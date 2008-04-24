//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Назову себя Бонапартом

Имя, фамилию и национальность можно менять, как и сколько заблагорассудится

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Назову себя Бонапартом
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

В конце апреля крупный российский холдинг решил сделать себе громкую и почти бесплатную рекламу. Он предложил 1 тыс. долларов первому, кто сменит фамилию на… название этой компании. Журналисты возмутились. Какие гроши предлагают за измену родовому имени! Но в действительности холдинг прогадал. Имя, фамилию и даже отчество в России можно менять… как перчатки. При желании – хоть каждый квартал. Теоретически несложно «обновлять» паспортные данные в зависимости от настроения или времени года. Правда, по данным «АН», скоро «фамильной» вольнице должен прийти конец.

Фамильные ценности

Многие считают, что перемена имени возможна только при вступлении в брак и тому подобных семейных обстоятельствах. В действительности эта процедура – дело сугубо добровольное. Хочу – и меняю. Причем год от года число таких добровольцев в России увеличивается. В 1997-м, когда действовали старые «драконовские» правила, на всю страну набралось 187 желающих «просто так» сменить имя или фамилию. В прошлом году российские ЗАГСы получили 27 тыс. таких заявлений.

В 99% случаев чиновники шли навстречу. Даже если человек хотел стать Шварценеггером, Наполеоном, Штирлицем или Голенищевым-Кутузовым. По данным «АН», работники российских ЗАГСов не отказали даже некоему господину Фейзуллину, решившему заделаться Педро Лопесом…

Национальность можно менять так же легко, как имя и фамилию. Например, вступая в брак, вы можете скрыть от будущего супруга свое происхождение.

А что делать? В нынешнем российском Законе «Об актах гражданского состояния» нет никаких ограничений на новые «инициалы». «Раньше процесс перемены имени был сопряжен с огромными трудностями», – рассказывает один из разработчиков Закона «Об актах гражданского состояния» Андрей Селиванов.
К заявлению нужно было приложить подробнейшую автобиографию и всевозможные свидетельства. А главное – принести документы, подтверждающие наличие очень веских причин для перемены фамилии. Сейчас все гораздо проще. (См. подверстку.)

Именное оружие

Чаще всего фамилии меняют из-за неблагозвучности. Кому приятно быть Закозюкиным, Шлюхером или Пальцапупой (все это – реальные российские фамилии)? Но очевидно, что упрощенный порядок смены ФИО можно использовать и для других целей.

Это не так уж и сложно. Во-первых, при смене фамилии не требуется проверок в ОВД. Просто в семидневный срок после регистрации перемены имени ЗАГС должен уведомить об этом отделение милиции по месту жительства. Во-вторых, закон предусматривает «тайну актов граждан­ского состояния». Иными словами, данные о сменившем фамилию человеке нель­зя публиковать или обнародовать.

Этим активно пользуются должники по кредитам. Им известно, что операцию можно провернуть либо в ЗАГСе по месту регистрации, либо по месту постоянного жительства. Закон оставляет выбор за заявителем. Информация о смене имени поступит только в милицию. Причем далеко не сразу и лишь по месту регистрации. Кто тогда помешает должнику или неплательщику налогов сменить имя по месту постоянной прописки? А затем–
уехать в другой район или город, где банки и налоговые органы найдут его далеко не сразу?

Правда, скрыться, например, от алиментов таким способом нельзя. Супруги, в том числе и бывшие, ставятся в известность о перемене имени. Зато открывается масса возможностей для… нечистоплотных политиков. На что не пойдешь, чтобы сбить с толку электорат. Взять, к примеру, случаи появления кандидатов с одинаковой фамилией, а то и именем и отчеством во время предвыборных кампаний. Разгадка трюка проста. Во всех случаях двойник – не «натуральный». Еще недавно он носил совсем другие «инициалы».

Понятно, что нынешние «фамильные» вольности не могут не беспокоить банкиров и милицию. Поэтому, по данным «АН», сейчас законодатели активно проталкивают изменения в закон. Конечно, поменять Конституцию не удастся. Поэтому право на перемену национальности и фамилии у населения «до конца» не отберут. Но, во-первых, резко увеличат пошлину. Она не менялась с 2005 г. – сейчас ее хотят поднять до нескольких десятков тысяч рублей. Во-вторых, в законе появится ряд ограничений. Скажем, можно будет менять фамилию только на ту, которая уже была у вас в роду.

Так что желающим податься в «бонапарты» кран скоро перекроют. Да и остальным стоит задуматься. Не забудьте, что, сменив любую часть ФИО, вы обрекаете себя на столь утомительную процедуру, как полная замена всех своих документов. В том числе – водительских прав, военного билета, пропуска на работу и загранпаспорта.

Поместье Сидоровых-Валуа

Сменить фамилию, имя и отчество может любой гражданин, достигший 14-летнего возраста. Все, что для этого нужно: явиться в районный ЗАГС и оставить там заявление. В нем нужно сообщить причины недовольства прежним именем. И указать новые «инициалы». ЗАГС обязан рассмотреть заявку в течение месяца. Затем он выдаст свидетельство о перемене имени. С ним нужно будет заглянуть в паспортный стол за новой «корочкой». Цена вопроса – 500 руб. государственной пошлины.

При желании можно обзавестись любой фамилией. В том числе – двойной. Будь то Лавуазье-Петрищенко или Сидоров-Валуа. Правда, тройная фамилия пока остается мечтой. Особый разговор – о графе «национальность». Статья 26 Конституции гласит: «Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности». В том числе – дети. Только родители вправе решать, какова нацпринадлежность ребенка и есть ли она вообще. Поэтому в свидетельстве о рождении такая графа осталась. Но заполнять ее не обязательно.

Если что, национальность можно менять так же легко, как имя и фамилию. Например, вступая в брак, вы можете скрыть от будущего супруга свое происхождение. Или ввести его в заблуждение, выбрав себе любую экст­равагантную национальность вроде филиппинца или маори. А то и вообще сказаться марсианином. Закон не запрещает и такие вольности… Отказать кандидату в «Кутузовы-Наполеоны внеземного происхождения» практически невозможно. Даже если ЗАГС заартачится, решение можно обжаловать в суде.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//В мире

В Госдуме прокомментировали заход кораблей НАТО в Черное море

В Госдуме прокомментировали заход кораблей НАТО в Черное море

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал заход группы кораблей НАТО в Черное море. В минувший четверг, 28 марта, сразу три корабля Североатлантического альянса проследовали через Босфор.

//В мире

США хотят ввести новые санкции против России из-за Венесуэлы

США хотят ввести новые санкции против России из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что власти Соединённых Штатов разрабатывают решения, как заставить Россию вывести своих военных с территории южноамериканского государства.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В России с 29 марта вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей

В России с 29 марта вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей

В России с 29 марта начали действовать законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти. Президент РФ Владимир Путин подписал этот закон 18 марта 2019 года.

//В мире

Раскрыто возможное будущее части народа Донбасса после его возвращения на Украину

Раскрыто возможное будущее части народа Донбасса после его возвращения на Украину

В Киеве раскрыли возможное будущее части народа Донбасса после того, как регион вернется в состав Украины. По данному вопросу на встрече с блогерами высказалась Ирина Геращенко, зампредседателя Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

В прошлом году отдельные СМИ писали о том, что одна из крупнейших компаний ЦФО РФ – АО «Корпорация «ГРИНН» - близка к банкротству, продается и может вовсе «исчезнуть с карты Черноземья». Об этом заявляли и местные аналитики в региональной прессе

//Общество

Где продукты лучше: в России или Европе?

Где продукты лучше: в России или Европе?

Что едим мы и ест Европа? Насколько безопасны продукты, попадающие в наш холодильник? К каким хитрым маркетинговым ходам прибегают продавцы и производители пищевой продукции? По«АН» изучили ответы экспертов в области питания на эти и другие вопросы.

//В мире

«Расшифрован» прогноз Нострадамуса о покушении на Трампа и угрозе новой войны

«Расшифрован» прогноз Нострадамуса о покушении на Трампа и угрозе новой войны

Британец Крейг Хэмилтон-Паркер заявил, что смог «расшифровать» предсказание французского астролога Нострадамуса на ближайшие два года. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Общество

Медведев предложил развивать российские поисковики и соцсети

Медведев предложил развивать российские поисковики и соцсети

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с представителями ведущих интернет-компаний в штаб-квартире Mail.ru GroupMail. По словам Медведева, преимуществом нашей страны являются российские поисковики и их следует развивать.

//Новости СМИ2

//Общество

Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида

Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида

Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети. После серии публикаций в СМИ, делом занялась прокуратура.

//Культура

Режиссеру Юлию Гусману успешно провели операцию на сердце

Режиссеру Юлию Гусману успешно провели операцию на сердце

Сегодня стало известно, что режиссер Юлий Гусман перенес операцию на сердце. Согласно последней информации источников, 75-летний деятель культуры хорошо перенес хирургическое вмешательство.

//В мире

В Кремле сожалеют, что украинцам из России запретили голосовать

В Кремле сожалеют, что украинцам из России запретили голосовать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что украинцы, которые проживают в России лишены права голосовать на выборах президента своей страны. Песков также сказал, что множество украинцев получили запрет и в своей стране.

//Новости партнеров

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
2

Водитель джипа удивился, что ему не уступили дорогу, и решил выяснить отношения с шофером "Жигуленка"
3

«Золинштурмбаннфюрер» попалась на крупном мошенничестве
4

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
5

США: Россия может прислать новых дипломатов

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры