Россия для ленивых

«ПРОЕКТ Россия» – это, конечно, одно из тех «рукотворных чудес», которыми так богата сегодня наша пропаганда. Придя ниоткуда, анонимное издание в обложке, достойной подписных томов советской эпохи, в считанные месяцы заполонило собой книжные полки страны. На это можно было бы махнуть рукой, но все не так просто. Я видел, как книжку с, прямо скажем, не «акунинским» названием читали в метро и на рынке. И уже в другом книжном, на Новом Арбате, продавщица, заметив мой сугубо профессиональный интерес, сочувственно подсказала: «Возьмите, почитайте, хорошая книжка». Значит, и вправду проняло. Нашло, так сказать, своего читателя. Это неудивительно, потому что, на мой взгляд, «Проект Россия» – это бестселлер народного подсознания.

В чем секрет ее популярности? Написанная простым и ясным языком преподавателя научного коммунизма военного вуза, она подкупает своей полуправдой. Как живописны, узнаваемы и понятны все сцены унижения и разграбления страны! Какое русское сердце не отзовется болью на это. Впрочем, у Солженицына в «России в обвале» картина современной русской жизни выглядит гораздо более убедительно. Но главное, что выводы авторов «Проекта Россия» совсем не солженицынские. Они просты, как русский пятистенок: во всем виноват Запад и навязанная им демократия. Запад задался целью уничтожить Россию и в качестве средства избрал демократию, от которой воля народа слабеет, а дух его дряхлеет. А пуще всего виноваты выборы, потому что хорошего человека выбрать невозможно, потому как лидерами рождаются, а не выбираются.

Поскольку с защитой интеллектуальной собственности в России всегда были проб­лемы (недаром нас не пускают в ВТО), бессмысленно обвинять авторов идеи в плагиате. Впрочем, может, они и не читали Муссолини, и поэтому в их плагиате нет никакого злого умысла. Дошли, как говорится, своим умом. Что, в общем-то, несложно, потому что идеи носятся в воздухе, и в этом смысле, как сказал бы Владимир Ильич Ленин, «Проект Россия» – это очень своевременная книга.

Пока высокие умы в Кремле рассуждают о том, что такое «суверенная демократия», народ для себя все уже давно решил: демократия по-русски – это диктатура. Народ не понимает этих мудреных слов и просто ждет, чтобы пришел наконец кто-то да и навел везде порядок. Ожидание диктатуры повсеме­стно, а потому она неотвратима.

Тому есть множество причин. Но главная в том, что демократия надолго дискредитировала себя, намертво соединившись в сознании народа с возможностью много и беззастенчиво красть.

Старые бесы правят новой Россией. Как это всегда бывало в переломные периоды русской истории, возобладал демон БЕСпредельного, БЕСсовестного, БЕСшабашного, БЕСстрашного воровства.

Как и раньше в подобных ситуациях, на народ нашло некое моральное затмение. Воровство для слишком многих стало нормой поведения, альтернативой созидательному труду. Этот новый «русский стандарт» напрочь вытеснил из сознания все библейские заповеди, не говоря уже о требованиях морального кодекса строителя коммунизма. Дух грабежа, дух разинской вольницы овладел страной от края до края. Воруют везде, снизу доверху, в одиночку и артельно. А кто не ворует, тот влачит жалкое существование, оказавшись на обочине русской жизни. Потому что дух кражи – враг всякого труда. Честность становится пороком, слабостью, презренным пережитком. Честность в современной России – это «отстой».

Жажда немедленного и немереного обогащения, охватившая народ, превращает русскую жизнь в одно сплошное броуновское движение. Все «едят» друг друга, кто больше высунулся, того быстрее и «съели». Выживает только самый наглый, самый отчаянный, для кого нет ничего святого. Из таких складывается новая русская элита. Чтобы выжить, объединяются в группы, нанимают частные армии, строят заборы. Россия всегда была страной заборов. Но таких, как сейчас, не видела давно. Все это уничтожает нормальную социальную структуру общества. Как раковая опухоль, растет СОЦИАЛЬНОЕ КЛАНИРОВАНИЕ. Словно в средние века, не закон, а только принадлежность к мощному и властному воровскому клану может обеспечить надежную защиту жизни и имущества.

За двадцать лет так называемой русской демократии этот дух тотального грабежа не только не ослаб, но даже усилился. Меняются только формы. Воровство у государства постепенно уступает место воровству при помощи государства. В результате деформируется не только социальная, но и политическая система. Дух наживы разлагает государство изнутри. Больше всего страдает правосудие. Адвокаты становятся «стряпчими», прокуроры – «смотрящими», следователи – «вышибалами», а судьи – «разводящими».

Постепенно теряется грань между возможным и невозможным, между реальностью и фантастикой, между логикой и абсурдом. В конце концов, народ сам устал воровать. Но не может остановиться. Все проклинают это заклятое зло, но продолжают красть. И от бессилия своего нравственного, от невозможности преодолеть соблазны мирские мечтает народ втайне о руке сильной и всемогущей, которая взяла бы да и положила всему этому предел. Ну прямо как в сказке про Иванушку-дурачка: «По щучьему веленью, по моему хотенью, стань Россия страной честной и сильной...»

Вот и сейчас все живут ожиданием чуда, мол, поменяется Путин с Медведевым местами, и все как-то пойдет иначе, чем прежде. Да не пойдет, мы-то на своем месте остались. От нас все и зло.

Поэтому и пришелся ко двору нашему читателю «Проект Россия» с его незамысловатой философией: «Убей демократию и заживи счастливо». Только это все сказка. При диктатуре меньше воровать не будут. Будут воровать по-другому. Уж до чего грозен был «усатый нянь», да не помогало, и генерал Власик вывозил из Германии добро эшелонами и за селедкой в Мурманск самолет гонял.

Диктатура – это мечта ленивого человека. Вообще подавляющему большинству людей при диктатуре жить проще, чем при демократии. Нормальный человек в обычной жизни политикой не интересуется. Пока у него есть, что есть, демократия ему только в убыток. Люди с удовольствием отдают свою свободу, если вместе с ней можно избавиться от ответственности, от необходимости думать, от бремени принятия решений.

Но за все хорошее надо платить, и когда ленивому человеку становится плохо, то выясняется, что «все украдено до нас». Все места во власти укомплектованы, все бюджеты розданы, все трубы обсижены. И тогда ленивый человек взревет, как раненый медведь, и происходит русская революция. Вот тут-то и выясняется, в чем ценность демократии. Это политическая прививка от революций.

Но ничего об этом не сказано в «Проекте Россия». Потому что проект этот подготовлен для тех, кто хочет, чтобы в огороде у него все росло само. Так что молодая женщина в книжном магазине на Невском сделала правильный выбор.

Чтобы жить в условиях демократии, надо преодолеть леность, инфантильность русской души. Демократия – это большая, трудная работа всего народа. Это постоянное, ежедневное напряжение духовных, нравственных сил, к которому, к сожалению, народ оказался не очень готов. Так что плохую услугу оказывают народу те, кто угадал, почувствовал, как заколебалась народная душа, как устала она от многих лет смуты. И тут же услужливо предлагают ему «проект для ленивых», подсказывающий самый легкий, но, к несчастью, бесперспективный выход из положения.

Потому что если мы не нач­нем преодолевать в себе нашу духовную леность, то жить нам вечно от диктатуры до революции.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

А вы много видите вокруг себя воровства?

Чего крадут-то?

Спросили мы граждан России

– Мне, наверное, везет – вижу воровство совсем не часто. Может, потому, что работаю и живу далеко от фабрик-заводов. А вот супругу моему наоборот везет. Рядом с домом у нас магазин низких цен. Контингент еще тот! Муж туда как ни зайдет (хорошо, это редко бывает), так обязательно попадет в какую-нибудь историю. То у него из корзины (уже после расчета) пачку масла умыкнут, то из кармана – 500 рублей…

– Времена, когда в уличном автомате с газировкой всегда был граненый стакан (который никто не крал!), вернутся нескоро. Людей, склонных прибрать к рукам чужое, становится все больше. По-прежнему грабят квартиры, утаскивают урны от входов в здания, норовят унести с работы готовую продукцию. Есть и новые виды краж – трафик, и тот воруют! Утешает одно: как поет Александр Дольский, им, ворам, «энтропию во Вселенной не прибрать пока к рукам»!

– Когда работал на меткомбинате, народ много чего «по тумбочкам» прятал. Правда, вынести это через проходную было практически невозможно. Но то – по мелочи. Зато металл воровали составами! Загоняли в тупик, перегружали в машины, кое-чего просыпалось. Приятелю моему, Кольке, говорят: «Там цветмет остался после бандюков, айда, соберем ведерко». Тот и пошел. Только успел дно в ведерке прикрыть – налетел ОМОН. Кольку скрутили и два дня допытывались: куда он дел состав с металлом?

Сейчас бандюков пересажали да перестреляли, передел имущества закончился. Новые владельцы комбината – люди серьезные, воровать при них стали меньше: боятся!

– Сама по себе собственность – и есть кража. Поэтому те, кто ворует, – просто перераспределяют по справедливости материальные ценности.