Канал National Geographic пострадал в Афганистане

РАДИ съемок этого документального фильма Пентагон отменил приказ о допуске журналистов на 48 часов и разрешил группе National Geographic вести хронику жизни спецподразделения «зеленые береты» в Афганистане в течение десяти дней. Этого времени съемочной группе всемирно известного телеканала хватило, чтобы едва не погибнуть.

В тот день вместе с «беретами» телевизионщики отправилась в глубь одной из южных провинций Афганистана, которая частично находится под контролем талибов. В начале пути колонна остановилась в небольшой деревушке, где солдаты оказали медицинскую помощь нуждающимся. По мере продвижения в глубь территории напряжение нарастало. Солдаты заметили талибских лазутчиков и захватили в плен одного их них. Не добившись от него ничего, конвой продолжил путь. Однако драгоценное время было потеряно, и командир принял решение засветло поставить лагерь на вершине холма. В этот момент выяснилось, что путь к холму преграждает минное поле. Саперы тщательно обследовали территорию, взрывая каждое обнаруженное самодельное взрывное устройство (СУВ). Одновременно велся радиоперехват талибов в ожидании их атаки. В течение трех часов удалось детонировать 7 устройств. Зону объявили свободной от мин, и группа пошла на вершину холма уже в полной темноте.

Съемочная группа находилась в первой машине. Оказавшись на вершине, оператор начал снимать два других грузовика. И в этот самый момент третья машина подорвалась на мине. Тишину ночи разорвал чудовищный взрыв. «Когда шок от взрыва прошел, я стал ощупывать руки и ноги и был страшно удивлен, что все было на месте, – рассказывал потом продюсер и режиссер Стивен Хоггард. – После этого я услышал, как кто-то кричит: «Они горят, они горят!» Съемка происходила с расстояния всего лишь 10 м, то есть в радиусе поражения СУВ. Взрыв был настолько мощным, что камера обгорела, и вся запись пропала. Крупные куски шрапнели и металла были найдены в 60 м от места взрыва.

В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще один скончался от ран. Пострадали два члена съемочной группы NGC и еще пять солдат. Всех раненых отправили авиатранспортом в кандагарский госпиталь. National Geographic Channel представит премьеру фильма «Зеленые береты» под обстрелом» в субботу, 5 апреля, в 23.00.