Новостройки в Сочи небезопасны

ПОЛОЖЕНИЕ, закрепляющее эту норму, недавно было принято Федеральным агентст­вом по строительству и ЖК-хозяйству. Отныне выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию олимпийских объектов федерального значения должна проходить за 10 дней. За это время сотрудники Росстроя должны не только проверить документы, их законность, но и провести все работы на местности: сверить план с земельным участком, отследить соблюдение красных линий.

«Для сравнения: в Москве, где подобные процедуры отрабатывались годами, на согласование отводится 1,5–2 месяца, – комментирует Александр Окунев, юрист-специалист по земельному праву. – Более того, насколько мне известно, в Росстрое нет даже структуры, которая могла бы выдавать такие разрешения. И уж точно недостаточно компетентных специалистов».

При таких сроках согласования не приходится сомневаться в том, что олимпийские объекты будут построены в срок. Но вот долго ли они простоят?..