли диктора, ведущего. Но в процессе обучения студенты понимают, что работа диктора, во-первых, не так легка, как кажется, во-вторых, подходит не всем. В то же время специальности режиссера, редактора, оператора, стилиста, PR-менеджера – интересные и востребованные. Они тоже позволяют в полной мере раскрыть творческий потенциал. Многие студенты благодаря нашей эксклюзивной программе по подготовке впоследствии не испытывают проблем с трудоустройством.

 Мы выдаем дипломы в июле, а в сентябре проводим исследование – кто где нашел работу. К этому времени более 60% выпускников работают по специальности.

 Практически все ребята к 4-му курсу уже где-то подрабатывают. Некоторые даже рассматривают предложения от нескольких телекомпаний, приходят советоваться – как совместить работу с учебой. Всегда идем им навстречу. Даже разрабатываем для ребят индивидуальный график.

 Мы гордимся нашими студентами. Елену Винник взяли в штат на НТВ после просмотра демокассеты, записанной в студии МИТРО. Сейчас она ведет девятичасовые новости. Павел Новоселов уже более 6 лет является директором программы «Здоровье», Лидия Арефьева выступала в качест­ве ведущей на Первом канале в программе «Доброе утро». Продолжать этот список можно долго!

 Подавляющее большинст­во обучающихся в своей «прошлой жизни» не имели никакого отношения ни к телевидению, ни к журналистике. К нам приходят врачи, юристы, экономисты. Мы стараемся, чтобы их знания пригодились в новой профессии, способствовали их трудоустройству. Прекрасно помню студентку Аллу Глущенко. Она отработала по специальности на телеканале «Столица» год-полтора, а потом нашла себя в работе шеф-редактора спортивной программы. Алла – мастер спорта, ее навыки очень удачно объединились.

 Возраст наших студентов не имеет значения. Если человек чувствует, что журналистика его призвание, – здесь он научится всему необходимому. Будь ему 16 лет или 40.

 Наш воспитанник Детской академии Артем Королев уже в 10-м классе делал интервью со звездами «МУЗ-ТВ» и работал на «Евровидении».

Детям до шестнадцати

 К ДЕТСКОЙ программе в МИТРО относятся очень серь­езно. Так же, по-взрослому, относятся к ней и сами дети. В последнее время зачастую не родители приводят сюда ребят, а первоклашки тянут за руку родителей, чтобы те записали их в академию. В результате 80% детей не бросают ее, полностью проходят двух-трехгодичный курс. Старшеклассники рассматривают академию как отличную подготовку к по­ступлению в творческие вузы – во ВГИК, на факультет журналистики МГУ. Многие поступают потом в МИТРО.

 Для школьников 1–8-х классов никаких вступительных испытаний нет. Старше­классникам надо пройти тесты по русскому языку и на общее развитие. Предполагается, что освоение базовой школьной программы должно быть выше среднего.

 Абитуриентам при поступлении в институт предстоит творческий конкурс. Приветствуются уже сделанные работы в печатных СМИ, на радио, телевидении (завизированные, конечно). После этого – тестирование: русский, литература, история.

 «Я вижу каждого абитуриента, который приходит, с каждым провожу предварительное собеседование, – говорит Дарья Николаевна. – Раньше думала, что могу с первого взгляда определить, получится у человека работать на ТВ или нет. Но сейчас я никаких прогнозов не делаю – практика показывает, что результат не всегда предсказуем.

 Раньше, прежде чем принять студента, мы смотрели, как он держится перед камерой. Но потом отказались от этого – через неделю боязнь может пройти и обнаружится талант. Так что вместо проб у нас теперь курс актерского мастерства».

Раскрепоститься навсегда

 «АКТЕРСКОЕ мастерство помогает раскрепоститься, снять наслоение жизненных комплексов, – считает заслуженный артист России Олег Марусев. Он ведет эту дисциплину в ­МИТРО. – Тележурналистам, а тем более ведущим, надо уметь работать с теми, кто сидит в студии, надо заворожить многомиллионную телеаудиторию. Важно создать неповторимую атмосферу для каждой конкретной передачи, правильно вступать в диалог с человеком, которого ты пригласил. Чтобы он раскрылся, раскрепостился и стал бы интересен всем зрителям. Актер­скому мастерству здесь мы учим несколько иначе, чем в театральных учебных заведениях. Учим не столько перевоплощаться, сколько исходить из собственного «я» в предлагаемых обстоятель­ствах. Готовим к тому, что придется выступать вживую, без репетиций, без прогонов».

 Преподаватели МИТРО – гордость этого учебного заведения, его «золотой фонд». Их здесь около двухсот. Это телезвезды – сегодняшние и прошлых лет, педагоги из МГУ, ВГИКа. Преподают уже и свои выпускники – ведь этому учебному заведению в следующем году исполнится десять лет. Некоторые телезвезды – прирожденные преподаватели: Юлианна Шахова, Ольга Спиркина, Ольга Журавлева, мэтры телевидения Анна Шатилова, Игорь Кириллов. Даже те, кому работа педагога кажется скучноватой, с удовольствием приходят на мастер-классы.

 В институте есть такая практика: группа самостоятельно выбирает себе мастера. Приглашает его и готовится к встрече, которая проходит в режиме пресс-конференции. Вопросы самые разные: и о работе, и о личной жизни, и о перспективах карьеры.

 Участвуют телезвезды и в жюри студенческих творческих конкурсов. Один из самых ответственных – на лучший сюжет в телепрограмме «МИТРОном». Это уникальный проект: настоящая телепрограмма, выходящая в эфир на канале «Столица». Ее целиком делают сами студенты... Это реальное телепроизводство. Участвовать в качестве ведущего, редактора, режиссера, оператора может любой, кто готов к этому. Жюри отбирает лучшие сюжеты. По результатам года победителям вручается главный приз – работа на ТВ.

Школьный холдинг

 ЕСТЬ у МИТРО и свое радио. Оно существует в Интернете, но в любом случае позволяет студентам попробовать себя во всех жанрах – публицистическом, развлекательном. В следующем учебном году появится и своя полноценная газета – разве что распространять ее будут бесплатно. Тогда у института окончательно сложится свой микромедиахолдинг. Телецентр «Останкино» планирует новый совместный проект со своей «кузницей кадров». В скором будущем при МИТРО будет создана техническая школа для подготовки звуко-, видеоинженеров и другого технического персонала.

 Возможности и перспективы, которые предоставляет МИТРО, – платные. Обучение обходится в две-три тысячи евро в год. Студентам, закончившим институт, выдаются дипломы о выс­шем образовании, выпускникам школы телевидения присваивается соответствующая квалификация.

 «Мой опыт подсказывает: тех, кого отличают рвение, упорство, ждет профессиональный успех, – говорит Дарья Николаевна Кирпичева. – Мы же, со своей стороны, дадим все необходимые знания и навыки. Вообще в этой профессии главное – не сидеть и мечтать о славе. Надо действовать! Например, первый видеосюжет – это всегда тяжело. Может пройти месяц работы, два, прежде чем его можно будет демонстрировать зрителям. Следующий сюжет дается уже легче и получается лучше. Иногда я удивляюсь, видя, как быстро ребята вырастают в профессиональных телевизионщиков».

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