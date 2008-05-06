Волгоградские власти «разбомбят» Мамаев курган

Строительство телебашни высотой 306 м нанесет мемориалу урон, сравнимый со сбросом сотни полутонных авиабомб. Так в беседе с корреспондентом «АН» оценил возможные потери директор музея-заповедника Александр Величкин. Из-за рытья котлована и возведения фундамента может пострадать даже знаменитая скульптура «Родина-мать» высотой 52 метра.

Правда, мэрия города с этим не согласна. Там уверяют, что временные неудобства при строительстве будут оперативно устранены. Отметим, что недавно отцы города уже спасали «Родину-мать». Статуя кренилась со скоростью 1,5 мм в год и могла превратиться в новую Пизанскую башню. Власти наняли мастеров, выпрямивших скульптуру.