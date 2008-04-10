Телеборьба с обжорством

– ФЕКЛА, ваша программа выходит относительно недавно. Поэтому, наверное, еще не все наши читатели успели ее посмотреть. Скажите в нескольких словах, что она собой представляет?

– Сначала мы показываем небольшой документальный фильм о людях, которые решили похудеть. С помощью диетолога Марианны Трифоновой они «проживают» на экране 8-недельное испытание – голодание. Но говорить сотни раз о том, как правильно худеть, нам показалось скучно. И мы решили добавить к фильму ток-шоу, в котором говорим о еде вообще.

Еда – это визитная карточка. Заметьте, между едой и общением у нас практически поставлен знак равенства. Мы всегда едим: на свидании, деловой встрече, презентации и так далее.

– У вас нет ощущения, что фильм и ток-шоу между собой не очень связаны?

– Может быть. Но это первая попытка на ТВ скрестить «ужа с ежом» – соединить документальный фильм с ток-шоу. Сначала были отсняты фильмы, потом записывались ток-шоу. Эксперимент мне кажется интересным.

– Вы так задорно ведете беседу в студии, вспоминаете любопытные истории из личной жизни. Это импровизация или сценарий?

– И то и другое. Мы с шеф-редактором программы пишем сценарий, думаем, кого пригласить. Обговариваем с гостями их позицию, чтобы не услышать в эфире ответ: «Не знаю, ничего об этом не думаю». Во время разговора начинается импровизация. Чем больше я работаю, тем больше начинаю ценить эмоции. Мне кажется, что на телевидении информация не так важна, как эмоции, чувства.

– Что вам самой интереснее всего в этой программе?

– Конечно, люди. Мне вообще все люди интересны. А тут камера приходит к ним домой, залезает в холодильник, заставляет худеть – настоящее испытание для человека. Кстати, часто в противостоянии строгого доктора и героев я оказывалась на стороне последних. Просто видела, сколько любви вложено в маринованные помидорчики и как трудно с ними расставаться. Я очень ценю практическую сторону телевидения, поэтому даже если только десять человек с помощью нашей программы изменили отношение к своему телу, воплотили свою мечту, то это уже очень хорошо.

– Вегетарианством вы никогда не увлекались?

– Был период, когда я не ела мяса. Потом отказалась от вегетарианства, а сейчас снова к нему возвращаюсь. Я не мясоед, и дома у нас не очень любят мясо.

– Ваша телевизионная биография складывается причудливо: «Времечко», «Стань звездой», «Все сразу!» с Петром Фадеевым, «Большой обед», цикл «Династии», теперь новая программа на «России». Эти метания – черта вашей натуры?

– Не буду гневить Бога и роптать на судьбу, мне везло очень во многом. Я всегда знала, зачем делала ту или иную программу. Хотя Петр Фадеев говорит, что я прыгаю с проекта на проект, потому что мне не сидится на одном месте. Но на самом деле это были осознанные перемещения. Мне хотелось попробовать себя в различных жанрах. Что, впрочем, имеет и свои минусы, потому что телезрителям трудно связать меня с каким-то одним проектом. А для телевизионного человека очень важно ассоциироваться с какой-то определенной программой.

– Вы ощущаете какую-то родственную, генетическую связь с Львом Николаевичем?

– Мне очень трудно судить о Льве Николаевиче, потому что мои представления о нем строятся на тех же знаниях и мифах, что и у всех. Толстой величиной своего гения поднят на такой пьедестал, что к нему трудно относиться по-человечески, по-родственному. Особой генетической связи я не чувствую, разве что мой отец и дед были внешне похожи на Льва Николаевича. И, наверное, какие-то черты отца передались и мне.