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Заряжено и готово к выстрелу

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ, фото автора ]

Заряжено и готово к выстрелу
А. Дорф: «Наши предшественники себя ценили»

Стволы за колючей проволокой

 «НЕБОСКРЕБ» заводоуправления Ижев­ского механического завода удивляет многометровой светящейся вывеской Baikal. Говорят, самая крупная рекламная кон­струкция между реками Волгой и Уралом! Оказалось, Ижмех вернул себе товарный знак, под которым почти 40 лет, до самого развала СССР, внешнеторговое объединение «Разноэкспорт» экспортировало охотничье оружие. Знак был разработан здесь же знаменитым гравером Леонардом Васевым. Естественно, терять раскрученный бренд было бы глупо.

 Огромная территория, почти 13 тыс. работников, ряды колючей проволоки над глухим забором. В Великую Отечественную в цехах предприятия производили противотанковые ружья Симонова и Дегтярева, армейский пистолет ТТ и знаменитый револьвер наган.

 Сравнительно недавно – переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела» и «Игла», управляемые ракеты «воздух-воздух», противотанковое вооружение и даже мотоциклетные двигатели. Стрелковое оружие было лишь одним из многих видов деятельности.

 Но после того как Ижевскому механическому оставили только производство пистолетов, охотничьего и спортивного оружия, пневматики, встала задача сохранить его потенциал и мощности. Получилось!

 Все производители стрелкового оружия имеют достаточно узкую специализацию и широкую географию. Есть холдинги – например «Беретта». Заводы итальянской компании разбросаны не по стране, а по странам! Италия, Турция, Финляндия…

 Ижевский механический завод, напротив, стал единственной в мире компанией, где в одной географической точке сосредоточено производство более 50 базовых моделей стрелкового оружия. Завод с полным технологическим циклом: от цеха точного литья до готового изделия. То, что для других казалось недостатком и «совковым» подходом, на Ижмехе превратили в огромный плюс. Не надо бегать в поисках надежного смежника или поставщика комплектующих. Главная проблема оте­чественной промышленности – разрыв производственных связей, утеря технологий, торговые центры на месте цехов – обошла завод стороной. Говорят, он единственный в оборонке, где не выставляли людей на улицу.

 Побывать на Ижевском заводе и не пострелять?! Сергей Самодел­кин, начальник испытательной станции, с ловкостью обращается с десятками пистолетов, ружей, карабинов. Заряжая оружие, он не смотрит на него – руки делают дело сами. Краткий инструктаж по каждой модели, и, как когда-то объяснял знакомый тренер по стрелковому спорту, из хорошего оружия мишень поразить просто: «Мушка, прорезь, плавный спуск!» Сотрудники групп «Альфа» и «Вым­пел» в книге почетных гостей оставили запись: «...Мы вам очень признательны! Пистолеты, которыми вооружены наши спецподразделения, работают безупречно».

Слабо?

 В 2005 г. ижевское полуавтоматическое охотничье ружье МР-153 вышло победителем в «издевательском» испытании. Его устроили эксперты итальянского оружейного издания. За 5 дней из рядового (не спецзаказ!) ружья сделали 50 тыс. выстрелов. Без осечек. Менялись стрелки, ствол от перегрева охлаждали в баке с водой! Это мировой рекорд – ни одно иностранное охотничье оружие такого варварства не потерпит.

 Как объяснил Михаил Драгунов, ведущий инженер-конструктор, такие показатели возможны только по одной причине:

 – Требования российской оборонки в части надежности всегда были и есть куда выше западных. Они перенесены на охотничье, гражданское оружие. После испытаний в пылевой камере любой импортный полуавтомат или пистолет стрелять отказывается. А для нас это всего лишь один из этапов отработки конструкции.

 Еще одна уникальная особенность МР‑153 – способность переваривать патроны разной размерности и мощности. В тире в магазин вперемешку зарядили пулевые «магнум» 12х89 и укороченные дробовые патроны 12х70 – автоматика ружья работает, как часы. Разница в энергетике патрона почти в два раза! Только по «отдаче» при выстреле стрелок чувствует разницу – после «магнума» плечо, куда упирался приклад, ощутимо заныло.

 «В бой» за это ружье идут иностранные покупатели. И самое интересное – оно особенно востребовано у итальянцев. Его у нас для своих торговых сетей закупают гранды – «Бенелли», «Беретта», «Франчи». А они законодатели мод в самозарядном оружии.

 Александр Дорф, главный специалист завода, заслуженный конструктор России, рассказывает, что ружье создавали с подачи американских оружейников всего за 14 месяцев.

 «А слабо вам сделать всеядное оружие? Вот это для нас было бы интересно!» Оказалось, не слабо. Потом уже основной партнер ижевцев в США, президент компании «Ремингтон» Томми Миллнер сказал прямо:

 – Я понял, что ваше МР-153 лучшее в мире!

 За рубежом такие ружья делают под заказ, счет идет на сотни. Ижевские мастера поставили дело на поток, выпускают десятки тысяч стволов.

 Что интересно, на заводе выпускают некоторые другие модели с клеймом… «Ремингтон». Что делать – американцы умеют торговать, у них огромный рынок сбыта. А у заводских конструкторов есть повод гордиться тем, что за рубежом наконец признали – в Ижевске умеют делать не только боевое, но и элитное охотничье оружие.

 Не стоит думать, что наши ружья пользуются спросом потому, что дешево стоят. Те, над которыми поработали мастера, ценятся высоко – германские дилеры платят за них до полумиллиона рублей.

Резерв генерального директора

 ОДНО из ключевых подразделений завода – Школа ружейных мастеров им. Васева. Сюда приходят и со школьной скамьи, и с дипломами о высшем образовании. Приходят «технари» и «художники». Одни учатся работать с механизмами и чертежами оружия, другие, возможно, всю жизнь будут его украшать – серебром, золотом, создавать причудливые узоры и рисунки в русском и европейском стилях.

 Кстати, между собой мастера такое оружие называют «коверным». Произведение искусства таскать по лесам и болотам с риском повредить насечку или лаковую миниатюру большинство владельцев не будет. Место коллекционных ружей – на стене. В музее предприятия, в комнате-сейфе, есть ружья, некогда изготовленные для Брежнева, Хрущева. В наградных пистолетах за блеском драгметаллов порой сложно узнать растиражированный в миллионах экземпляров ПМ.

 Ижевский гравер, прежде чем будет творить «в металле», должен представить и защитить перед худсоветом проект. Ювелирная работа!

 Учатся здесь резать деревянные части оружия, ложу. Иногда под анатомические особенности конкретного заказчика. Мастера так и называют себя: «Мы – ложейники!»

 Раньше похожая школа была и в Туле, но при акционировании оружейного завода сохранить ее не удалось – теперь локти кусают. Старые мастера еще есть, а молодых уже нет. Система передачи знаний от поколения к поколению потеряна.

 Руководит школой не седой мастер-оружейник, а весьма энергичная дама Любовь Климова. Она влюблена в свое дело, убеждена, что оружие – непременный атрибут настоящего мужчины.

А Татарстан против

 ГОССОВЕТ Республики Татарстан подготовил проект изменения в Федеральный закон «Об оружии». По сути, это запрет на оборот пневматического оружия и оружия самообороны, сходного по внешним конст­руктивным признакам с боевыми отечественными образцами. Вальтер и М-16 можно, а ПМ и АК – нельзя! Дескать, нечего пугать граждан и милиционеров. И что же российским заводам – бросать надежнейшие кон­струкции и заняться копированием, производством и рекламой «кольтов» и «беретт»? То-то иностранцы удивятся. Но, скорее всего, рынок будет стремительно заполнен импортной продукцией сомнительного качества, а отечественные производители останутся с носом.

Российское оружие вне закона

 РОССИЙСКОЕ оружие подвергается дискриминации на зарубежных рынках. Например, пресловутое соглашение, подписанное в рамках программы Гор – Черномырдин, стоит барьером для поставок пистолетов в США. Ясное дело, конкуренция – зачем пускать серьезного игрока в свой огород? В Штатах производителей предостаточно. Но вот парадокс: пистолет Макарова (ПМ) за океаном чрезвычайно популярен, американцы его называют в числе лучших «карманных» пистолетов ХХ века. И что же? ПМ на рынке США присутствует: болгарские и китайские оружейники совершенно легально заполняют прибыльную нишу. А Макаров Made in Russia вне закона – чиновники Госдепа объявили его оружием мафии (!). Хотя от китайской копии он отличается не боевыми характеристиками, а куда более высоким качеством изготовления.

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