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Волгоградские власти «разбомбят» Мамаев курган

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 Строительство телебашни высотой 306 м нанесет мемориалу урон, сравнимый со сбросом сотни полутонных авиабомб. Так в беседе с корреспондентом «АН» оценил возможные потери директор музея-заповедника Александр Величкин. Из-за рытья котлована и возведения фундамента может пострадать даже знаменитая скульптура «Родина-мать» высотой 52 метра.

 Правда, мэрия города с этим не согласна. Там уверяют, что временные неудобства при строительстве будут оперативно устранены. Отметим, что недавно отцы города уже спасали «Родину-мать». Статуя кренилась со скоростью 1,5 мм в год и могла превратиться в новую Пизанскую башню. Власти наняли мастеров, выпрямивших скульптуру.

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