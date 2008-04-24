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Квасить подано

Россияне переходят на исконно русский напиток

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НИКОЛАЕВ ]

Квасить подано

 КВАС бьет рекорды популярности. Его регулярно пьет почти половина населения. В прошлом году россияне «выдули» 450 млн. л «русской колы», в этом употребят в полтора раза больше. Любовь к квасу оказалась настолько горячей, что в прошлом году отечественные заводы едва смогли удовлетворить аппетиты потребителей.

 В чем причины «квасного ажиотажа»? Во-первых, этот напиток дешевле пива и остальных прохладительных напитков. Литр натурального кваса можно купить за 20 рублей. За тот же объем пива придется выложить 30–60 рублей. Литр минералки обойдется в 30–40 рублей.

 Во-вторых, производители «русской колы» проявили недюжинную смекалку по продвижению своего товара. Квас продается в разлив, в двухлитровых бутылках. Группа «Бородино» – один из крупных производителей кваса в России – разливает квас в бутылку объемом 2 л и жестяную банку 0,5 литра. Это модно, удобно, да и объем подходящий: как раз сделать несколько глотков, спасаясь от полуденного зноя.

 Есть и третья причина. Квас – напиток патриотичный. Если большинство соков и вод скуплены западными концернами, то 90% кваса изготавливают отечественные производители. Впрочем, это не значит, что пьют «русскую колу» только в России. Та же Группа «Бородино» успешно экспортирует квас живого брожения «Старый» в США и Европу. Этот популярный бренд (изготавливается на можай­ском заводе «Спасо-Бородинские воды») уже сумел завоевать своего потребителя как в России, так и за рубежом. По прогнозам, в этом году «на вынос» пойдет 1,5 млн. л этого напитка – в полтора раза больше, чем в 2007 году.

 Что дальше? Аналитики в один голос говорят, что перспективы у кваса самые радужные. Мода на колу проходит. Россияне начинают ценить свою самобытность. В конце 1990-х гг. на «русскую душу» приходилось всего 0,2 л кваса в год. Сейчас – 5–6 л, и это только начало. До революции 1917 г. каждый россиянин выпивал в год 200 л исконно рус­ского напитка. Лет через 20–30 отечественные производители вполне могут достигнуть половины этих объе­мов.

 Не может не радовать, что россияне все больше пьют натуральный квас. Еще несколько лет назад магазины были завалены так называемым квасным напитком. Он делался из дешевого концентрата и, по сути, ничем не отличался от обычной «химической» газировки. Сейчас большая часть кваса в магазинах – живого брожения. По количеству микроорганизмов он сопоставим с кефиром. И вкусно, и для здоровья полезно.

Как отличить настоящий квас

 РАЗНИЦА между квасом и квасным напитком – как между художником и худобой. Напиток делают из воды и концентрата. В нем нет ни натуральных продуктов, ни витаминов – одни красители и ароматизаторы.

 Приготовление подлинного русского кваса – сложная и длительная процедура. Сначала приготовляется сусло. Самое главное в этом процессе – ингредиенты. В сусле не должно быть ни сахара, ни муки. Только солод, иногда с добавлением хмеля. В России квасное сусло изготавливают в основном при хлебопекарнях и пивзаводах. Для них это побочный продукт, и качество оставляет желать лучшего. Поэтому крупные производители кваса предпочитают не доверять изготовление сусла «посторонним». Например, Группа «Бородино» на базе собственного завода в Оренбурге запустила новое производство. На нем можно изготавливать до 30 т сусла в сутки. Собственное производство квасного сусла закроет потребности компании в сырье.

 Сам квас изготавливают так. Сначала в сусло добавляются дрожжи. Технология здесь не такая простая, как кажется. Например, раствор нужно непрерывно мешать – иначе нижние слои останутся без кислорода и скиснут. Потом сусло с дрожжами подогревают и оставляют бродить. Через сутки – не раньше – со смеси снимают пробу и удаляют дрожжевой осадок. Только тогда квас разливают по бутылкам.

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