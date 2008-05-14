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Спросите погорельцев…

За популизм губернатора жители Амурской области платят дорогую цену

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Мария МАТВЕЕВА ]

 УПОМЯНЕМ и известного в криминальном мире экс-мэра Ленинск-Кузнецкого Геннадия Коняхина. Он обвинялся в преступлениях по семи статьям УК, в том числе в расхищении чужого имущества в особо крупных размерах. Часть из него под аплодисменты и фанфары он возвращал городу обратно. Как казалось, со стабилизацией политической системы были изжиты и подобные перегибы. Но практика не забыта.

 Очередным, куда более свежим, примером служит ситуация в Амурской области. Новый губернатор и его команда, ряд чиновников которой в последнее время попали под следствие за мошенничество, растраты и злоупотребление служебным положением, пытаются скрыть очевидные провалы бюджетной политики. Скрыть за счет популистских акций приближенных внебюджетных фондов.

 С начала апреля в этом регионе бушевали стихийные пожары. Пик огневого шторма пришелся на 20 апреля. Золой обратились тысячи гектаров лесного массива, сгорело 104 жилых дома. По последним данным, 340 человек лишились крыши над головой. По словам сотрудника ГУ МЧС России Раисы Копыриной, для Амурской области даже 20 сгоревших жилых домов – это уже ЧП! Такого, что случилось в этом году, «у нас даже не припомнят».

 Но в том, что пожары в Амурской области достигли небывалых размеров, нет ничего удивительного. По данным председателя Амурского экологического клуба «Улукиткан» Натальи Калининой, нынешние пожары – прямое следствие отсутствия финансирования предприятий пожаротушения и охраны лесов со стороны администрации региона. В начале года область получила из федерального бюджета субвенции в размере 271 млн. руб. на охрану лесного хозяйства, но до ряда адресатов они так и не дошли. В начале марта забил тревогу профсоюзный комитет ГУ «Амурская база авиационной охраны лесов», единственное подобное подразделение в регионе, доведенное до отчаянья аховым состоянием техники и многомесячными невыплатами зарплат. Пожарные обратились к губернатору Николаю Колесову с открытым письмом, в котором просили решить вопрос финансирования базы. Без денег пожарные уже почти год. Штат пришлось значительно сократить. Нечем заправить самолеты. Но правительство области предложило только уволить еще сот­ню пожарных.

 Куда пошли федеральные деньги, неизвестно. Но цена такой экономии очевидна: 104 сгоревших дома, шестеро погибших, погубленный реликтовый лес. А для тушения и ликвидации последствий пожаров пришлось экстренно вызывать спасателей Дальневосточного регионального центра МЧС, которых доставили из Хабаровска вертолетом Ми-26.

 Жестоко ошибается тот, кто подумал, будто потерю жилья и всего нажитого имущества амурские чиновники возместят погорельцам за счет тех самых денег, что ушли неизвестно куда. Погорельцам выдали от 5 до 20 тыс. руб. (всего около 7 млн. руб.), а жилье и хозяйство Правительство Амур­ской области посоветовало восстанавливать за счет банковских кредитов. Даже собранную жителями региона гуманитарную помощь решили направить не погорельцам, а в детские дома. Разве кто станет осуждать помощь одиноким детям, даже если собирали ее для лишившихся всего детей с родителями?

 И вот тут-то пришла пора политиков зарабатывать очки на чужом горе. К работе на рейтинг губернатор Николай Колесов при поддержке собственной дочери, возглавляющей благотворительный фонд «Анастасия», оказался готов куда лучше, чем область – к пожароопасному сезону. Област­ные СМИ объявили о том, что «благотворительный фонд «Анастасия» оказал финансовую помощь 7 многодетным семьям, которые лишились жилья в результате пожаров, бушевавших в Приамурье. Как сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, всего на эти цели было выделено 2,3 млн. рублей». Между строк легко читается: бюджет помощь оказать не в состоянии, а дочь губернатора Колесова – молодец, о людях заботится, добрая душа. Правда, помощь пришла только семи семьям из сотен, но об этом можно и не вспоминать...

 А ведь стоит только заикнуться о том, что цинично набирать себе очки на чужом горе, как со всех сторон раздастся шиканье: ах, как можно, они ведь делают доброе дело! Слов нет, благотворительность нужна и полезна. Но нельзя покрывать шелком благотворительности дырявое белье собст­венных просчетов в управлении краем. И 9,3 млн. «дареных» рублей вместо тех 271 млн., которые должны были пойти на предотвращение самих пожаров, – довольно циничная математика.

 А ведь подобная практика в работе приближенных к Николаю Колесову фондов уже привела к возбуждению уголовных дел против руководителя внебюджетного государственного жилищного фонда при губернаторе Дмитрия Колина и исполняющего обязанности первого вице-губернатора Амурской области Владимира Кулинича. Да и сейчас не мешало бы спросить амурских чиновников: кто довел до беды погорельцев, которые ныне смотрят на них со слезами благодарности, почему вообще понадобилось оказывать им помощь? Поневоле приходит на ум аналогия с табачными компаниями, финансирующими мероприятия по борьбе с раком легких, или с тем, как активно США восстанавливают дома на Балканах или в Ираке, разрушенные собст­венными бомбардировками.

 Скажете, преувеличение? Спросите об этом немногодетных погорельцев…

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