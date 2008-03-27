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Эротический манеж

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

Эротический манеж

Так было всегда

 ЕЩЕ на аренах первых античных цирков особое место занимали мифологические и аллегорические сюжеты с эротическим оттенком – любовные игры «Пасифаи» или «Европы». Многие столетия артистки с открытой грудью (топлес) показывали номера со змеями, демонстрировали акробатические трюки, танцуя на руках между кинжалами, воткнутыми в землю.

 Украшением и гвоздем цирковых программ конца XVIII в. была наездница­балерина. В ее номере средством для разжигания сладострастия служило все: одежда, движения, позы. А знаменитая балерина Камарго вообще танцевала без трико. Она исполняла очень рискованные эротические пируэты и прыжки. Но что интересно – во время ее выступления невозможно было заметить ничего неприличного! Утонченность состояла в максимальном возбуждении чувств зрителей. Она добивалась того, чтобы каждый считал своей особой заслугой что-нибудь увидеть. В конце XIX в. появились номера с откровенным стриптизом. Например, «Раздевание на трапеции». Гимнастический аппарат подвешивался прямо над головами зрителей, артисты, не переставая выполнять трюки, постепенно освобождались от одежды, и все выступление в результате принимало яркую эротическую форму.

В нашей стране секса нет!

 В НАЧАЛЕ ХХ в. на манеже советского цирка утвердился аскетический стиль. Арены заполнили обезличенные и бесполые персонажи в спецодежде, изображавшие героических строителей молодого социалистического государства. На смену чувственной наезднице-балерине пришла бойкая девушка в военизированном костюме, которая в программке так и называлась – «Буденновка».

 В 60-х годах появился номер, который несколько раз прошел с оглушительным успехом. Артистка Э. Анзорге придумала и разыграла сюжет на вертикальном канате. В своем пластическом этюде она рассказала целую историю молодой женщины: томление в ожидании любви, долгожданная встреча и нахлынувшая страсть, отчаяние и страдание покинутой, безысходность и вновь надежда. Но очень быстро номер был запрещен – Анзорге обвинили в использовании порнографических поз и в сексуальной распущенности. Тогдашнее цирковое руководство углядело в вертикальном канате сходство с шестом для стриптиза. Это окончательно решило судьбу номера.

 Но вот парадокс – именно в советском цирке широко использовались костюмы в виде раздельных купальников, похожие на пляжные. Даже украшенные лентами и перьями, они не скрывали женской фигуры. Но почему-то эротических фантазий это не вызывало. Цирк воспринимался больше как спорт. А человеческое тело – всего лишь средство для установления рекорда.

До Запада нам еще далеко

 В СОВРЕМЕННОМ цирке эротика в большей степени присутствует на Западе. Например, в Англии есть откровенно эротический цирк. Предмет особой гордости его руководительницы – жонглеры вибраторами и обнаженный «глотатель огня», поджигающий грудь гибкой девушке-шпрехшталмейстеру. И хотя власти Великобритании выступали против такого рода шоу, билеты на премьерный показ были проданы задолго до назначенной даты.

 Другой пример – знаменитый канадский цирк Дю Солей, который готовил спектакль под названием Zumanity, определив его как «зрелище сугубо для взрослых». Один из актов этого представления планировался как выступление трансвеститов в воде, а другой – как этюд, исполняемый женщиной и несколькими мужчинами на акробатическом аппарате вроде клетки. Продюсер шоу заявлял, что представление удовлетворит зрителей разных сексуальных предпочтений. Россия, которая наравне с Китаем славится самой сильной цирковой школой и является главным поставщиком цирковых кадров по всему миру, до такого еще не дошла. В наших цирковых программах эротика пробивается очень осторожно, ненавязчиво, можно сказать, скромно.

Эротика – в массы и в… цирковые жанры

 СЕГОДНЯШНЕЕ время вообще эротизировано: от рекламы и глянцевых журналов до эстрады, кино и театра. Цирк тоже не остается в стороне. Тем более в этом искусстве много возможностей для эротики. Например, очень подходят для этого хула-хупы. Красивая, стройная девушка двигается по манежу, раскручивая на себе обручи. Не прерывая вращение хула-хупов, она может принимать самые разные позы, демонстрируя красоту фигуры. А если добавить к этому завораживающую музыку и откровенный костюм, получится вполне законченная эротическая картинка.

 То же самое можно сказать про акробатическую пару с трюками, выполняющимися всегда в близком контакте. Здесь просто напрашивается история любви, которая, конечно же, должна выражаться через эротические, сексуальные элементы.

 Еще один вариант – дрессура хищников. Если дрессировщица не скрывает свою женственность за образом воина-гладиатора, как это делала звезда советского цирка Ирина Бугримова, то даже без всякой дополнительной пластики она рождает очень яркие эротические ассоциации. Не прямолинейные, но глубокие. Только представьте – девушка в легком, воздушном платье, такая беззащитная и хрупкая, а вокруг огромные полосатые тигры – откровенный символ грубой мужской силы. Многие зрители-мужчины идентифицируют себя с такими хищниками, и можно только догадываться, какие фантазии рождаются в этот момент в их сознании.

 Другие жанры также «просятся» под эротический соус – каучук, воздушные гимнасты, акробаты на вертикальном шесте. Да, при желании любому жанру можно придать сексуальный оттенок. Например, в 1996 г. на международном фестивале на Красной площади разразился грандиозный скандал после выступления наших комиков-мимистов. Они разыграли сценку, где спародировали «Камасутру». Мэтры зарубежного цирка потребовали удалить пантомимистов из конкурсного показа. «Цирк – это семейное развлечение, а не ночной клуб!» – заявили возмущенные члены жюри.

Так есть ли опасность?

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, развиваясь и трансформируясь, наш цирк по-прежнему позиционируется как «семейное искусство». Так как же быть? Или для наших детей, которых, кажется, уже трудно чем-либо удивить, невинная цирковая эротика не таит в себе ничего страшного?

Прямая речь

ОЛЬГА Самохина, детский психолог:
 – Опасность «ненавязчивой» цирковой эротики состоит в ее гомеопатическом воздействии. Если ребенок с детства смотрит на юношей и девушек, которые эротично двигаются, слегка обнажая те или иные части тела, соприкасается с неким потаенным смыслом этого зрелища, он привыкает к тому, что это есть норма. А потом такого человека несложно продвинуть дальше – на восприятие более откровенных сюжетов и явлений. И тем самым отвлечь от более глубоких и важных человеческих ценностей. На самом деле эротика – одно из самых сильных средств манипуляционного воздействия. По-хорошему, цирк должен бы сохранять более пуританские традиции.

СЕРГЕЙ Макаров, искусствовед:
 – Я считаю, что нужно разделять представления для детей и для взрослых. В детских представлениях никаких намеков на эротические мотивы быть не должно. Не надо оглядываться на эстраду. Цирк для детей должен оставаться чистым искусством. А вечером, для взрослых, – пожалуйста, пусть будет эротика.

КАРИНА Багдасарова, заслуженная артистка России, дрессировщица хищников:
 – Цирк – это не искусство для детей! Это нормальное, полноценное искусство для всех. А что касается эротики, то почему тогда не запретить картины в музеях? Многие из них откровенно эротичны и при этом доступны для детей. Их же водят в музеи. Я считаю, в цирке нет никакой эротической опасности.

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