Менты пошли на повышение

ТЕЛЕСЕРИАЛ «Менты» и все последовавшие за ним «однокоренные» проекты известны не только своей популярностью, но и бесконечными дрязгами их правообладателей.

Выход из ситуации нашла телекомпания НТВ, которая отныне производит сериал под другим названием – «Литейный, 4», с теми же известными всем актерами.

Теперь Юрий Кузнецов играет генерала из Москвы, Анастасия Мельникова – психолога-аналитика, Алексей Нилов – адвоката по гражданскому праву, Сергей Селин – бывшего спецназовца… И все они причастны к спецотделу по расследованию особо сложных преступлений, который, как известно, находится в Питере по адресу: Литейный, 4.