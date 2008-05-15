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Албена хорошеет из года в год

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Галина СМИРНОВА ]

Албена хорошеет из года в год
Третий по величине курорт на Болгарском побережье

Правильный выбор

 ДОБРАТЬСЯ до Албены просто – три часа самолетом или поездом до Варны, а оттуда оставшиеся 40 км – любым автотранспортом. Албену называют курортом-парком. Ее гостиницы утопают в буйной зелени деревьев и декоративных кустарников. Воздух напоен благоуханием цветов и ароматом хвои. Рядом укутанный лианами заливной лес – знаменитый на Балканах природный заповедник «Балтата». В Албене никогда не бывает изнуряющей жары, средняя температура воздуха летом – +25–280С, воды – +250С. Главная же прелесть – широкие многокилометровые песчаные пляжи, чистое море с мелкой прибрежной полосой, отсутствие камней и водорослей.

 На курорте ревностно следят за экологией окружающей среды, чтобы не уменьшать квадратные метры зелени и пляжа и не нарушать природного ландшафта. И даже въезд автотранспорта на курорт строго ограничен. Идеальное состояние воды и берега позволило Албене не один раз быть обладательницей престижного «Синего флага» – международной экологической награды.

 А сколько в курортный сезон (до ноября) овощей и фруктов! Во всех отелях предлагают клубнику и черешню. В начале июня, когда на рынках еще можно застать поздние сорта этих ягод, поспеют дыни и арбузы. Им вслед пойдут яблоки, груши, сливы…

 Албена идеальна для семейного отдыха. В парках и скверах много ярких площадок с качелями и горками для малышей. В шести отелях есть свои мини-аквапарки и почти во всех отелях – детские клубы, а каждый бассейн имеет «лягушатник» с водными аттракционами. Для семейных неспешных прогулок прекрасны аллеи «Балтаты». Здесь же дорожки для велосипедов и верховой езды. Между гостиницами и пляжем регулярно курсируют симпатичные маленькие поезда.

 На курорте масса возможностей для занятий спортом. Огромный крытый многофункциональный спортивный зал, теннисные корты и бассейны, футбольные поля, баскетбольные площадки и площадки для пляжного волейбола, боулинг-зал, яхт-клуб, конная база.

 Ни один другой болгарский курорт не обладает такими возможностями для СПА-процедур. Особой популярностью пользуется 11-дневная программа коррекции фигуры и понижении веса ВИТАЛ. Пятиразовое питание и комплексные исследования гарантируют вам не только снижение веса, но и оценку вашего здоровья. А в кабинете фитотерапии благотоворное влияние на здоровье окажут 27 комбинаций лечебного чая.

Отели принимают гостей

 НАПЛЫВ отдыхающих в этом году начался уже в апреле. Тысячи туристов, прибывших на празднование православной Пасхи, приняли первые двенадцать из сорока отелей Албены. Курорт подготовился к сезону основательно. Была серьезно обновлена инфраструктура пляжа. Новую мебель, систему климатизации и музыкальное оборудование получила популярная курортная дискотека. Прибавились новые спортивные сооружения. Улучшилась система безопасности разнообразных морских видов спорта, которыми славится Албена. Обновился парк автопроката. Больше двадцати отелей заимели свои интернет-сайты, а в трех можно теперь воспользоваться услугами самых современных в Европе студий загара. И наконец, впервые распахнет двери новый пятизвездочный комплекс «Фламинго», оснащенный всеми атрибутами отеля такого уровня, – еще одна гордость Албены.

 Албена хороша и тем, что почти все предложения проживания работают по системе «все включено». Поселиться ли в одной из шестнадцати гостиниц, что на пляжной полосе, или в любой другой, что в зеленой зоне, – так или иначе отдыхающий получит максимум удобств в соответст­вии с уровнем «звездности». Приятно, что в 4- и 3-звездочных отелях предусмотрены детские меню с разнообразными супчиками и кашками, вкус которых прибавит аппетит даже капризному малышу. А заняв номер в гостинице категории «две звезды», при желании можно питаться в другой – с еще более разнообразным меню.

 В Албене не бывает скучных вечеров. Анимация в отелях, спортивные состязания проходят часто на русском. В разгар сезона дискотеки и рестораны работают до поздней ночи. Оставив малыша (если он с вами) на попечение воспитателя, почему бы не провести время в ресторане? Кубинский ресторан, что на курортной набережной, предлагает замечательные сигары и блюда национальной кухни, мексиканский на «аллее художников» дарит незабываемые вечера под аккомпанемент латиноамериканских музыкальных инст­рументов. Итальянский – потчует свежей пастой и другими типично италь­янскими блюдами. А фреш «Витаминный шок», крем-суп из брокколи с миндалем, форель на банановом листе, печеный картофель с травами – это только часть уникального меню ресторана здорового питания «Зеленое Яблоко».

Если захочется больше впечатлений

 СРЕДИ новинок наступившего сезона – экскурсии в дельту Дуная. Также остаются увлекательные туры во Францию – посещение Парижа, Диснейленда, путешествия по Лазурному берегу или осмотр замков по берегам Луары.

 Обязательно найдите время для досто­примечательностей и в самой Болгарии. Экскурсии лучше заказать на ресепшене отеля. В близкой к Албене Варне посетите кафедральный собор «Успения Богоматери» и уникальный скальный «Аладжа-монастырь». Побывайте в небольшом рыбацком городке Несебр, взятом под охрану ЮНЕСКО, ботаническом саду в Балчике. Яркие впечатления оставит живописный мыс Калиакра, знаменитый тем, что здесь в 1791 г. адмирал Ушаков разбил турецкий флот. Если повезет, отсюда вы увидите резвящихся в море дельфинов, а экскурсовод поведает легенду о том, как с 60-метровой скалы бросились в море 40 девушек, чтобы избежать гарема турецкого султана.

 В перерыве между экскурсиями отдохните в любом из многочисленных ресторанчиков и кафе. Отведайте кушанья по-восточному, острой болгарской кухни, в основе которой овощи. Например, «шопский салат» со свежими помидорами и огурцами, посыпанный тертой брынзой. Или «таратор» – холодный суп из разбавленного квашеного молока с мелко нарезанными огурцами и укропом.

Турсоветы

  •  БОЛГАРСКАЯ валюта ЛЕВ состоит из 100 стотинок. Все платежи производятся в национальной валюте. Купюры выпускаются достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 левов, а монеты – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинок. Желательно производить обмен валюты в  обменном бюро, на рецепции гостиницы, в аэропорту или в банке.
  •  Банки открыты с понедельника по пятницу с 9 до 16.00 часов. Имейте при себе паспорт, он может понадобиться Вам при обмене валюты или уплате чеков. В некоторых гостиницах Албены установлены банкоматы.
  •  В крупных гостиницах, пунктах проката автомобилей, в некоторых ресторанах и торговых центрах можно пользоваться основными международными кредитными карточками. Информация о том, какие кредитные карточки принимаются, содержится на стикерах на витринах магазинов и гостиниц.

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