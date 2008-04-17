Горячее небо холодной войны

В НАЧАЛЕ марта состоялась презентация этой неординарной книги. Мы рады сообщить, что книга, без сомнения, удалась и будет интересна не только специалистам-историкам, но и самому широкому кругу читателей. Автор – полковник в отставке, прослуживший больше 30 лет в ВВС, ПВО и РВСН, – сумел в увлекательной форме рассказать о том, что всегда оставалось за рамками официальной пропаганды. О будничном героизме военных летчиков и ракетчиков, часто ценой собственной жизни сохранявших покой своей страны.

Большая часть книги посвящена молодым летчикам послевоенного поколения, которые первыми освоили истребители МиГ-15. Им, вчерашним курсантам, было поручено переучивать слушателей военно-воздушной академии с поршневых самолетов на реактивные.

Матерые «ученики» с полковничьими погонами, ветераны воздушных боев с Люфтваффе и схваток с американскими пилотами в небе Кореи, с любопытством смотрели на своих желторотых инструкторов. А те в свою очередь узнавали от них неприкрашенную правду войны и набирались боевого опыта. Им еще предстояла своя битва в горячем небе холодной войны. И то, что она так и не переросла в настоящую, – во многом их заслуга.