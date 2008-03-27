Под сенью леса дом родной

ОДИН из строителей такого жилья – Группа компаний «Бородино», широко известная в стране. Она входит в сотню крупнейших частных компаний России и работает в разных отраслях. Группа выпускает продукты питания (соки «Mr.Juce» и «7Я», квас «Старый», мороженое, конфеты), станки, оказывает финансовые услуги. Более пяти лет при Группе работает строительный дивизион. Сначала «Бородино» строила заводы и офисы. Теперь возводит и жилые дома.

К 2009 г. «Бородино» вложит в строительство 1,5 млрд. долл. и возведет 1 млн. кв. метров. Значительная часть этих площадей – жилые. Группа уже построила многоквартирный комплекс в Можайске площадью 21 тыс. кв. метров. На очереди – кварталы в Кимрах (Тверская область) и Нижнем Новгороде.

Особое внимание «Бородино» уделяет строительству в Калужской области. Там находятся предприятия Продуктового дивизиона Группы: консервный завод «Совпродпром» в Кондрово и фабрика «Русское мороженое» в Медыни. Кроме того, в той же Медыни работает принадлежащий Группе завод строительных материалов.

Неудивительно, что один из важнейших для «Бородино» проектов – строительство в Медыни жилого микрорай­она. На площади 10 га разместятся 20 монолитных домов бизнес-класса. Здания выполнят по индивидуальному проекту. Площадь квартир – от 39 до 84 кв. метров, а всего планируется возвести более 40 тыс. кв. метров жилья.

По сути, «Бородино» строит «город в городе». Территорию комплекса огородят. Внутри разместятся паркинги, места общественного отдыха, детские площадки. Не забудут и про инфраструктуру. В микрорайоне откроются детский сад на 145 мест, торговый центр, Центр здоровья и досуга. Жительницы смогут посещать фитнес-клуб, массажную галерею, солярии. Мужчины получат возможность тренироваться в современном спортивном зале, а после хорошо отдохнуть в русской бане и сауне.

В комплексе предусмотрено все для комфортного проживания. Дома оборудуют выходом в высокоскоростной Интернет, в квартирах поставят телефоны с прямыми московскими номерами. А главное – цены несопоставимы даже с дальним Подмосковьем. Компания «Бородино-Недвижимость» уже начала предварительную продажу квартир, и стоит «квадратный метр счастья» всего 20 тыс. рублей. Первые четыре дома будут сданы в конце этого года. Строительство всего микрорайона завершится в 2009 году.

Жилье в Медыни особенно порадует уставших от мегаполиса москвичей. Город расположен в 136 км от столицы – немногим дальше, чем Обнинск. До Калуги и того ближе – всего 62 км. Добираться до работы удобно: рядом с городом проходит федеральная трасса Москва–Рославль. При этом после столичной суеты Медынь кажется настоящим оазисом. Чистый воздух, тенистые среднерусские леса, река… Зачем тратить безумные деньги в Москве, когда можно прибрести квартиру в таком красивом и уютном месте?

Городок на Угре

МЕДЫНЬ – небольшой город с населением 8 тыс. жителей. Это одно из старейших среднерусских поселений, основанное во времена Дмитрия Донского. Воздух там пропитан историей. Например, в XV в. недалеко от города, на реке Угре произошла последняя битва с татаро-монгольскими ханами. После нее Княжество Московское окончательно стало независимым от Орды.

С давних времен Медынь знаменита природными богатствами – медом (от этого слова и происходит название города), живописными ландшафтами. Медынский лесной массив уникален. Это сосновый бор, перемежающийся с широколиственными деревьями. В нем насчитывается более 500 видов растений, обитают 60 видов птиц.

Но Медынь привлекательна не только для любителей истории и природы. Калужская область активно развивается. Деловая жизнь «городка на Угре» также набирает обороты. Открываются новые предприятия, создаются рабочие места. Все идет к тому, что уже через несколько лет Медынь станет преуспевающим административно-районным центром с высоким уровнем проживания и досуга.