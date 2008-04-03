Что за охрана, ЧОП побери!

На сегодняшний день в городе действует 5 тыс. охранных предприятий. На руках у московских охранников находится 30 тыс. единиц оружия. Новый законопроект, уже принятый в первом чтении, должен перекроить рынок охранных услуг.

Прежде всего, предлагается: ограничить круг людей, допущенных к охранной и детективной деятельности, и подвергнуть их жесткому лицензированию.

Увеличить с 10 до 500 тыс. руб. размер уставного капитала частных охранных предприятий (ЧОПов). Изъять оружие – сотрудники ЧОПов должны будут арендовать его у государственных правоохранительных органов. Согласно проекту закона, собственникам предприятий и общественно-политическим организациям запретят выступать в качестве учредителей ЧОПов.

Столь жесткие меры МВД РФ (а именно оно выступило главным разработчиком законопроекта) объясняет заботой о безопасности граждан. Например, бывали случаи, когда оружие частных охранников оказывалось в руках бандитов. Известны даже расценки на аренду – от 500 до 1 тыс. долл. в месяц за «ствол».

Необходимость жесткого лицензирования объясняется тем, что среди сотрудников охранных структур встречаются люди с нестабильной психикой, запойные и даже судимые. Таких людей можно найти среди охранников торговых центров. Охранять магазины идут, как правило, люди, приехавшие в Москву из регионов не от хорошей жизни. Они работают вахтовым методом (то есть в течение двух недель стоят на дежурстве без смены). Спят по 2–3 часа в сутки где-нибудь в подсобке. И зарабатывают по 20–25 тыс. руб. в месяц. От усталости такой охранник может впасть в агрессию и даже дубинкой огреть.

Спору нет, что такую охранную деятельность нужно прикрыть. Но под лозунгом борьбы с недобросовестными ЧОПами собираются ликвидировать и службы безопасности. Речь идет о внутренних подразделениях московских банков, страховых и нефтяных компаний, городских учреждений, призванных защищать бизнес от недобросовестных конкурентов и промышленного шпионажа.

Вне закона окажутся не банальные охранники, а интеллектуальные работники, ведущие сложную аналитическую деятельность. Например, сотрудники СБ банков, выясняющие благонадежность клиентов, берущих кредиты на большие суммы. Или работники службы безопасности Московского метрополитена. Ликвидация этого отдела городской подземки всерьез ударит по безопасности пассажиров. Руководство метрополитена уже высказало на этот счет свою обеспокоенность.

Кому помешали службы безопасности? Говорят, что их возможная ликвидация и одновременное укрупнение ЧОПов (к этому неизбежно приведет ужесточение требований и увеличение суммы уставного капитала) – звенья одной цепи. Идет процесс выдавливания конкурентов с рынка охранных услуг. При этом по городу ходят слухи, что вневедомственная охрана хочет акционироваться. 100% акций будут у государства. Так что все ниточки оперативно-розыскной и охранной деятельности скоро сосредоточатся в государственных руках.