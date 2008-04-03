//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Что за охрана, ЧОП побери!

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Что за охрана, ЧОП побери!
Фото С. ХАЛЬЗОВА

 На сегодняшний день в городе действует 5 тыс. охранных предприятий. На руках у московских охранников находится 30 тыс. единиц оружия. Новый законопроект, уже принятый в первом чтении, должен перекроить рынок охранных услуг.

 Прежде всего, предлагается: ограничить круг людей, допущенных к охранной и детективной деятельности, и подвергнуть их жесткому лицензированию.

 Увеличить с 10 до 500 тыс. руб. размер уставного капитала частных охранных предприятий (ЧОПов). Изъять оружие – сотрудники ЧОПов должны будут арендовать его у государственных правоохранительных органов. Согласно проекту закона, собственникам предприятий и общественно-политическим организациям запретят выступать в качестве учредителей ЧОПов.

 Столь жесткие меры МВД РФ (а именно оно выступило главным разработчиком законопроекта) объясняет заботой о безопасности граждан. Например, бывали случаи, когда оружие частных охранников оказывалось в руках бандитов. Известны даже расценки на аренду – от 500 до 1 тыс. долл. в месяц за «ствол».

 Необходимость жесткого лицензирования объясняется тем, что среди сотрудников охранных структур встречаются люди с нестабильной психикой, запойные и даже судимые. Таких людей можно найти среди охранников торговых центров. Охранять магазины идут, как правило, люди, приехавшие в Москву из регионов не от хорошей жизни. Они работают вахтовым методом (то есть в течение двух недель стоят на дежурстве без смены). Спят по 2–3 часа в сутки где-нибудь в подсобке. И зарабатывают по 20–25 тыс. руб. в месяц. От усталости такой охранник может впасть в агрессию и даже дубинкой огреть.

 Спору нет, что такую охранную деятельность нужно прикрыть. Но под лозунгом борьбы с недобросовестными ЧОПами собираются ликвидировать и службы безопасности. Речь идет о внутренних подразделениях московских банков, страховых и нефтяных компаний, городских учреждений, призванных защищать бизнес от недобросовестных конкурентов и промышленного шпионажа.

 Вне закона окажутся не банальные охранники, а интеллектуальные работники, ведущие сложную аналитическую деятельность. Например, сотрудники СБ банков, выясняющие благонадежность клиентов, берущих кредиты на большие суммы. Или работники службы безопасности Московского метрополитена. Ликвидация этого отдела городской подземки всерьез ударит по безопасности пассажиров. Руководство метрополитена уже высказало на этот счет свою обеспокоенность.

 Кому помешали службы безопасности? Говорят, что их возможная ликвидация и одновременное укрупнение ЧОПов (к этому неизбежно приведет ужесточение требований и увеличение суммы уставного капитала) – звенья одной цепи. Идет процесс выдавливания конкурентов с рынка охранных услуг. При этом по городу ходят слухи, что вневедомственная охрана хочет акционироваться. 100% акций будут у государства. Так что все ниточки оперативно-розыскной и охранной деятельности скоро сосредоточатся в государственных руках.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Дробыша свои не раздражают...

Дробыша свои не раздражают...

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его откровенно раздражают, и он не может сдерживаться и молчать, когда видит бездарь. Правда, какую-то другую бездарь он как бы и не замечает, а совсем наоборот...

//В мире

Пушков предрек бесконечную войну с Украиной в случае присоединения Донбасса к РФ

Пушков предрек бесконечную войну с Украиной в случае присоединения Донбасса к РФ

Присоединение Донецкой и Луганской народных республик к России привело бы к началу военного конфликта с Украиной. Соответствующей точки зрения придерживается Алексей Пушков, член Совета Федерации.

//Армия

Разведчики НАТО активизировались на границах РФ

Разведчики НАТО активизировались на границах РФ

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в ходе научно-практической конференции в Москве заявил, что государства, входящие в Североатлантический альянс активизируют разведдеятельность у границ РФ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Граждане России смогут получать пенсию и без прописки

Граждане России смогут получать пенсию и без прописки

Жители страны, не имеющие зарегистрированного места проживания, получат возможность получать социальные пенсионные выплаты по адресу фактического места жительства.

//В мире

Помпео: приоритетом бюджета США является борьба с влиянием России

Помпео: приоритетом бюджета США является борьба с влиянием России

Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 27 марта, сделал важное заявление. По словам дипломата, приоритетом бюджета страны сейчас является борьба с "пагубным влиянием" Российской Федерации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Слава светлому уму

Слава светлому уму

Во времена СССР в Находке был центр по выпуску дальневосточной консервированной морской продукции. Качество ее было не всегда на уровне, но количество такое, что консервами кильки в томате закусывали и в столицах союзных республик, и в деревнях с аулами бывшей необъятной родины.

//В мире

Заоблачные проблемы «AirBaltic»: от самолетов до пилотов

Заоблачные проблемы «AirBaltic»: от самолетов до пилотов

Г-на Анрийса Матисса до сих пор называют «народным министром». И это соответствует действительности: экс-глава министерства сообщения вникал во все нюансы ведомства, и прекрасно знал, как вывести на международный уровень авиакомпанию Латвии «AirBaltic».

//Общество

Абызова просят оставить под домашним арестом в Барвихе

Абызова просят оставить под домашним арестом в Барвихе

Защита обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова предложила поместить его под домашний арест. Адвокат подсудимого Александр Аснис попросил суд о любой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Спорт

Путин: спорт является важным государственным делом

Путин: спорт является важным государственным делом

Российский лидер Владимир Путин днем в среду, 27 марта, заявил, что спорт является не только способом развлечения. По словам главы государства, эта сфера жизни – важное государственное дело.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

"Я не примирюсь с убийцей моего мужа", Божена Рынска о том, что после смерти Малашенко не хочет жить

"Я не примирюсь с убийцей моего мужа", Божена Рынска о том, что после смерти Малашенко не хочет жить

Божена Рынска рассказала о том, что до сих пор не пережила смерть Игоря Малашенко. Она винит себя, что не полетела за ним в Испанию, и верит, что если бы супруг не сдался, они могли бы жить долго и счастливо

//Общество

В Москве одну из станций метрополитена закроют на два года

В Москве одну из станций метрополитена закроют на два года

С 30 марта будет закрыта станция столичного метрополитена «Каховская». Планируется, что она будет вновь открыта спустя два года – в 2021 году. Закрыть станцию пришлось из-за строительства новой линии.

//В мире

Трамп: Россия должна уйти из Венесуэлы

Трамп: Россия должна уйти из Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Америки сделал резонансное заявление днем в среду, 27 марта. По словам американского политика, Россия "должна уйти из Венесуэлы", причем в самое ближайшее время.

//Происшествия

В Вологодской области потерпел крушение легкомоторный самолет, погиб человек

В Вологодской области потерпел крушение легкомоторный самолет, погиб человек

В Вологодской области в среду, 27 марта, потерпел крушение легкомоторный самолет "Птенец-3"". Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погиб один человек.

//Общество

Синоптики: весна в Москве наступила на 10 дней раньше срока

Синоптики: весна в Москве наступила на 10 дней раньше срока

Синоптики днем в среду, 27 марта, сообщили радостную новость для всех москвичей и гостей города. Согласно последней информации, весна в столице России наступила на десять дней раньше срока.

//Политика

Россия согласна с планами Медведчука по восстановлению мира

Россия согласна с планами Медведчука по восстановлению мира

Борис Грызлов заявил, что Россия полностью поддерживает план Виктора Медведчука по восстановлению мира на территории Украины. При этом полпред отметил, что идея Медведчука в полной мере соответствует Минским соглашениям.

//Новости партнеров

//Общество

Следком нашел у Абызова недвижимость за рубежом

Следком нашел у Абызова недвижимость за рубежом

У бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова обнаружилось недвижимое имущество сразу в двух странах Европы. С таким заявлением выступил представитель следственного комитета РФ.

//Общество

В ходе конфликта мужчина зарезал собственного сына

В ходе конфликта мужчина зарезал собственного сына

Инцидент произошел в доме по улице Подольцева, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа. Следователи установили, что у подозреваемого случился конфликт с его 30-летним сыном. Тогда злоумышленник несколько раз ударил родственника ножом в область груди.

//Наука

Ученые: зеленый чай может помочь в борьбе с диабетом и ожирением

Ученые: зеленый чай может помочь в борьбе с диабетом и ожирением

Ученые из Университета Огайо недавно провели ряд исследований и пришли к поразительному выводу. Согласно последним данным специалистов, зеленый чай может помочь в борьбе с диабетом и ожирением.

//Шоу-бизнес

Вакарчук напомнил украинцам об ответственности

Вакарчук напомнил украинцам об ответственности

Солист украинской группы «Океан Эльзы» призвал жителей страны к ответственности во время выборов президента Украины и попросил голосовать не «по приколу».

//В мире

Госсекретарь США намерен до середины года дважды посетить Азию

Госсекретарь США намерен до середины года дважды посетить Азию

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что до середины года намерен дважды посетить Азию. Об этом он сообщил на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

//Общество

Олигархи – лоббисты забирают краба

Олигархи – лоббисты забирают краба

Резонансный законопроект«О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» был внесён в Госдуму 19 марта. Суть ФЗ: 50% крабовых квот вывести на аукционные торги в интересах одной компании.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
3

Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной
4

"Эта травля невыносима", первый муж Юлии Началовой отрицает все обвинения в свой адрес
5

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры