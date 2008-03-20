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Народный осведомитель

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Народный осведомитель
Фото Г. УСОЕВА

 - КАКОЙ из своих передач вы гордитесь больше всего?

 - В прошлом году к 22 июня мы сделали программу, где рассказали о несправедливо расстрелянных генералах, о тех, чья память была опорочена. Когда увидел ее в эфире, то у меня слезы на глаза навернулись, и я сразу себе сказал, что, может быть, мне на том свете это зачтется.

 - По вашим словам, в программе «Особая папка» вы пытались понять, какую пользу приносят спецслужбы. Удалось найти ответ на этот вопрос?

 - Я не большой поклонник спецслужб, хотя понимаю, что они должны существовать. Но чем дольше я пытаюсь их исследовать и вникать в результаты их деятельности, тем больше понимаю, что они играют гораздо меньшую роль, чем принято считать. Общество должно более пристально следить за ними, чтобы они вреда не наделали и чтобы денег много не потратили. Во время войны спецслужбы действительно жизненно необходимы, а в мирное время... разве что ради мысли о том, что если у нас такие мощные спецслужбы, то, значит, все будет хорошо. И еще о разведке. Она полезна всем в том смысле, что дает сведения о соседях - если ты знаешь их намерения, то спокойнее и увереннее себя чувствуешь. Поэтому в мирное время я бы пойманных разведчиков не наказывал.

 - В своем фильме «Поздний ужин» вы выступали в роли актера. Что, профессионалов не нашлось?

 - Все мои программы носят личностный характер, и часто никто из приглашенных актеров не может поймать нужную интонацию. Вот и приходится самому...

 - На ТВЦ вы работаете со дня основания канала. Что заставило перейти сюда с Российского канала?

 - В то время на ТВЦ ушли люди, с которыми я был связан. Возглавлял все это Анатолий Лысенко, которого вместе с Попцовым считаю своими крестными на ТВ. К тому же всякое новое дело имеет свое обаяние - когда мы пришли, канал существовал только на бумаге, у нас даже своего помещения не было. Это был очень увлекательный процесс! На телевидении мне с первого дня все ужасно понравилось. В 90-е годы там царила атмосфера поиска, люди бегали по коридорам с горящими глазами.

 - Леонид, осенью вы получили ТЭФИ, как лучший сценарист телевизионной программы. Об этом вы мечтали?

 - Канал ТВ Центр телевизионные академики, как известно, долгое время обходили вниманием, и первую статуэтку он получил лишь несколько лет назад. Поэтому у меня даже мысли не возникало, что я когда-нибудь стану лауреатом ТЭФИ. В этот раз тоже был уверен, что победят коллеги с Первого канала. А потом с изумлением увидел свою фамилию и понял, что это очень неудобно - аплодировать самому себе. Совершенно потрясенный пошел на сцену, и многие потом говорили, что я был очень искренним.

 - А насколько вы были поражены, когда в свое время за фильмы про руководителей Северной Кореи власти этой страны вынесли вам смертный приговор? Вам жить не страшно теперь?

 - Не считаю, что я должен бояться иностранцев у себя в стране! Тем более я живу спокойно с того момента, как заместитель министра иностранных дел поговорил с послом Северной Кореи. А до этого мне звонили и говорили: «Если вечером фильм в эфире - то ты ночью в морге». Звучало очень убедительно. Некоторое время нам с женой даже пришлось жить на другой квартире.

 - С Кореей у вас все время связаны какие-то истории. Правда, что в Южной Корее вас хотели завербовать? С чего они вдруг решили, что вы им подойдете?

 - В основе деятельности спецслужб лежит принцип тотальности. Они закидывают широкую сеть - вдруг кто-то да согласится. Я был тогда в Сеуле, выступал на конференции, и они обратили на меня внимание. Наверное, решили, что я слишком осведомлен или слишком много знаю. Но для меня это было забавно, я внутренне веселился. Одно дело, когда ты пишешь об этом, а другое дело, когда наблюдаешь все это в жизни. Так что теперь смогу описать, как это происходит на самом деле...

 - Со своей женой Ольгой вы познакомились в первый день работы на ТВ. Это была любовь с первого взгляда?

 - Нет, у нас были жестокие споры как политического, так и профессионального свойства. Как и что делать, как и что рассказывать. А уж после эти споры переросли во взаимные чувства. Сейчас Оля руководитель нашей программы. Она руководит мной как дома, так и на работе.

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