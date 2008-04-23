В Москве появился безлимитный сотовый тариф за 300 рублей

ГОД назад моя сестра стала счастливой обладательницей новенькой «однушки» в подмосковной Балашихе. Радости не было предела, тем более что событие совпало еще и с рождением сына. Все бы хорошо, но в новостройке нет стационарной телефонной связи – очередь на установку растянулась на месяцы. А потому все общение происходит по мобильному – спросить совета у мамы, заказать продукты в интернет-магазине, дозвониться до местной детской поликлиники… Счета за мобильную связь превышают доступные пределы, а сестре еще 15 лет расплачиваться за ипотеку.

Минимизировать расходы на связь удалось неожиданным образом. Совсем недавно московская сотовая сеть Мегафон предложила своим абонентам уникальную услугу «Домашняя зона» – мобильный телефон теперь можно использовать по «домашним» расценкам. Удобство заключается в том, что, как только аппарат оказывается в вашем жилище, текущий тариф меняется на льготный безлимитный. В месяц «Домашняя зона» обходится всего в 300 руб., что дешевле, чем абонентская плата за городской телефон, в котором, кстати, необходимость отпала совершенно. Сестре теперь требуется только один аппарат для мобильных и домашних телефонных переговоров.

Кстати, для москвичей, которые большую часть времени проводят на работе, услуга позволяет общаться по льготным тарифам в офисе – стоит лишь определить его своей домашней зоной. Что касается дополнительных услуг связи, то абонентам «Домашней зоны» не требуется специально подключать и оплачивать определитель номера, услуга уже включена. Для сравнения, фиксированная связь дает возможность пользоваться определителем номера только при подключении конкретной телефонной линии к цифровым автоматизированным станциям, которые функционируют далеко не во всех районах Москвы и области.

История «мытарств» моей сестры закончилась «телефонной амнистией». Общение с мамой, вызов врача на дом – теперь не проблема. Да и прогуливаясь во дворе с малышом, она не отказывает себе в известной женской слабости – поболтать с подружкой по телефону. И все за 300 рублей в месяц!