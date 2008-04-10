//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Телеборьба с обжорством

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ ]

Телеборьба с обжорством
Фото Г. УСОЕВА

 – ФЕКЛА, ваша программа выходит относительно недавно. Поэтому, наверное, еще не все наши читатели успели ее посмотреть. Скажите в нескольких словах, что она собой представляет?

– Сначала мы показываем небольшой документальный фильм о людях, которые решили похудеть. С помощью диетолога Марианны Трифоновой они «проживают» на экране 8-недельное испытание – голодание. Но говорить сотни раз о том, как правильно худеть, нам показалось скучно. И мы решили добавить к фильму ток-шоу, в котором говорим о еде вообще.

Еда – это визитная карточка. Заметьте, между едой и общением у нас практически поставлен знак равенства. Мы всегда едим: на свидании, деловой встрече, презентации и так далее.

– У вас нет ощущения, что фильм и ток-шоу между собой не очень связаны?

– Может быть. Но это первая попытка на ТВ скрестить «ужа с ежом» – соединить документальный фильм с ток-шоу. Сначала были отсняты фильмы, потом записывались ток-шоу. Эксперимент мне кажется интересным.

– Вы так задорно ведете беседу в студии, вспоминаете любопытные истории из личной жизни. Это импровизация или сценарий?

– И то и другое. Мы с шеф-редактором программы пишем сценарий, думаем, кого пригласить. Обговариваем с гостями их позицию, чтобы не услышать в эфире ответ: «Не знаю, ничего об этом не думаю». Во время разговора начинается импровизация. Чем больше я работаю, тем больше начинаю ценить эмоции. Мне кажется, что на телевидении информация не так важна, как эмоции, чувства.

– Что вам самой интереснее всего в этой программе?

– Конечно, люди. Мне вообще все люди интересны. А тут камера приходит к ним домой, залезает в холодильник, заставляет худеть – настоящее испытание для человека. Кстати, часто в противостоянии строгого доктора и героев я оказывалась на стороне последних. Просто видела, сколько любви вложено в маринованные помидорчики и как трудно с ними расставаться. Я очень ценю практическую сторону телевидения, поэтому даже если только десять человек с помощью нашей программы изменили отношение к своему телу, воплотили свою мечту, то это уже очень хорошо.

– Вегетарианством вы никогда не увлекались?

– Был период, когда я не ела мяса. Потом отказалась от вегетарианства, а сейчас снова к нему возвращаюсь. Я не мясоед, и дома у нас не очень любят мясо.

– Ваша телевизионная биография складывается причудливо: «Времечко», «Стань звездой», «Все сразу!» с Петром Фадеевым, «Большой обед», цикл «Династии», теперь новая программа на «России». Эти метания – черта вашей натуры?

– Не буду гневить Бога и роптать на судьбу, мне везло очень во многом. Я всегда знала, зачем делала ту или иную программу. Хотя Петр Фадеев говорит, что я прыгаю с проекта на проект, потому что мне не сидится на одном месте. Но на самом деле это были осознанные перемещения. Мне хотелось попробовать себя в различных жанрах. Что, впрочем, имеет и свои минусы, потому что телезрителям трудно связать меня с каким-то одним проектом. А для телевизионного человека очень важно ассоциироваться с какой-то определенной программой.

– Вы ощущаете какую-то родственную, генетическую связь с Львом Николаевичем?

– Мне очень трудно судить о Льве Николаевиче, потому что мои представления о нем строятся на тех же знаниях и мифах, что и у всех. Толстой величиной своего гения поднят на такой пьедестал, что к нему трудно относиться по-человечески, по-родственному. Особой генетической связи я не чувствую, разве что мой отец и дед были внешне похожи на Льва Николаевича. И, наверное, какие-то черты отца передались и мне.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Дробыша свои не раздражают...

Дробыша свои не раздражают...

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его откровенно раздражают, и он не может сдерживаться и молчать, когда видит бездарь. Правда, какую-то другую бездарь он как бы и не замечает, а совсем наоборот...

//Политика

Захарова прокомментировала высказывание Трампа о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы"

Захарова прокомментировала высказывание Трампа о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее высказывание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, о том, что "Россия должна убраться из Венесуэлы. Захарова посоветовала главе государства сначала выполнять свои обещания.

//В мире

Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года

Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года

Госсекретарь США Майк Помпео сделал резонансное заявление вечером в минувшую среду, 27 марта. По словам главы внешнеполитического ведомства, РФ вмешивается в выборы в Штатах минимум с 2004 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Ещё один кандидат в президенты Украины захотел сойти с дистанции

Ещё один кандидат в президенты Украины захотел сойти с дистанции

Александр Мороз по собственному желанию захотел покинуть предвыборную гонку, и попросил избирателей больше не считать его кандидатом в президенты Украины. Официально снять свою кандидатуру он не смог, поскольку все допустимые для этого сроки уже прошли.

//В мире

Трамп: Россия должна уйти из Венесуэлы

Трамп: Россия должна уйти из Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Америки сделал резонансное заявление днем в среду, 27 марта. По словам американского политика, Россия "должна уйти из Венесуэлы", причем в самое ближайшее время.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Гуаидо назвал дату начала операции по свержению Мадуро

Гуаидо назвал дату начала операции по свержению Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо вечером в среду, 27 марта, назвал дату начала процесса свержения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Операция получила название "Свобода".

//Общество

В Москве одну из станций метрополитена закроют на два года

В Москве одну из станций метрополитена закроют на два года

С 30 марта будет закрыта станция столичного метрополитена «Каховская». Планируется, что она будет вновь открыта спустя два года – в 2021 году. Закрыть станцию пришлось из-за строительства новой линии.

//Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Вечером в среду, 27 марта, стало известно, что бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов арестован. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Политика

В Северной столице  предвыборная лихорадка

В Северной столице  предвыборная лихорадка

Главными региональными выборами 8 сентября 2019 г. станут выборы губернатора Санкт-Петербурга.  Поэтому все усилия внутриполитического блока АП брошены сейчас на губернаторские выборы в Питере. Наступило даже внутриполитическое затишье по всем другим направлениям.

//Новости СМИ2

//Политика

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Кому в Минске нужен местный «майдан»?

Белорусские власти так и не пришли к единому выводу – устремить свой взор на Запад или остаться при Востоке? Самый ярый «западник» – министр иностранных дел Макей. Его подчинённые так и норовят наговорить гадостей в адрес Москвы. К примеру, облить грязью российского посла.

//Политика

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Чубайс помог выманить Абызова из Италии?

Арест в Москве 26 марта экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова не на шутку взбудоражил российскую элиту. Соцсети переполнены подробностями и версиями происходящего. Задержание повергло в ступор многих чиновников в аппарате правительства.

//Политика

Стратеги Карибского моря

Стратеги Карибского моря

Пока западная пресса без устали предупреждала всё «прогрессивное человечество» о том, что Москва готовится напасть на страны Прибалтики, российские военные высадились в Венесуэле. Самолёты доставили на берег Карибского моря десятки тонн специального и сто российских военных

//Общество

Безумство дронов

Безумство дронов

Боевая практика стран НАТО и Израиля подтвердила главное – беспилотники в армиях и военно-воздушных силах стали реальной ударной силой. И  самостоятельным родом войск. Компьютер (мозг боевого дрона) способен без проблем переварить нечеловеческие перегрузки воздушных схваток.

//Общество

Дума о дури

Дума о дури

День смеха, отмечаемый 1 апреля, всегда был для брата-журналиста поводом покуражиться: сообщить, что правительство объявило день Куликовской битвы выходным, а депутат Милонов ушёл наконец в монастырь. Именно депутатские инициативы заставляют нас поглядывать на календарь

//Общество

Наука разрушать

Наука разрушать

В конце февраля 2019 г. государственный Российский научный фонд (РНФ) свернул на неопределённый срок бюджетное финансирование более чем 300 научных проектов на 7,3 млрд рублей. В объяснениях не разобраться: почему-то между госпосредниками нет каких-то соглашений.

//Новости партнеров

//Общество

«Каштан» для губернатора

«Каштан» для губернатора

Два БТР спецгруппы разведки группировки войск в Чечне спокойно возвращались в место дислокации на Ханкалу. Миновали Аргун, до поворота на базу оставалось буквально три-четыре километра. Взрыва никто не услышал, просто какая-то сила смела людей на разбитый асфальт…

//Общество

Весеннее обострение стратегической авиации США

Весеннее обострение стратегической авиации США

Сообщения в лентах новостей кишат упоминаниями о полётах у наших границ на Балтике американских тяжёлых стратегических бомбардировщиков В-52Н «Стратофортресс». Это единственные в ВВС США носители крылатых ракет большой дальности с ядерными зарядами. Что происходит?

//Культура

Кто убил Марину Левкоеву?

Кто убил Марину Левкоеву?

В обществе идёт активное обсуждение первых серий фильма «Содержанки» в постановке Константина Богомолова, известного театрального экспериментатора. «Содержанки» – не телесериал, они расцвели на видеоплатформе Start, несколько серий доступны в Интернете. Я посмотрела четыре и на этом, пожалуй, остановлюсь.Встреча с прекрасным состоялась… 

//Общество

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

Внешэкономбанк: против лома нет приёма

История о том, как влиятельная государственная машина, не чувствительная к правам граждан в Геленджике, хладнокровно содействует лишению их законного имущества. 31 семья может лишиться приобретённой недвижимости, потому что Внешэкономбанк не содействует её выводу из-под залога.

//Общество

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

Голодающие ветераны требуют отставки губернатора Ставрополья

В Ставропольском крае скандал. Жители села Казинка Андроповского района требуют отставки губернатора Владимира Владимирова и его правительства. Причём требуют посредством единственного доступного им способа – с помощью голодовки. Все остальные методы уже перепробовали.

//Спорт

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Метро в Подмосковье?  Сейчас нет ничего невозможного!

Рассказать о будущем подземки «Аргументам недели» согласился президент Союза московских архитекторов, главный архитектор проектно-изыскательского института по строительству метрополитена и транспортных сооружений Николай ШУМАКОВ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Юлия Меньшова извинилась за фото с Пхукета в бикини
2

Участница группы "Фабрика" Саша Савельева впервые стала матерью
3

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
4

Сборная Москвы заняла первое место по итогам IX зимней Спартакиады учащихся России
5

"Эта травля невыносима", первый муж Юлии Началовой отрицает все обвинения в свой адрес

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры