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Право на озарение

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Андрей ЕФРЕМОВ ]

Право на озарение
Руководитель Роспатента Борис Симонов

 ВСЕ это – не фантастика, а реальные изобретения, запатентованные российскими кулибиными. Они уже воплощены в реальных продуктах! Так что «мозги», работающие в наших НИИ и научных лабораториях, вовсе не ржавеют. Некоторые российские изобретения получают призы на международных конкурсах.

 В мире проводится множество таких изобретательских «смотрин». Самые престижные – международные салоны инноваций в Женеве, Йене, Брюсселе и Сеуле. Их победителям гарантированы не только мировая слава, но и многомиллионные контракты. Что-то похожее пытаются делать в России. При поддержке коммерческих структур проводятся Московский международный салон инноваций и инвестиций и салон «Архимед». Теперь в этой компании появился «третий» – государственный – конкурс. Роспатент решил наградить «100 лучших патентов России».

 «Это пилотный проект. Акция носит просветительский характер и задумана для привлечения заинтересованных фирм», – объясняет руководитель Роспатента Борис Симонов. 100 лучших изобретений отбирают среди уже защищенных патентов. Многие из них успели дойти до стадии производства.

 Например, завод «КамАЗ» разработал уникальную гидропневматическую подвеску. Эта легкая, надежная, простая и компактная конструкция уже используется в камских тягачах. В НИИ «Курс» создали потрясающий радар. Он ловит цели, даже если они находятся за препятствиями или прячутся в «радиотени». Установка получила «золото» на Брюссельском конкурсе инноваций. Она уже внедрена в «железе».

 Брюссельское «золото» и женевское «серебро» завоевала разработка питерского Горного института им. Плеханова. Это очень эффективное подземное хранилище радиоактивных отходов. На глубине 150 м туннели заворачиваются в спираль. Поэтому прокладывать их дешево, а вероятность утечки снижается до минимума.

 НИИ авиационных материалов разработал композитную оболочку для фюзеляжей самолетов. В листах чередуются алюминиевые сплавы и стеклоармированный пластик. В результате материал получается на треть прочнее, чем… титан. А обходится дешевле алюминия. Этим патентом заинтересовались мировые авиаконцерны.

 В серию пошло и другое изобретение наших материаловедов. В Институте физики прочности и материаловедения создали удивительные сплавы с «эффектом памяти формы». Они не содержат токсичных веществ и становятся сверхпластичными при температуре человеческого тела. Их используют в протезах. Имплантаты из такого материала не повреждают живые ткани в области контакта.

 Хорошо, что государство наконец-то заинтересовалось открытиями российских кулибиных. Здорово и то, что оно всерьез озаботилось коммерческими перспективами самых ярких озарений. Но – не слишком ли поздно? Ежегодное исследование Всемирного экономического форума показало, что по уровню изобретательской активности наша страна – на 74-м месте в мире. Дотянуться до уровня США, Японии и Европы будет непросто. Там ежегодно патентуется 200–300 тыс. изобретений. У нас пока что – в 20 раз меньше.

Идеи пустят с молотка

 НАЧИНАЕТСЯ распродажа государственных научных разработок. Министерство образования и науки направило в Госдуму законопроект «О передаче технологий». Если он будет принят, профинансированные из бюджета идеи отойдут частным компаниям.

 В государственных институтах скопилось 3 млн. изобретений. Но внедрить их чиновники не могут. До производства доходит менее 1% научных разработок. Это катастрофически мало: в Европе используется 60–70% новых технологий.

 Похоже, теперь решение найдено. Перспективные изобретения отдадут частникам. Институты смогут выставлять технологии на открытые конкурсы, а покупателей обяжут использовать их в производстве.

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