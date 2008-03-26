//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Хозяева жизни

Зачем фармацевтические компании патентуют… человеческие гены?

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Хозяева жизни

Скоро мы отпразднуем юбилей главного научного открытия XXI века. Так называют полную расшифровку генома человека. Этот проект сравнивают с изобретением атомной бомбы и высадкой на Луне. Нам обещали, что расшифровка генома избавит человечество от неизлечимых болезней. Обеспечит сначала небывалое долголетие, а затем, возможно, даже бессмертие.

Прошло без малого десять лет. И что? Где те волшебные снадобья? Создается впечатление, что геном хоть и расшифровали, но так и не поняли. Хотя на деле все иначе. В действительности медицина и впрямь готовится к ошеломляющему рывку. Генетики вплотную подошли даже к решению фундаментальной задачи – созданию искусственной жизни. Только на передний край сейчас вышли не ученые, а… юристы. Фармацевтические гиганты наперегонки патентуют… человеческие гены. Российские исследователи наотрез отказываются участвовать в этом процессе. Насколько это оправданно? Не рискует ли наша наука успеть только к шапочному разбору?

Генный ключ

«Патент на гены» – это звучит дико. Все равно что «налоги на воздух». Почему бы тогда не запатентовать человеческое сердце или устройство колена? Может быть, кто-то успеет получить «авторские права» на хрусталик глаза и форму ушной раковины?

Но в генетике здравый смысл порой не работает. Мировые фармацевтические гиганты мгновенно сообразили, что международные законы оставили им замечательную лазейку. Если можно патентовать любые химические вещества, чем гены хуже? В конце концов это такая же последовательность молекул, как аспирин или валидол.

Ну и понеслось. Запатентовано уже… 23 тыс. генов. Это немало – в человеческом ДНК около 40 тыс. генов. У России нет ни одного патента. А самые крупные «пакеты» – у Калифорнийского университета, фармкомпаний «Глаксо Смит Кляйн» и «Санофи Авенсис», а также… правительства США. С медиками понятно. Но при чем тут американ-
ские власти? Они финансировали программу расшифровки генома человека. Как оказалось, Белый дом не только поддерживал науку, но и не забывал о соб­ственной выгоде.

Уже запатентовано более половины человеческих генов.

Другой вопрос – что делать с такими патентами? «После расшифровки генома мы знаем гены «в лицо». Но пока неизвестно, как осуществляется заложенная в них программа», – объясняет член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Сергей Кочетков. Между тем эта информация – ключ к созданию самого эффективного лекарства из всех возможных. Любая болезнь – это прежде всего генетическая поломка организма. Первые практические результаты явно не за горами. С недавних пор генетики уже не довольствуются обычным финансированием своих исследований. Они включают в контракты пункт о том, какую долю будут иметь от практического использования изобретений…

Расцвела и российская молекулярная генетика. Сейчас наши исследователи отказываются от грантов в десятки тысяч долларов. Счет начинается с полумиллиона – столько стоит «охота» за одним геном. Самые «плохие» гены человека оцениваются в десятки миллионов долларов. Но дело того стоит. «Поломка» этих генов обязательно ведет к развитию неизлечимой болезни. К счастью, таких «экземпляров» наберется всего несколько десятков. И за каждым ведут «погоню» сразу в нескольких ведущих лабораториях мира.

Властелин полей

Потому-то международное сообще­ство закрывает глаза на проблему патентования генов. Чтобы разобраться во всех тонкостях генетического механизма человека, понадобится еще не один десяток миллиардов долларов. Понятно, что бизнес захочет отбить вложения. Уже сейчас фармацевтические компании стараются «застолбить» как можно большую территорию. Они все чаще патентуют гены «наобум».

Порой это идет в ущерб развитию науки. Например, недавно американская компания «Миллениум фармасютикалс» получила патент на ген ACE2. Концерну предоставили исключительное право на его использование в терапии и диагностике. Предполагается, что этот ген связан с сердечной недостаточностью. Если так, «Миллениум» получит самое эффективное в мире лекарство от гипертонии. Но гипотеза может и не сыграть. «Возможно, ACE2 отвечает совсем за другие функции. И не факт, что владелец «копирайта» сумеет разобраться, за какие именно. Тем временем для других ученых дорога к исследованиям этого гена будет закрыта», – объясняет член-корреспондент РАМН профессор Вадим Репин.

В США на такие мелочи не обращают никакого внимания. Там можно патентовать гены сколько заблагорассудится. А вот в Европе задумались. Поводом стало скандальное дело швейцарской агрохимической корпорации «Сингента». Она ухитрилась получить эксклюзивное право на «гены, управляющие развитием и сроками формирования цветка на растениях». Когда европейское патентное ведомство разобралось, что наделало, оно схватилось за голову. По сути, «Сингента» прибрала к рукам права на… бананы и все зерновые культуры. Патент, конечно, аннулировали. Досталось от европейцев и многим американским компаниям. Например, лицензий лишилась фирма «Майриад», присвоившая право на ген, используемый при тесте на опухоли женской груди… В Европе все идет к тому, что патентование генов запретят.

А что Россия? Как объяснили «АН» в Роспатенте, патентование генов нашим законодательством не предусмотрено. Опрошенные нами ученые в один голос назвали эту практику «аморальной». Правда, кое-кто намекнул, что при желании запатентовать ген в нашей стране все-таки можно. Например, ничто не мешает выдать его за «последовательность клеточной информации».

Генная сверхдержава

Государственные программы по изучению генов человека действуют во многих странах. Это вопрос национального престижа. Идея создания международной программы по исследованию генома человека витала в воздухе с конца 1980-х. Инициаторами могли выступить только США и СССР. Другим странам подобный проект был бы не под силу.

Решение научной проблемы такого уровня начинается с привлечения средств. Весной 1988 года профессор Института молекулярной биологии Александр Баев написал Михаилу Горбачеву письмо, в котором предложил начать исследования генома человека. Проект пришелся ко времени. Россий­ская программа была создана в 1990 году, под нее были отпущены солидные средства.

Тогда же о создании собственной программы объявили США. В 1990 году там заработал проект «Геном человека», рассчитанный на 15 лет. На его развитие правительство США выделило 3 млрд. долл. (российские ученые до сих пор располагают средствами, составляющими примерно 1% от американской программы). В нем работали 20 россиян. Более 10 лет компьютерных расчетов ушли на расшифровку 90% молекулы ДНК человека.

Глобальные задачи проектов были схожи: выделение каждого гена человека и определение его функций. Проекты оказались чрезвычайно дорого­стоящими. Вскоре стало ясно, что одной стране не под силу вести такие исследования. Поэтому была создана международная организация «Хьюго», В нее вошли страны, располагающие передовыми биотехнологиями. Среди 1100 ее членов – 80 наших ученых.

Тем не менее российская геномная программа действует до сих пор. Но ее масштабы несопоставимы с американ­ской и международной. На осуществление национальной программы «Геном человека» выделяется… 8 млн. руб. в год. На эти деньги живут 30 российских институтов со штатом в 400 ученых.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//В мире

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

США приостановили участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь данный шаг для России и Европы, рассказал доктор военных наук, профессор Василий Лата.

//Политика

Министра Абызова «тянут» на измену

Министра Абызова «тянут» на измену

Бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова могут подозревать не только в хищении, но и в госизмене, а именно передаче секретной информации представителям других государств. Об этом «АН» рассказал источник, причастный к проведению следственных действий.

//В мире

Аналитик из Киева нашел «реальные» средства остановки боевых действий в Донбассе

Аналитик из Киева нашел «реальные» средства остановки боевых действий в Донбассе

Киевский экономист Александр Охрименко рассказал о способе прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. Соответствующее заявление аналитик сделал некоторое время назад в телевизионном эфире.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В ООН пришли к выводу, что антироссийские санкции вредят Европе

В ООН пришли к выводу, что антироссийские санкции вредят Европе

Спецдокладчик ООН Идрисс Джазаири, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы, уверен, что продуктовые санкции приносят больше ущерба Европе, чем России.

//Общество

В РПЦ объяснили, как россияне смогут избежать вымирания

В РПЦ объяснили, как россияне смогут избежать вымирания

Заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал слова протоиерея Димитрия Смирнова о скором вымирании России.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Слава светлому уму

Слава светлому уму

Во времена СССР в Находке был центр по выпуску дальневосточной консервированной морской продукции. Качество ее было не всегда на уровне, но количество такое, что консервами кильки в томате закусывали и в столицах союзных республик, и в деревнях с аулами бывшей необъятной родины.

//Общество

СК РФ сообщил о задержании экс-министра Михаила Абызова

СК РФ сообщил о задержании экс-министра Михаила Абызова

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов задержан, сообщил Следственный комитет РФ. Ему предъявлено обвинение, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

//Шоу-бизнес

Юля Началова жила на алименты и соглашалась работать за любые деньги, рассказал концертный директор

Юля Началова жила на алименты и соглашалась работать за любые деньги, рассказал концертный директор

Несмотря на то, что перед смертью Юлии Началовой вся страна вспомнила о певице и заголовки газет пестрели сообщениями о ее здоровье, последние годы она никому не была нужна как исполнительница.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Шоу-бизнес

"Мы торгуем лицом", Алексей Панин признался, почему решился на уколы красоты

"Мы торгуем лицом", Алексей Панин признался, почему решился на уколы красоты

Скандальный артист Алексей Панин огорошил своих подписчиков признанием, что решил регулярно ходить в салоны красоты и делать уколы ботокса, чтобы избавиться от мимических морщин.

//Новости СМИ2

//Спорт

Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде-2020 остается под вопросом?

Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде-2020 остается под вопросом?

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с участием российских легкоатлетов в Олимпиаде-2020 и призвал к чистоте российского спорта.

//Шоу-бизнес

Куценко рассказал об истории создания нового фильма

Куценко рассказал об истории создания нового фильма

Гоша Куценко рассказал, какие сложности возникли во время съёмки фильма «Балканский рубеж». В частности, продюсер и главный герой картины поведал о том, как сложно оказалось найти режиссёра.

//Общество

"Причину смерти назовет судмедэкспертиза", сын актера Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

"Причину смерти назовет судмедэкспертиза", сын актера Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

Сегодня стало известно, что 16-летнего сына актера Игоря Бужинского Илью нашли мертвым во дворе дома на Новомарьинской улице. Прохожие вызвали скорую помощь, но медики уже ничем не могли помочь.

//Шоу-бизнес

Киану Ривз отвёз пассажиров самолёта по домам

Киану Ривз отвёз пассажиров самолёта по домам

Голливудский актёр Киану Ривз известен своим неординарным поведением. На этот раз знаменитость специально нанял фургон, чтобы отвезти домой пассажиров самолёта, вынужденного совершить экстренную посадку.

//Здоровье

В Минздраве решили йодировать всю соль

В Минздраве решили йодировать всю соль

В Министерстве здравоохранения России предложили со следующего года начать всеобщее йодирование соли. Это связано с ростом среди россиян числа болезней, связанных с дефицитом йода в организме.

//Шоу-бизнес

"Вокруг все такие не настоящие", - сказала Ольга Солнце и опубликовала фото в ванной

"Вокруг все такие не настоящие", - сказала Ольга Солнце и опубликовала фото в ванной

Экс-участница шоу «Дом-2» Ольга Солнце никогда не была девушкой робкого десятка. Наоборот, она слыла резкой, уверенной в себе, самодостаточной и не очень женственной. Но на сей раз поклонники увидели ее иной

//Новости партнеров

//Общество

Предприниматели заплатят штраф за отказ инвалидам

Предприниматели заплатят штраф за отказ инвалидам

Правительство рассмотрит законопроект, согласно которому предприниматели, отказывающие в услугах инвалидам и пожилым людям, будут оштрафованы на сумму от 15 до 100 тысяч рублей.

//Политика

Захарова обвинила США в политике двойных стандартов

Захарова обвинила США в политике двойных стандартов

Мария Захарова после речи американского госсекретаря Майка Помпео о Голанских высотах заявила, что можно предположить, будто бы США намеренно не пускают сторонних наблюдателей в Крым, чтобы не «фиксировать реальность».

//В мире

Жидкое мыло в общественном туалете таит серьезную угрозу здоровью

Жидкое мыло в общественном туалете таит серьезную угрозу здоровью

Жительница Южной Каролины заразилась опасной болезнью, помыв руки в туалете придорожного ресторанчика. Эпидемиологи проинспектировали общественные туалеты штата и забили тревогу.

//Шоу-бизнес

Режиссеру культового фильма «Асса» Сергею Соловьеву сделали экстренную операцию

Режиссеру культового фильма «Асса» Сергею Соловьеву сделали экстренную операцию

Режиссёра культовых фильмов "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" Сергея Соловьева экстренно госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Ему сделали срочную операцию

//Армия

Звёздные войны: США уверены в своей победе в случае столкновения в космосе

Звёздные войны: США уверены в своей победе в случае столкновения в космосе

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан полностью уверен в том, что в случае конфликта в космосе с Россией или Китаем Америка одержит победу.

//Общество

В Симферополе введен карантин: зафиксированы несколько случаев бешенства котов

В Симферополе введен карантин: зафиксированы несколько случаев бешенства котов

В нескольких кварталах крымской столицы введен карантин из-за бешенства котов. Зафиксированы два новых случая, вирус обнаружен в частных домовладениях

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Причину смерти назовет судмедэкспертиза", сын актера Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома
2

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
3

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
4

Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной
5

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры