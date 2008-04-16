Россия сделала последнюю затяжку

Россия – рай для «производителей зла». В какой еще стране табачным компаниям позволят зарабатывать по 5 млрд. долл. в год ценой потери 300 тыс. жизней? Именно столько людей ежегодно умирает в нашей стране от болезней, связанных с курением.

Борцы с вредной привычкой уповают на международное право. Они надеются, что скоро «дымовая завеса» над Россией станет чуть менее плотной. Пять лет назад 192 государства подписали конвенцию по борьбе с курением. 11 апреля Россия – последней в мире – наконец-то влилась в число ратифицировавших ее стран. Мы тянули, сколько могли, но дальше было уже неприлично…

В связи с этим население начали стращать запретом на курение в кафе, ресторанах и общественных местах. А также тем, что средняя стоимость сигарет к 2010 г. поднимется до 100 руб. за пачку. Но все это – ерунда. Толку от конвенции мало. Правительство она ни к чему не обязывает, в ней – одни рекомендации. Значит, табачное лобби может праздновать очередную победу над здравым смыслом?

Табачные и алкогольные компании искренне обижаются, когда их называют «производителями зла». Они доказывают, что курение – прекрасный способ решить тяжкие проблемы здравоохранения и пенсионной системы. Особенно – в странах с быстро стареющим населением. Таких как Россия.

Каким же образом табак улучшает социалку? Держитесь крепче… Несколько лет назад достоянием общественности стал скандальный доклад, подготовленный по заказу компании «Филип Моррис». Транснациональная корпорация решила раз и навсегда пресечь разговоры, что государства тратят на лечение курильщиков слишком много денег.

Американский концерн взял для примера маленькую Чехию. С цифрами в руках он доказал, что преждевременная смерть курильщиков сохраняет тамошнему правительству более 150 млн. долл. в год. По статистике, любители табака отходят в мир иной на 8–15 лет раньше некурящих. Вот и возникает немалая экономия на государственном здравоохранении, пенсиях и содержании домов престарелых… Вдобавок потребители сигарет платят высокие налоги, заложенные в их стоимость. Да и расходы на врачей у них в полтора раза выше…

Когда документ попал в печать, поднялся скандал на весь мир. Еще бы – какая другая компания будет хвалиться, что сохраняет деньги властям, убивая своих клиентов? Хотя эксперты признали, что выкладки – в целом верные. Тут поневоле задумаешься. Российский Пенсионный фонд трещит по швам. «Бесплатное» здравоохранение налажено из рук вон плохо. Не потому ли наше правительство дало зеленый свет табачным компаниям? Российское законодательство по отношению к ним – одно из самых либеральных в мире. Тем временем средняя продолжительность жизни мужчин в стране – 59 лет. В аккурат – дожить до пенсионной черты и затем избавить государство от лишних расходов…

Звучит цинично, но – похоже на правду. Вот простые факты: курильщиков в России – 40 млн. человек. У нас дымят 65% мужчин и 30% женщин. Это сомнительное достижение позволило России подняться на верхние строчки мирового сигаретного рейтинга. В потреблении табака мы отстаем только от Индии и Китая. Но, поскольку эта культура почти не растет в нашей стране, мы стали ее основным мировым импортером…

В результате наряду со странами третьего мира Россия превратилась в последний оплот мировых табачных корпораций. В последние 30 лет потребление табака в развитых странах неуклонно падает. У нас – растет со скоростью снежного кома. Для сравнения: в 1990 г. наше население выкуривало 150 млрд. сигарет и папирос в год. В прошлом году мы поставили антирекорд, «выдув»… 400 млрд. сигарет.

А вот и последствия этого рекорда. Ежегодно по всему миру табак убивает 5 млн. человек. Из них 300 тыс. мужчин и 30 тыс. женщин – в нашей стране.

К середине 1990-х гг. тройка ведущих мировых табачных компаний скупила 90% всех сигаретных заводов в нашей стране.

Как мы дошли до жизни такой? Очень просто: в начале 1990-х годов правительство во всю ширь распахнуло объятья перед мировыми табачными гигантами. Такого режима благоприятствования у них не было даже в самых диких странах Африки и Южной Америки. Корпорации пустились во все тяжкие. Для этого у них были все условия. Во-первых, в России долгое время не существовало никаких запретов на рекламу сигарет. Телевизионные ролики с «дымящимся ядом» мелькали в перерывах между детскими передачами. В середине 1990-х гг. реклама табака украшала половину всех уличных щитов и две трети всех полиэтиленовых пакетов в стране.

Во-вторых, территория России стала плацдармом для табачного наступления американских корпораций на СНГ. К середине 1990-х гг. тройка ведущих мировых табачных компаний скупила 90% всех сигаретных заводов в нашей стране. Добиться этого было легко. «Местных» табачников быстро загнали в нишу самых дешевых сигарет и папирос. Поскольку благосостояние населения росло, эта ниша постоянно сужалась. В итоге отечественные заводы один за другим капитулировали перед транснациональными корпорациями.

Когда с независимыми производителями было покончено, настало время для второго этапа наступательной операции. Корпорации модернизировали скупленные заводы, причем – с изрядным запасом мощности. В общей сложности отечественный «табачный конвейер» может выпускать до 800 млрд. сигарет в год.

А как же государство? В СССР табак был третьим по величине источником пополнения казны – после нефти и алкоголя. Но в начале 1990-х чиновники ни с того ни с сего отдали эту индустрию в руки американских корпораций. Это все равно, что подарить им бесконечную золотую жилу.

В результате казна лишилась огромных доходов. По подсчетам «АН», тройка мировых сигаретных концернов зарабатывает в нашей стране более 100 млрд. руб. в год. И это – только чистая прибыль. Для справки – в дорогие марки сигарет кладут смесь табаков по 7–10 долл. за килограмм. В дешевые – по 1,5– 2 доллара. С учетом стоимости коробочки, ароматизаторов и т.д. себестоимость даже элитной пачки сигарет не превышает 5 рублей… Значит, табачники получают несколько сотен, а то и тысяч процентов прибыли.

В то же время государству от этой индустрии достается… «шерсти клок». Акцизы на табак исчисляются по сложной схеме и растут на 20–30% в год. Тем не менее даже с дорогих сигарет стоимостью 40–50 руб. за пачку государство получает… всего 2,5–3 рубля. Власть словно специально сама себе регулярно подставляет подножки. Например, в 2003 г. чиновники перешли от фиксированной ставки акцизов на сигареты к смешанной. Было объявлено, что это делается ради пополнения бюджета. На деле же сбор налогов с табачной индустрии враз упал на четверть…

Понятно, что государственные мужи потакают табачникам далеко не бесплатно. Ясно и то, что рано или поздно им все равно волей-неволей придется наступить на хвост табачному лобби. Тут стоит присмотреться к зарубежному опыту. В США борьба с курением растянулась на три десятка лет. Правительство действовало через сплошное «нельзя». Последовательно запретили курить в самолетах, на улице, потом – в барах. Полностью исключили любую рекламу сигарет… Итог – с 1980 г. потребление сигарет в США упало с 35 млрд. пачек в год до 20 миллиардов. При том, что численность населения за то же время выросла в 1,5 раза.

Так что одолеть табачного змея – задача вполне реальная. Правда, для этого нужно начать бороться с ним не напоказ, а взаправду.